Calendario de pagos de ANSES de enero 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales

Los haberes y asignaciones de ANSES en enero 2026 reflejan la actualización por inflación correspondiente al IPC de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilaciones y pensiones, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a quienes reciben montos superiores. El calendario también contempla las fechas de cobro de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, junto con las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento.

El esquema oficial incluye igualmente los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo, organizados según el tipo de plan. En la mayoría de los casos, las fechas se asignan de acuerdo con el último número del documento de los beneficiarios.

Calendario de pagos enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas que perciben haberes mínimos tienen fechas de cobro diferenciadas por número de documento:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En este grupo, los pagos también se asignan según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Estas asignaciones siguen el mismo calendario que los haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

El bono extraordinario de $70.000 se suma a la jubilación mínima, PUAM y pensiones no contributivas, sin incluir aguinaldo este mes (ANSES)

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo se realiza en estas fechas:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las fechas de pago para estos conceptos también dependen de la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

En el caso específico de la Asignación por Maternidad, el monto se acredita el primer día de cobro correspondiente a cada terminación de documento.

Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Para estas prestaciones, el pago no depende de la terminación del documento.

Pensiones no contributivas

El cronograma de pensiones no contributivas queda así:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Todas las terminaciones de DNI: entre el 9 de enero y el 12 de febrero

Prestación por desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Prestación por desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: del 6 al 12 de enero

Los valores de jubilaciones y pensiones en enero 2026

Mediante el esquema de movilidad mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, el Gobierno actualizó los montos de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para enero de 2026.

Los montos de AUH, Asignación Familiar y otras prestaciones sociales presentan incrementos respecto al mes anterior (NA)

Esta actualización aplica un incremento del 2,47% sobre los haberes vigentes. De esta manera, el haber mínimo garantizado para jubilados es de $349.299,32 y el haber máximo asciende a $2.293.796,92. El monto de la PUAM se ubica en $279.439,46, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52. Las madres con siete hijos que acceden a una pensión perciben el mismo monto que la jubilación mínima.

En enero no se paga aguinaldo. El bono extraordinario de $70.000 se suma a la jubilación mínima, la PUAM y las pensiones no contributivas, por lo que los montos finales quedan así:

Jubilación mínima : $349.299,32 más bono de $70.000, totalizando $419.299,32

PUAM : $279.439,46 más bono de $70.000, totalizando $349.439,46

Pensiones no contributivas: $244.509,52 más bono de $70.000, totalizando $314.509,52

Los valores de las asignaciones sociales en enero 2026

Según lo dispuesto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $125.518. La AUH por Discapacidad se ubica en $408.705. La Asignación por Embarazo es de $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado mensualmente y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la libreta. La Asignación Familiar por Hijo se establece en $62.765 para el primer rango de ingresos.

Cuadro de valores principales:

Jubilación mínima : $349.299,32

PUAM : $279.439,46

Pensiones no contributivas : $244.509,52

Pensión Madre de 7 Hijos : $349.299,32

AUH : $125.518

AUH con Discapacidad : $408.705

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $62.765

Estos montos y asignaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el IPC, conforme lo establece el Decreto 274/2024 firmado por Javier Milei.