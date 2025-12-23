Economía

Oro y plata, por las nubes: por qué los principales metales alcanzaron máximos históricos en medio de tensiones geopolíticas

Las cotizaciones registran avances impulsados por expectativas de recortes en las tasas de interés en EEUU, compras de bancos centrales y mayores flujos hacia fondos respaldados por lingotes

Guardar
Las tasas más bajas suelen
Las tasas más bajas suelen favorecer a los metales preciosos, que no pagan intereses (Bloomberg)

El oro y la plata se dispararon ayer hasta toca máximos históricos, mientras el aumento de las tensiones geopolíticas y las apuestas a nuevos recortes de tasas en Estados Unidos agregaron impulso al mejor desempeño anual en más de cuatro décadas.

El oro subió más del 2% y superó el récord previo de USD 4.381 la onza establecido en octubre, mientras que la plata avanzó hasta un 3,4% y se acercó a los USD 70 la onza, extendiendo ganancias que colocan a ambos metales firmemente en camino a su mejor rendimiento anual desde 1979.

El último impulso alcista se produce mientras los operadores apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces en 2026, en momentos en que el presidente de EEUU, Donald Trump, también aboga por una política monetaria más laxa. Las tasas más bajas suelen favorecer a los metales preciosos, que no pagan intereses.

El aumento de las tensiones geopolíticas también está reforzando el atractivo de refugio del oro y la plata. EEUU intensificó un bloqueo petrolero contra Venezuela, elevando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mientras que Ucrania atacó por primera vez en el mar Mediterráneo a un petrolero de la flota en la sombra de Rusia.

Oro y plata marcan nuevos
Oro y plata marcan nuevos máximos históricos en año estelar. Ambos metales van rumbo a sus mayores alzas anuales desde 1979 (Bloomberg)

El oro acumula un alza cercana al 70% este año, respaldado por mayores compras de bancos centrales y entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes. Las medidas agresivas de Trump para reconfigurar el comercio global —así como sus amenazas a la independencia del banco central de EEUU— añadieron combustible al fuerte repunte a comienzos de este año.

Los inversionistas también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsados en parte por la llamada operación de depreciación (debasement trade): un alejamiento de los bonos soberanos y de las monedas en que están denominados ante el temor de que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda. Los ETF respaldados por oro registraron aumentos de flujos durante cuatro semanas consecutivas, según datos recopilados por Bloomberg, y cifras del World Gold Council muestran que las tenencias totales en estos fondos subieron todos los meses de este año, salvo mayo.

El oro acumula un alza cercana al 70% este año, respaldado por mayores compras de bancos centrales y entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes

“El rally de hoy está impulsado en gran medida por un posicionamiento temprano en torno a las expectativas de recortes de tasas de la Fed, amplificado por la baja liquidez de fin de año”, dijo Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group. Un crecimiento débil del empleo y una inflación de EEUU en noviembre más suave de lo esperado respaldaron la narrativa de más recortes, agregó.

Otros metales preciosos también subieron, con el paladio avanzando más de 4%. El platino encadenó su octava sesión consecutiva de alzas y superó los US$2.000 por primera vez desde 2008.

El oro se recuperó rápidamente tras una corrección desde el máximo registrado en octubre, cuando el rally era visto como abarrotado y sobrecalentado, y ahora está posicionado para llevar estas ganancias a 2026. Goldman Sachs Group está entre los bancos que prevén que los precios sigan subiendo el próximo año, con un escenario base de US$4.900 la onza y riesgos al alza. Según el banco, los inversores en ETF están empezando a competir con los bancos centrales por una oferta física limitada.

Goldman Sachs Group está entre los bancos que prevén que los precios sigan subiendo el próximo año

Las compras de bancos centrales, la demanda física y la cobertura geopolítica fueron “anclas de mediano a largo plazo, mientras que la política de la Fed y las tasas reales siguen impulsando los movimientos cíclicos”, según Wu, de Pepperstone. Nuevos participantes en el mercado del oro, como emisores de stablecoins como Tether Holdings y algunos departamentos de tesorería corporativa, estaban creando una “base de capital más amplia” que “añade resiliencia a la demanda”, señaló en una nota.

El avance reciente de la plata se ha visto apuntalado por flujos especulativos y persistentes desajustes de oferta en los principales centros de negociación tras un histórico short squeeze en octubre. El volumen total de negociación de futuros de plata en Shanghái se disparó a comienzos de este mes hasta niveles cercanos a los observados durante el ajuste de hace un par de meses.

Con información de Bloomberg

Temas Relacionados

OroPlataDonald TrumpMetales preciososReserva FederalGoldman SachsTether HoldingsEconomía-ArgentinaÚltimas palabras

Últimas Noticias

Confusión para los usuarios de SUV: por qué algunas marcas los clasifican en una categoría más baja a la que pertenecen

Debería tratarse de una clasificación estandarizada pero no lo es. Muchas marcas dicen que un modelo es de una categoría mayor pero con precio más bajo como argumento de venta

Confusión para los usuarios de

Las dudas persisten en el mercado y los inversores se refugian en un activo histórico: cuál es y cuánto creció en 2025

Antes de las Fiestas, la incertidumbre parece ser la moneda corriente en el plano internacional. Qué está pasando en el escenario local

Las dudas persisten en el

Nuevas bandas cambiarias: el mercado ya asumió que la inflación de 2026 va a ser más alta de lo esperado

Los inversores rotaron sus carteras hacia títulos indexados tras las recientes definiciones oficiales sobre el esquema del dólar. A grandes rasgos, dan por hechos cinco puntos más de inflación en 2026

Nuevas bandas cambiarias: el mercado

El campo vuelve a aportar dólares y ayuda a Caputo: aumentaron las ventas de trigo y maíz, pero la soja no despega

Tras la entrada en vigencia de la baja de los derechos de exportaciones, hubo un aumento en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los últimos días. Los factores que afectan a la soja

El campo vuelve a aportar

Repuntaron levemente las ventas de autos 0 km y el año cerraría en 611.000 unidades

A sólo 5 días hábiles para cerrar el mes, ya se computan más 18.000 patentamientos. Volkswagen lidera las ventas, pero hay un nuevo líder absoluto que se encamina a ganar el año

Repuntaron levemente las ventas de
DEPORTES
Una salvaje pelea se desató

Una salvaje pelea se desató en un partido juvenil en Comodoro Rivadavia entre jugadores e hinchas

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Australia se encamina a aprobar

Australia se encamina a aprobar un paquete de leyes que endurece la tenencia de armas tras el atentado terrorista en Bondi Beach

Estados Unidos instó al régimen de Nicaragua a liberar al pastor evangélico y preso político Rudy Palacios

Elecciones en Honduras: tres escrutadores del Partido Nacional fueron atacados con explosivos en las inmediaciones del CNE

Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado”

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante