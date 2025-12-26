Economía

Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de Anses: cuánto aumentarán en enero de 2026

Los montos de las prestaciones se ajustarán en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Así queda el valor del haber mínimo, según oficializó este viernes el Ministerio de Capital Humano

Guardar
Las prestaciones que abona la
Las prestaciones que abona la Anses tendrán un aumento de 2,47% en enero de 2026. (ANCCOM)

Tras conocerse, dos semanas atrás, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre (dio 2,5%), el Ministerio de Capital Humano informó este viernes, a través de Anses, el aumento que recibirán jubilados, pensionados y quienes perciben asignaciones sociales desde enero de 2026. El sistema vigente establece ajustes mensuales que reflejan el avance de la inflación.

Para noviembre, el IPC marcó un aumento de 2,47%. Por ese motivo, todas las prestaciones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán una suba equivalente a ese porcentaje. Se prevé que ese ajuste impacte tanto en los haberes jubilatorios como en el resto de las asignaciones sociales desde el mes siguiente.

Suben las jubilaciones y pensiones en enero 2026

El incremento anunciado se suma a los ajustes previos de 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, conforme al esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que reemplazó la actualización trimestral.

Desde enero, según precisó el Gobierno, el haber mínimo de jubilación será de $349.299,32. Pero con el pago del bono extraordinario de $70.000, el importe total ascenderá a $419.299,32.

infografia

Este reajuste de 2,47% se aplica también a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones de la Anses. El monto de la PUAM pasa a $279.439,46, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52. Con el bono, esos valores llegarán a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres con siete hijos que acceden a una pensión recibirán el mismo monto que la jubilación mínima.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta a $125.518. En el caso de la AUH por Discapacidad, el nuevo monto será de $408.705. La Asignación por Embarazo queda en $118.454,32 por hijo, con el 80% pagado mensualmente y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la libreta. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos, precisó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026

  • Jubilación mínima: $349.299,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46
  • Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.509,52
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $349.299,32
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.705
  • Asignación Familiar por Hijo: $63.765 (primer rango de ingresos)

El esquema de movilidad mensual

Desde abril de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan cada mes en base a la inflación registrada dos meses antes. El ajuste previsto para enero de 2026 responde a la variación de precios de noviembre de 2025.

Este mecanismo busca acortar el desfasaje que existía con el sistema de actualización trimestral y lograr que los ingresos de los beneficiarios sigan más de cerca la inflación.

El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, modificó la fórmula de cálculo y estableció un período de transición con incrementos mensuales según el IPC. Desde enero de 2025, los aumentos se otorgan de manera automática, sin requerir decretos adicionales.

La jubilación mínima trepará a
La jubilación mínima trepará a $349.299,32 en enero de 2026.

La aclaración de Anses

La Anses recordó en los últimos días que no solicita datos personales, contraseñas ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier comunicación fuera del sitio oficial, especialmente aquellas que incluyan formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe ser descartada de inmediato.

Al mismo tiempo, el organismo previsional aconsejó reportar estos hechos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de la propia dependencia, que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Esta advertencia responde a recientes intentos de fraude, en los que individuos se hacen pasar por empleados de la Anses para pedir información personal bajo la promesa de otorgar beneficios económicos por las fiestas. A continuación, se enumeran los canales oficiales para realizar denuncias:

  • En la web: mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
  • De forma presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
  • Por correo postal: Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
  • Por teléfono: llamando a la línea 130.

Temas Relacionados

JubilacionesPensionesAUHEnero 2026AnsesInflaciónIPCIndecÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es el artículo clave del Presupuesto que en caso de aprobarse liberará al Gobierno para canjear deuda y estirar vencimientos

La iniciativa otorga nuevas capacidades a la administración nacional para reestructurar pasivos y negociar instrumentos financieros internacionales, sin las restricciones actuales

Cuál es el artículo clave

¿Argentino o brasileño?: cuál será el auto 0 km más vendido del año en el mercado local

Las variaciones del mercado y la inesperada parada de producción de una de las mayores plantas de Brasil cambiaron los números. Habrá una lucha cerrada hasta el último día

¿Argentino o brasileño?: cuál será

Presupuesto: la salud privada advirtió sobre cierre de empresas e impacto en el empleo si se pone fin a la Emergencia Sanitaria

Así lo manifestó en un comunicado la Unión Argentina de Salud (UAS), desde donde describieron una situación de “extrema vulnerabilidad” para más de 5.000 instituciones que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado

Presupuesto: la salud privada advirtió

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

Al igual que la plata, el platino, la cotización del metal amarillo trepa a niveles sin antecedentes impulsada por las tensiones globales y la apertura de nuevos frentes de conflicto

El oro no se detiene,

Las expectativas de inflación subieron a fin de año: qué aumento se espera para los próximos doce meses

Una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella reflejó un repunte en la previsión del incremento del índice de precios

Las expectativas de inflación subieron
DEPORTES
La foto navideña del flamante

La foto navideña del flamante refuerzo de River Fausto Vera y su pareja, la Miss Argentina Aldana Masset

La decisión que tomó Boca Juniors respecto a la continuidad de Ander Herrera

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

TELESHOW
Polémica por el video de

Polémica por el video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino conduciendo un auto en la ruta

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para los últimos programas del año

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez previo a Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

INFOBAE AMÉRICA

Alimentación para perros y gatos:

Alimentación para perros y gatos: ingredientes reales y beneficios para la salud marcan la tendencia global

El oro no se detiene, eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19