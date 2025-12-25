Industria automotriz: por qué se dejaron de fabricar varios modelos en el país y cuál es el plan para los próximos años

La industria automotriz argentina tuvo un año 2025 de gran transformación. Los vehículos utilitarios pasaron a ser el producto por el que todos apuestan para mejorar exportaciones

No todos los años se producen cambios grandes en la industria automotriz argentina como en 2025. Más allá de las novedades del mercado, en el que tuvo decisiva incidencia el cambio de condiciones para importar vehículos más fácilmente y sin ningún tipo de restricción de parte del Estado, este año se dejaron de fabricar varios modelos e inició el ciclo productivo de otros en una proporción mayor a la normal.

Sin embargo, y aunque esto no se puede tomar como un hecho aislado e independiente del crecimiento de la oferta de nuevos modelos, el principal motor para estos cambios industriales fue la integración del mercado automotor mundial, en el que el protagonismo de la industria china desencadenó un nuevo escenario al que los jugadores deben adaptarse rápidamente para no perder rentabilidad en las operaciones nacionales.

El nuevo mapa muestra que además de la expansión en sí misma del gigante asiático, las limitaciones que impusieron la Unión Europea y el Gobierno de Donald Trump por medio de fuertes arancelamientos a los vehículos chinos, generó un derrame inevitable en los mercados secundarios como Latinoamérica.

La llegada de BYD a Brasil supone el mayor desafío de la industria automotriz regional, pero especialmente la argentina, ya que ese país es su mejor cliente. October 9, 2025. REUTERS/Joa Souza

El nuevo escenario regional

Brasil fue el que dio el primer paso en la región dos años atrás, al habilitar la importación sin arancelamiento por un período de tiempo limitado que las marcas chinas aprovecharon como lugar en el que descargar el excedente de producción que tienen hace por lo menos tres años, cuando comenzó el crecimiento fronteras afuera.

De hecho, BYD, la principal compañía automotriz china, compró en 2023 la ex fábrica de Ford en el estado de Bahía para montar una gran planta que ya comenzó a producir vehículos, con lo cual podrán compensar el retorno de los aranceles que regirá al 100% desde el año próximo.

Ese cambio del escenario fue el que encendió las alarmas en la industria automotriz argentina hace dos años. La falta de competitividad de los autos nacionales, todavía cargados de entre el 13% y el 15% de impuestos al momento de ser exportados, acentuó aún más la crisis de exportaciones, que este año caerán por encima del 10% respecto a 2024.

El cambio de paradigma para el sector es inevitable. Algunos lo vieron antes y otros después pero ya está claro que fabricar vehículos de pasajeros no da el mismo resultado que antes porque el mercado regional no los compra por no validar su precio.

Así, los industriales argentinos comprendieron que el único camino para poder competir con estos “nuevos jugadores” es produciendo lo que ellos no hacen masivamente, es decir vehículos utilitarios livianos, en especial pick-ups.

El único proyecto industrial que se inició en 2025 fue el de las pick-up Fiat Titano y Ram Dakota en Ferreyra, Córdoba

La industria automotriz argentina 2025

En 2024 ya se había anunciado que Renault fabricará una nueva pick-up compacta, todavía bajo el nombre de Niágara Concept, desde 2026. En mayo de este año comenzó la producción de la primera camioneta mediana de Stellantis, primero como Fiat Titano y después como Ram Dakota, y se anunció otro gran proyecto como será el de la nueva pick-up Volkswagen Amarok, que comenzará a fabricarse en 2027 en la fábrica argentina.

En contrapartida, y como consecuencia de estos tres movimientos, en Santa Isabel, Córdoba, se dejaron de fabricar los vehículos de pasajeros Renault Sandero, Stepway y Logan, y en Pacheco se discontinuó la producción del Volkswagen Taos, que ahora llega importado desde México.

Stellantis no cambió la producción en Ferreyra, Córdoba, donde se producen el Fiat Cronos en una línea y las dos nuevas pick-up en otra, aunque como es lógico de esperar, el sedán tiene fecha de finalización de vida relativamente corta, quizás un par de años más, tiempo en el que fundamentalmente se abastecerá al mercado interno que todavía lo sigue eligiendo como un producto atractivo entre precio y prestaciones.

Hubo otro movimiento más: una baja de dos productos. Fue la cancelación del proyecto de producción local de Nissan Argentina, que fabricaba la pick-up Nissan Frontier en la planta de Renault en Córdoba, conjuntamente con un vehículo similar de la marca francesa, la Renault Alaskan. La discontinuación de la operación industrial en Argentina de Nissan implicó que ambas camionetas salieran del mercado en octubre, y mientras la nueva Frontier llegará importada desde México, la Renault quedó discontinuada definitivamente.

Stellantis tiene una planta que produce mayormente autos y SUV en Palomar. El mercado brasileño dirá cuántos autos demandará y la compañía evaluará eventuales nuevos proyectos a futuro

Plantas aún sin transformación

Todavía quedan dos plantas por definir su futuro de producción para los próximos años. Una es la de General Motors en Santa Fe, donde sólo se fabrica el SUV Chevrolet Tracker actual pero aún hay capacidad industrial para otro vehículo que se complemente con los modelos que se manufacturan en Brasil. Ya en 2023 se había dejado de fabricar el Chevrolet Cruze ante la evidencia de un mercado que lo demandaría cada vez menos.

La otra es la planta de Stellantis en Palomar, que hoy produce los Peugeot 208, 2008 y también un volumen menor de Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Si bien ambos autos de pasajeros son muy exitosos en ventas en Argentina, las exportaciones a Brasil se han reducido notablemente este año, por lo que la marca deberá evaluar si la producción quedará limitada a una mayor proporción de unidades para abastecer el mercado interno o si se puede incorporar algún proyecto nuevo, preferiblemente un utilitario liviano, que permita un flujo mayor a las exportaciones desde Palomar.

Toyota ya había apostado a pick-ups y Ford fue la siguiente compañía en hacerlo, con una gran inversión de más de USD 600 millones para producir la nueva Ford Ranger ya desde 2023

Los que hicieron el cambio antes

Las otras tres son Toyota, Ford y Mercedes-Benz, que mantienen sus productos utilitarios como base de la operación industrial y sólo pueden ampliarlos u optimizarlos con nuevas versiones o actualizaciones del portafolio actual.

Toyota concentra el 70% de su producción en la pick-up Hilux, el vehículo argentino más exportado, que complementa con SW4 y Hiace. Ford anunció la producción de Ranger cabina simple para 2026 y de Ranger Híbrida enchufable para 2027, concentrando todo su portafolio en la pick-up mediana y sus variantes. Mercedes-Benz, a través de la nueva operación de Prestige Auto, elevó el ritmo de producción de Sprinter furgón y pasajeros, y anunció la ampliación de la gama a una versión automática y una 4x4 para 2026, además de estar evaluando producir otro utilitario en los próximos años.