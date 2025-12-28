En qué invertir los ahorros de cara al 2026: las mejores alternativas, según los especialistas

Los analistas coinciden en que 2026 exigirá carteras diversificadas y un seguimiento cercano de la inflación, el tipo de cambio y la política monetaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un 2025 marcado por la volatilidad financiera, el contexto electoral y la transición hacia un nuevo esquema macroeconómico, los analistas comienzan a delinear las estrategias de inversión de cara a 2026. Con un escenario local que aparece más ordenado, pero un frente internacional atravesado por tensiones geopolíticas, los especialistas coinciden en que el año exigirá carteras diversificadas, selectividad y un seguimiento atento de las variables clave.

Los instrumentos en pesos, la deuda ajustada por inflación, los activos en dólares, las acciones locales e internacionales y las alternativas de cobertura aparecen entre las principales opciones evaluadas por economistas, consultoras y sociedades de bolsa. A continuación, un repaso detallado de qué funcionó en 2025 y cuáles son las apuestas que concentran mayor atención de cara al próximo año.

Qué dejó el 2025

Desde Emerald Capital Global, su gerente general, Elena Alonso, señaló que durante 2025 los instrumentos más efectivos fueron aquellos que lograron “proteger capital y capturar tasa en un contexto de transición e incertidumbre macroeconómica y política”.

En el segmento en pesos, destacó el desempeño de los activos de tasa fija en los momentos en que el mercado comenzó a anticipar una desaceleración de la inflación y mayor estabilidad cambiaria. En paralelo, subrayó el rol de la deuda ajustada por CER para perfiles conservadores. “Permitió mantener poder adquisitivo en un año donde la nominalidad siguió siendo elevada”, explicó.

En dólares, Alonso remarcó la recuperación de la deuda soberana hard dollar luego de las elecciones, con subas relevantes de precios, aunque aclaró que gran parte de esa mejora ya se encuentra reflejada en las cotizaciones actuales. En renta variable, el desempeño fue dispar: “Algunos sectores quedaron rezagados y no lograron recuperar los máximos de comienzos de año, lo que abre oportunidades hacia adelante, pero 2025 no fue un año homogéneo para acciones”.

Pesos y dólares, en el centro de las decisiones de inversión de cara a 2026, en un contexto de desinflación en debate y mayor estabilidad macroeconómica (Crowdium)

Desde Max Capital, el balance fue distinto para la curva ajustada por inflación. La firma señaló que “la inversión con menor retorno total del año fueron los bonos CER”, en un contexto atravesado por la salida del cepo para minoristas en abril y la incertidumbre electoral, factores que derivaron en una inflación algo mayor a la prevista a comienzos de 2025.

Escenario 2026: menos ruido político y foco en variables macro

De cara a 2026, Alonso planteó que el escenario local luce “mejor ordenado”, con ausencia de elecciones en el corto plazo y mayor respaldo político para avanzar en reformas. También mencionó las proyecciones favorables para sectores como agro, minería y oil & gas, que podrían aportar más dólares a la economía.

En ese contexto, la estrategia que propone se apoya en la diversificación. “La clave pasa por mantener un portafolio equilibrado entre tasa fija, CER y dólares”, sostuvo.

En pesos, consideró atractivos los instrumentos de tasa fija si el plan económico se cumple, con inflación en baja y el tipo de cambio moviéndose dentro de las bandas. Para una inflación proyectada en torno al 21% en 2026, mencionó bonos como el T30J6 o el T30A7, que “ofrecen tasas interesantes y potencial de compresión si continúa bajando el costo del dinero”.

La deuda CER aparece como una alternativa más conservadora bajo el nuevo esquema cambiario. Según Alonso, el ajuste de las bandas con inflación rezagada puede generar demanda por estos activos. En ese segmento, citó bonos como el TZXM7 o el TX31, que permiten devengar tasa real con menor riesgo que la tasa fija pura.

Para los especialistas, si el Riesgo País continúa bajando, los bonos soberanos pueden posicionarse como una buena inversión en 2026 (Reuters)

En dólares, señaló que, si bien los bonos soberanos ya subieron, todavía podría haber margen si continúa la compresión del riesgo país. Para perfiles menos volátiles, destacó el Bopreal 2027, con rendimientos cercanos al 7% anual en dólares.

En renta variable local, puso el foco en acciones que no recuperaron máximos. En energía, mencionó alternativas como YPF y Vista, mientras que en el sector financiero destacó a Galicia y Macro, entre otras, en la medida en que se reactive la economía y el crédito.

Mirada internacional y cobertura

Desde Value International Group, el economista Daniel Garro planteó una lectura distinta, con énfasis en la personalización de las carteras. “No hay inversiones, sino inversores”, afirmó, al remarcar que las decisiones dependen del perfil, los objetivos y la tolerancia al riesgo de cada caso.

