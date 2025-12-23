Casi el 70% de los 0 km vendidos en 2025 son importados: cuáles son y de qué países provienen

Cuando cierren los números oficiales de 2025, entre un 65 y un 70% de todos los autos 0km vendidos en Argentina habrán entrado al país en barco. (Chinatopix via AP)

Uno de los hitos del mercado automotor argentino es el cambio de composición en las ventas de vehículos 0 km, ya que terminará el año con más del 65% de participación de modelos importados y menos del 35% de unidades producidas en el país. Sin embargo, lejos de ser éste un problema para la industria automotriz argentina, es una solución que permite ofrecer más productos a los usuarios argentinos.

Un informe basado en los datos oficiales a los que acceden diariamente todas las marcas y la red de concesionarios oficiales de todo el país (SIOMAA) detalló cómo se compone actualmente el mercado de autos nuevos, haciendo un especial trabajo de separar el total de unidades por país de origen con su correspondiente volumen de unidades y porcentaje que representa.

Sin embargo, también se publica un dato relevante que con frecuencia se menciona en Infobae, como es la cuota de autos importados que traen las fábricas que producen vehículos en la Argentina y la cuota de los importadores o representantes oficiales de compañías que no tienen plantas nacionales.

Con datos hasta el viernes 19 de diciembre, fecha en la que la mayoría de las marcas coincide que se movió sustancialmente el mercado, el total de autos importados del año fue de 411.063 unidades sobre un total estimado de 606.000 a una semana del cierre del año.

Brasil se lleva casi el 75% del total de importaciones de autos de 2025. China está segundo con el 10,23%

De ese total de importados, unos 307.700 vehículos vinieron desde Brasil, el principal socio tanto para compras como para ventas de autos 0 km de Argentina, lo que representa una porción del 74,85%.

El segundo país en proporción fue China, especialmente por la variedad de marcas y modelos y parte de los autos que pudieron aprovechar el cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas habilitado por el Gobierno para que puedan nacionalizarse sin pagar arancel de importación. De ellos, muchos entrarán en enero y computarán para 2026. El total de autos que llegaron desde China, de hecho, es de 42.039 unidades, lo que representa el 10,23% del total de autos importados del año.

El tercer país es México, desde donde se importan varios modelos de Nissan, Volkswagen, Stellantis, Ford, Chevrolet y BMW. Sin embargo la proporción es muy baja incluso en comparación con China, ya que es de tan sólo el 5,35%. Ese porcentaje se incrementará en 2026 con dos productos que ya están confirmados para el mercado argentino como son la nueva Nissan Frontier y el renovado Volkswagen Taos.

Los porcentajes se aprietan a medida que queda el remanente de unidades importadas desde otros países. En cuarto lugar está Corea del Sur, que más allá de sus dos marcas, Hyundai y KIA, le exporta a Argentina dos modelos de Renault de reciente lanzamiento en el mercado local como son los SUV híbridos Arkana y Koleos. Sin embargo, la cuota de Corea del Sur es una cuarta parte de la de México, ya que alcanza solo al 1,41%.

Los volúmenes y proporciones de autos importados separados por cada país de origen

El quinto país en exportarle autos a Argentina es Tailandia con un 1,29%, que resulta de la venta de los Ford Everest y Ranger Raptor, y los Honda Civic y CR-V Hybrid. En sexto lugar entra el mercado colombiano, donde Renault produce el SUV Duster que se importa desde Argentina. Ese modelo representa el 1,18%.

Ya más cerca del 1% está Alemania como el séptimo país en la lista de los exportadores de autos a Argentina, esencialmente con los modelos de Mercedes-Benz, Audi, BMW y Porsche, que alcanzaron el 1,05%; mientras que Japón se queda con el 1,02% con los modelos de Toyota, Nissan, Honda, Subaru y Suzuki que se importan a Argentina.

Por debajo de ese 1% en todo el año, el informe detalla únicamente a Estados Unidos con el 0,73% y deja en un item llamado “Otros” al restante 2,9% entre los que están Uruguay, Turquía e India entre otros.

El 90% de los autos importados llegan al país por medio de las fábricas que producen vehículos en el país

El último dato que publica el informe habla de los importadores, donde una vez más se comprueba que casi todos los autos que se traen desde el exterior no los importan marcas que no invierten en producción local, sino todo lo contrario. Son los principales fabricantes argentinos los que se quedaron con la porción mayor de autos importados, alcanzando el 90% de todas las operaciones.

Los importadores, nucleados en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) alcanzaron el 9% y queda un 1% remanente que es el que se utilizó para importar vehículos de manera particular.