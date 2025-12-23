Oro y plata, por las nubes: por qué los principales metales alcanzaron máximos históricos en medio de tensiones geopolíticas

Las tasas más bajas suelen favorecer a los metales preciosos, que no pagan intereses (Bloomberg)

El oro y la plata se dispararon ayer hasta toca máximos históricos, mientras el aumento de las tensiones geopolíticas y las apuestas a nuevos recortes de tasas en Estados Unidos agregaron impulso al mejor desempeño anual en más de cuatro décadas.

El oro subió más del 2% y superó el récord previo de USD 4.381 la onza establecido en octubre, mientras que la plata avanzó hasta un 3,4% y se acercó a los USD 70 la onza, extendiendo ganancias que colocan a ambos metales firmemente en camino a su mejor rendimiento anual desde 1979.

El último impulso alcista se produce mientras los operadores apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces en 2026, en momentos en que el presidente de EEUU, Donald Trump, también aboga por una política monetaria más laxa. Las tasas más bajas suelen favorecer a los metales preciosos, que no pagan intereses.

El aumento de las tensiones geopolíticas también está reforzando el atractivo de refugio del oro y la plata. EEUU intensificó un bloqueo petrolero contra Venezuela, elevando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mientras que Ucrania atacó por primera vez en el mar Mediterráneo a un petrolero de la flota en la sombra de Rusia.

El oro acumula un alza cercana al 70% este año, respaldado por mayores compras de bancos centrales y entradas en fondos cotizados respaldados por lingotes. Las medidas agresivas de Trump para reconfigurar el comercio global —así como sus amenazas a la independencia del banco central de EEUU— añadieron combustible al fuerte repunte a comienzos de este año.

Los inversionistas también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsados en parte por la llamada operación de depreciación (debasement trade): un alejamiento de los bonos soberanos y de las monedas en que están denominados ante el temor de que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda. Los ETF respaldados por oro registraron aumentos de flujos durante cuatro semanas consecutivas, según datos recopilados por Bloomberg, y cifras del World Gold Council muestran que las tenencias totales en estos fondos subieron todos los meses de este año, salvo mayo.

“El rally de hoy está impulsado en gran medida por un posicionamiento temprano en torno a las expectativas de recortes de tasas de la Fed, amplificado por la baja liquidez de fin de año”, dijo Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group. Un crecimiento débil del empleo y una inflación de EEUU en noviembre más suave de lo esperado respaldaron la narrativa de más recortes, agregó.

Otros metales preciosos también subieron, con el paladio avanzando más de 4%. El platino encadenó su octava sesión consecutiva de alzas y superó los US$2.000 por primera vez desde 2008.

El oro se recuperó rápidamente tras una corrección desde el máximo registrado en octubre, cuando el rally era visto como abarrotado y sobrecalentado, y ahora está posicionado para llevar estas ganancias a 2026. Goldman Sachs Group está entre los bancos que prevén que los precios sigan subiendo el próximo año, con un escenario base de US$4.900 la onza y riesgos al alza. Según el banco, los inversores en ETF están empezando a competir con los bancos centrales por una oferta física limitada.

Las compras de bancos centrales, la demanda física y la cobertura geopolítica fueron “anclas de mediano a largo plazo, mientras que la política de la Fed y las tasas reales siguen impulsando los movimientos cíclicos”, según Wu, de Pepperstone. Nuevos participantes en el mercado del oro, como emisores de stablecoins como Tether Holdings y algunos departamentos de tesorería corporativa, estaban creando una “base de capital más amplia” que “añade resiliencia a la demanda”, señaló en una nota.

El avance reciente de la plata se ha visto apuntalado por flujos especulativos y persistentes desajustes de oferta en los principales centros de negociación tras un histórico short squeeze en octubre. El volumen total de negociación de futuros de plata en Shanghái se disparó a comienzos de este mes hasta niveles cercanos a los observados durante el ajuste de hace un par de meses.

Con información de Bloomberg