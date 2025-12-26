Economía

Alivio para el consumo: en octubre crecieron las ventas de los supermercados y los mayoristas

Las mejoras se registraron en las variaciones mensuales. Cuáles fueron los rubros que más traccionaron y en qué provincias se sintió más la recuperación

Las ventas reales crecieron en
Las ventas reales crecieron en octubre frente a septiembre, según la serie desestacionalizada del Indec. (Shutterstock)

Las ventas de los supermercados y de los autoservicios mayoristas mostraron una mejora en octubre, según los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el primer caso, se observó un repunte del 1,6% en relación a septiembre, en tanto que los mayoristas tuvieron una recuperación mensual del 4,2%.

En la comparación interanual, las ventas reales de los supermercados crecieron 2,7% respecto de octubre de 2024, y el acumulado de los primeros diez meses del año presentó una variación positiva del mismo porcentaje frente a igual período del año anterior.

Desde el Indec precisaron que “el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento respecto al mes anterior en la serie desestacionalizada”, lo que permitió explicar la mejora mensual observada en el canal.

En términos nominales, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron en octubre los 2,17 billones de pesos, lo que implicó un aumento interanual de 27,8%. De ese total, el 96,6% correspondió a operaciones realizadas en el salón de ventas, mientras que el 3,4% se explicó por canales online.

El informe detalló que las ventas presenciales sumaron 2,096 billones de pesos, con una suba de 27,6% interanual, mientras que las ventas por canales online totalizaron 74.767 millones de pesos, con un incremento de 35,5% frente a octubre del año pasado.

Rubros, medios de pago y distribución geográfica

Al analizar la facturación por grupo de artículos —siempre en valores corrientes—, el Indec informó que los rubros con mayor participación en las ventas de supermercados fueron almacén (26,9%), artículos de limpieza y perfumería (13,7%), carnes (12,8%), lácteos (11,8%) y bebidas (11,5%). En conjunto, estos segmentos concentraron la mayor parte del consumo relevado durante el mes.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito explicaron el 44,9% de las ventas totales, seguidas por las tarjetas de débito (25,8%), el efectivo (16,1%) y otros medios de pago, como billeteras virtuales y códigos QR (13,1%). Este último grupo fue el que mostró la mayor variación interanual, con un aumento del 55,6%.

En tanto, las jurisdicciones con mayores subas interanuales en ventas nominales fueron Neuquén (57,4%), Catamarca (37,3%), Mendoza (32,5%), San Luis (31,2%) y Córdoba (31,0%). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la variación fue de 29,2%, mientras que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires alcanzó el 28,9%.

Los autoservicios mayoristas

El informe de autoservicios mayoristas también reflejó una mejora en octubre en términos reales. Según el Indec, el índice de ventas totales a precios constantes registró una variación intermensual positiva del 4,2% en la serie desestacionalizada, lo que permitió mostrar un repunte en este canal respecto del mes previo.

Las ventas mayoristas crecieron en
Las ventas mayoristas crecieron en el interior del país, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires registraron una baja interanual (Reuters)

Sin embargo, en la comparación interanual, las ventas totales a precios constantes mostraron una caída del 9,3%, mientras que el acumulado del año evidenció una retracción del 7,6%.

En valores corrientes, las ventas de los autoservicios mayoristas sumaron 342.799 millones de pesos en octubre, lo que representó un incremento interanual de 12,0%. Desde el organismo señalaron que “las ventas totales a precios corrientes para octubre de 2025 representaron un aumento respecto del mismo mes del año anterior”.

Composición de las ventas mayoristas

Al desagregar la facturación por rubro, el Indec indicó que el segmento almacén concentró el 43,7% del total de ventas nominales en autoservicios mayoristas, seguido por artículos de limpieza y perfumería (26,0%) y bebidas (12,2%). Otros rubros, como carnes, lácteos y productos electrónicos, tuvieron una participación menor dentro del total.

Entre los grupos con mayores aumentos interanuales en valores corrientes se destacaron carnes (47,7%), otros productos (23,2%), almacén (18,8%) y panadería (17,8%), según el relevamiento oficial.

En relación con los medios de pago, los "otros medios electrónicos" encabezaron la participación con el 33,3% del total, seguidos por las tarjetas de crédito (28,7%), el efectivo (22,1%) y las tarjetas de débito (15,8%). El Indec precisó que las operaciones realizadas con tarjetas de débito mostraron una caída interanual del 9,8%, mientras que los pagos con tarjeta de crédito crecieron 15,3%.

Desde el punto de vista regional, el informe indicó que en octubre las ventas mayoristas a precios corrientes cayeron 8% interanual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que crecieron 10,0% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 14,8% en el resto del país.

