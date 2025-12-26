Jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de Anses: cuánto aumentarán en enero de 2026

Tras conocerse, dos semanas atrás, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre (dio 2,5%), el Ministerio de Capital Humano informó este viernes, a través de Anses, el aumento que recibirán jubilados, pensionados y quienes perciben asignaciones sociales desde enero de 2026. El sistema vigente establece ajustes mensuales que reflejan el avance de la inflación.
Para noviembre, el IPC marcó un aumento de 2,47%. Por ese motivo, todas las prestaciones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán una suba equivalente a ese porcentaje. Se prevé que ese ajuste impacte tanto en los haberes jubilatorios como en el resto de las asignaciones sociales desde el mes siguiente.
Suben las jubilaciones y pensiones en enero 2026
El incremento anunciado se suma a los ajustes previos de 1,9% en octubre y 2,1% en noviembre, conforme al esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que reemplazó la actualización trimestral.
Desde enero, según precisó el Gobierno, el haber mínimo de jubilación será de $349.299,32. Pero con el pago del bono extraordinario de $70.000, el importe total ascenderá a $419.299,32.
Este reajuste de 2,47% se aplica también a las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras asignaciones de la Anses. El monto de la PUAM pasa a $279.439,46, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.509,52. Con el bono, esos valores llegarán a $349.439,46 y $314.509,52, respectivamente. Las madres con siete hijos que acceden a una pensión recibirán el mismo monto que la jubilación mínima.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta a $125.518. En el caso de la AUH por Discapacidad, el nuevo monto será de $408.705. La Asignación por Embarazo queda en $118.454,32 por hijo, con el 80% pagado mensualmente y el 20% restante sujeto a la presentación anual de la libreta. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos, precisó la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en enero 2026
- Jubilación mínima: $349.299,32
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46
- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $244.509,52
- Pensión Madre de 7 Hijos: $349.299,32
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518
- Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $408.705
- Asignación Familiar por Hijo: $63.765 (primer rango de ingresos)
El esquema de movilidad mensual
Desde abril de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan cada mes en base a la inflación registrada dos meses antes. El ajuste previsto para enero de 2026 responde a la variación de precios de noviembre de 2025.
Este mecanismo busca acortar el desfasaje que existía con el sistema de actualización trimestral y lograr que los ingresos de los beneficiarios sigan más de cerca la inflación.
El Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, modificó la fórmula de cálculo y estableció un período de transición con incrementos mensuales según el IPC. Desde enero de 2025, los aumentos se otorgan de manera automática, sin requerir decretos adicionales.
La aclaración de Anses
La Anses recordó en los últimos días que no solicita datos personales, contraseñas ni información bancaria por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier comunicación fuera del sitio oficial, especialmente aquellas que incluyan formularios, correos electrónicos o mensajes de texto, debe ser descartada de inmediato.
Al mismo tiempo, el organismo previsional aconsejó reportar estos hechos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de la propia dependencia, que se encargará de las investigaciones correspondientes.
Esta advertencia responde a recientes intentos de fraude, en los que individuos se hacen pasar por empleados de la Anses para pedir información personal bajo la promesa de otorgar beneficios económicos por las fiestas. A continuación, se enumeran los canales oficiales para realizar denuncias:
- En la web: mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- De forma presencial: en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
- Por correo postal: Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
- Por teléfono: llamando a la línea 130.