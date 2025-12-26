El consumo de los hogares cayó en noviembre versus el 2024, según la Cámara de Comercio

En noviembre, el consumo cayó 2,8% interanual y 1,3% respecto de octubre

En noviembre de 2025, el gasto de las familias atravesó un punto de inflexión luego de varios meses con señales mayormente favorables. El relevamiento mensual de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un retroceso en la dinámica del consumo, en un contexto atravesado por una leve aceleración de la inflación, ingresos con menor margen real y desempeños muy distintos entre los rubros que integran el gasto de los hogares.

En ese marco, el Indicador de Consumo (IC) de la CAC registró una contracción interanual de 2,8% y una caída desestacionalizada de 1,3% frente a octubre. El dato se apartó del comportamiento que predominó durante gran parte de 2025, cuando las comparaciones con iguales meses del año previo mostraron variaciones positivas. El indicador reflejó de manera mensual la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales y complementó el seguimiento que la entidad realizó sobre el comercio y la actividad económica.

La comparación interanual marcó así un cambio de signo, mientras que el análisis desestacionalizado permitió observar con mayor precisión el movimiento entre meses consecutivos, al eliminar los efectos propios de cada período del año. Bajo esta metodología, el retroceso de noviembre interrumpió una secuencia de subas intermensuales que se extendió durante el trimestre previo.

La CAC analizó la evolución del consumo junto con el comportamiento de los precios. Durante el segundo semestre de 2025, la inflación mostró una leve aceleración. En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una variación de 2,5%, lo que significó el tercer registro consecutivo por encima del 2%. La inflación interanual alcanzó 31,4%, mientras que la acumulada durante todo el año llegó a 27,9%.

Aun con ese comportamiento, el informe señaló que la variación general de los precios se mantuvo dentro de una tendencia de estabilidad que se consolidó desde 2024. Tras un octubre signado por expectativas preelectorales, noviembre comenzó con un resultado favorable al Gobierno en las elecciones legislativas. Ese escenario despejó incertidumbres y facilitó un camino de mayor previsibilidad. A ello se sumó la modificación del esquema de bandas de flotación, que aportó estabilidad en términos de dólar, precios e ingresos hacia el cierre del año. En paralelo, el Gobierno avanzó en la elaboración de reformas estructurales que, según el análisis de la CAC, marcaron el ritmo político y legislativo proyectado para el año siguiente.

El patentamiento de vehículos, tanto automóviles como motocicletas, continuó traccionando de manera positiva y sostuvo una trayectoria ascendente en relación con el año anterior (Foto: Agencia Andina)

La relación entre consumo y actividad económica volvió a mostrar coincidencias. Durante 2024, el IC y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) compartieron mayormente un signo negativo. En 2025, con una excepción reciente, ambos indicadores sostuvieron la misma dinámica, aunque con distintas intensidades. Para octubre de 2025, último dato disponible del EMAE, la actividad económica creció 3,2% interanual, lo que representó el decimotercer mes consecutivo de suba frente al año previo. En ese mismo mes, el IC también mostró una variación interanual positiva.

No obstante, la CAC aclaró que ambos indicadores se midieron contra una base de comparación baja, correspondiente a 2024, lo que explicó parte del desempeño favorable observado a lo largo del año. En términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,5% en octubre, lo que cortó una racha de incrementos intermensuales que se extendió durante tres meses. Esa señal se alineó con el retroceso mensual del consumo que se observó en noviembre.

La evolución del consumo por rubro

El análisis por rubros expuso comportamientos heterogéneos dentro del indicador. Indumentaria y calzado mostró en noviembre un crecimiento estimado de 16,8% interanual, lo que aportó 1 punto porcentual a la variación del índice general y actuó como un factor de compensación frente a la caída total. Según el informe, ese desempeño respondió en buena medida a una base de comparación baja, dado que en noviembre de 2024 el rubro registró una contracción de 12,7% frente al mismo mes de 2023.

En sentido contrario, el capítulo de transporte y vehículos presentó una variación interanual de -2,0%, con un aporte de -0,3 puntos porcentuales al resultado del índice general. Dentro de este rubro, el informe destacó que el patentamiento de vehículos, tanto automóviles como motocicletas, continuó traccionando de manera positiva y sostuvo una trayectoria ascendente en relación con el año anterior.

El consumo de bienes durables moderó su ritmo de crecimiento sin interrumpir la tendencia positiva que se extendió durante el último año y medio Foto: Xataka

El sector de recreación y cultura registró en noviembre un crecimiento interanual de 5,2%, con una contribución positiva de 0,3 puntos porcentuales. De acuerdo con la CAC, este comportamiento se repitió a lo largo del segundo semestre de 2025 y reflejó una mejora frente a un 2024 que mostró resultados negativos para la actividad.

Por su parte, el apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos mostró una retracción estimada de 0,6% interanual, lo que restó 0,6 puntos porcentuales a la variación del índice general. Este desempeño se sumó a la dinámica contractiva que se observó en otros componentes del consumo.

El resto de los rubros incluidos en el indicador experimentó una caída interanual de 5,7% durante noviembre, con una incidencia de -3,3 puntos porcentuales sobre el resultado final. A pesar de ello, la CAC señaló que el promedio de 2025 acumuló un crecimiento de 0,7% respecto de los mismos meses de 2019, año que se tomó como referencia prepandemia.

En el segmento de bienes de consumo masivo (FMCG), el informe indicó un escenario de estancamiento. En noviembre, estos bienes cayeron 0,1% interanual, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió 1,8% frente al mes previo. El dato reflejó las dificultades para consolidar una recuperación sostenida luego del fuerte ajuste que se observó a comienzos de 2024.

El comportamiento del crédito mostró una dinámica diferenciada. Tras una caída pronunciada a principios de 2024, el financiamiento en términos reales creció de forma sostenida hasta la actualidad. El crédito destinado a hogares y familias mantuvo una tendencia ascendente durante casi dos años, aunque en los últimos meses comenzó a mostrar señales de agotamiento. En particular, las tarjetas de crédito y los préstamos personales tendieron al estancamiento luego de varios meses de fuerte dinamismo, en línea con lo que ocurrió con el crédito prendario e hipotecario, cuya recuperación perdió relevancia.

Sin embargo, el informe destacó que el patentamiento de automóviles y las escrituras de inmuebles continuaron impulsando el crédito general. Ambos indicadores registraron variaciones interanuales positivas, aunque con menor intensidad que las observadas al inicio del año.

En términos de composición del gasto, la CAC describió un escenario en el que el consumo masivo mostró una leve recuperación luego de un 2024 de fuerte caída, mientras que el consumo de bienes durables moderó su ritmo de crecimiento sin interrumpir la tendencia positiva que se extendió durante el último año y medio. La combinación de ambos procesos reflejó que los bienes durables mantuvieron una participación creciente dentro del gasto de los hogares, aunque con menor intensidad hacia el cierre de 2025.