Garro diferenció entre inversión y cobertura, dos conceptos que, según explicó, suelen confundirse. En materia de cobertura, señaló que durante 2025 “no hay ninguna duda de que el oro y la plata han sido las estrellas”, junto con el platino y activos digitales como Bitcoin y Ethereum, que su firma viene recomendando desde 2023.

Respecto a las inversiones tradicionales, sostuvo que hubo oportunidades vinculadas a tecnología e inteligencia artificial, aunque con advertencias. “Coincidimos con la visión de que hay una burbuja en inteligencia artificial”, afirmó, y señaló que las valuaciones de muchas compañías se encuentran muy alejadas de sus ganancias futuras estimadas.

En ese marco, Garro advirtió sobre la posibilidad de una corrección en los mercados globales durante 2026, vinculada al proceso de rollover de deuda en economías centrales como Estados Unidos y Japón. Según explicó, ambos países enfrentan dificultades para refinanciar deuda a plazos largos, lo que obligó a concentrarse en emisiones de corto plazo, un dato que, a su juicio, refleja una mayor percepción de riesgo por parte del mercado.

Bitcoin y Ethereum son mencionados por algunos especialistas como alternativas de cobertura dentro de estrategias diversificadas (GQ España)

Para 2026, su recomendación es priorizar la cobertura dentro de las carteras, ante un escenario internacional que considera “complejo” y con potencial de volatilidad. En ese sentido, volvió a mencionar metales preciosos y criptoactivos como elementos centrales para enfrentar un año que podría estar marcado por ajustes en los mercados globales.

Qué mirar al invertir

Más allá de los instrumentos puntuales, los especialistas coincidieron en la importancia de monitorear una serie de variables económicas. Alonso destacó, a nivel local, la evolución de la inflación, la velocidad del proceso de desinflación, el comportamiento del tipo de cambio dentro del esquema de bandas, la acumulación de reservas y el avance del programa económico.

En el plano externo, señaló la relevancia de los precios de los commodities, el contexto político regional —como las elecciones en Brasil— y el escenario global, incluyendo las elecciones de medio término en Estados Unidos y las decisiones de política monetaria.

Estrategias de renta fija y acciones

Los expertos de Invertir Online ofrecen un análisis integral del escenario internacional y local, con recomendaciones concretas por clase de activo. En el plano global, la firma señaló que, si bien las valuaciones del “equity” estadounidense son elevadas, existen factores que las respaldan, como los recortes de tasas de la Reserva Federal, el crecimiento de utilidades corporativas y un dólar más débil.

Según el informe, el mercado proyecta un crecimiento de ganancias del S&P 500 del 13% interanual en 2026, lo que marcaría el tercer año consecutivo de expansión de doble dígito. No obstante, IOL Inversiones subrayó la necesidad de diversificar, incorporando exposición a Europa, mercados emergentes y sectores específicos como salud, utilities y tecnología seleccionada.

En commodities, la firma se mostró neutral respecto al oro, tras los máximos históricos alcanzados en 2025, pero optimista en relación con el cobre, por su rol clave en infraestructura eléctrica y su rezago relativo en precios.

En el plano local, IOL proyecta un crecimiento económico cercano al 4% en 2026, apoyado en mayor estabilidad, recuperación del crédito y avance de reformas estructurales. En materia inflacionaria, la entidad plantea dos escenarios: uno de continuidad de la desinflación y otro de pausa, con resistencias en torno al 2% mensual durante el primer trimestre.

El Merval vuelve a estar bajo la lupa de los inversores, en un escenario con mayor selectividad y menor peso del ruido político. (AFP)

En renta fija local, IOL considera que el driver central será la dinámica de reservas. En un escenario positivo, con acumulación sostenida y acceso a los mercados, estima una convergencia del riesgo país hacia los 450 puntos básicos, lo que implicaría retornos cercanos al 8% para bonos como el GD35. En un escenario alternativo, con menor acumulación, destaca instrumentos como el BPOC7 y créditos corporativos de alta calificación.

Dentro de la curva en pesos, el informe plantea una estrategia selectiva, con preferencia por Lecaps de corto plazo y Boncaps a 2027, en un contexto de tasas reales negativas y expectativas de desinflación. En CER, recomienda cautela en el tramo largo.

En renta variable local, IOL remarca que el Merval ya no se mueve como un bloque y que la selectividad es clave. El sector de oil & gas vuelve a aparecer como uno de los más destacados, sobre todo con compañías ligadas a Vaca Muerta y al impacto estructural que el sector tiene sobre la cuenta corriente.

En síntesis, los especialistas coinciden en que 2026 se presenta como un año con mejores fundamentos que 2025, tanto a nivel local como internacional, aunque sin margen para estrategias lineales. La diversificación, la selección de activos y el seguimiento de las variables macro aparecen como ejes centrales para definir en qué invertir los ahorros de cara al próximo año, en un contexto donde las oportunidades conviven con riesgos que exigen prudencia y análisis constante.