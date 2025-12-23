Las dudas persisten en el mercado y los inversores se refugian en un activo histórico: cuál es y cuánto creció en 2025

Frente a la volatilidad que domina a los mercados, aumenta el precio del oro. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El precio del oro es el reflejo de la incertidumbre de los inversores en el mundo. Si hay algo que caracterizó a los mercados en 2025, fue la volatilidad. El metal precioso tuvo un ascenso firme y sostenido a lo largo del año, señal de que los agentes eligieron cobertura. El otro refugio fueron los bonos del Tesoro de Estados Unidos que bajaron su rendimiento a 4,17% por la mayor demanda. Rendían 4,80% a principios de año.

El oro, que anoche subía a USD 4.490 por onza, comenzó 2025 con una cotización de USD 2.470. En lo que va del año, tuvo un aumento de casi 69% y derrotó a casi todas las principales acciones excepto a Google, que suma un avance de 120%.

En la Argentina se vive algo similar. Ninguna de las acciones líderes o del panel general llegó tan lejos como el metal dorado, algo que benefició a las reservas del Banco Central que están constituidas por 1,2 toneladas de oro y representan 15% del total. Por eso ayer, las tenencias del BCRA aumentaron USD 224 millones a USD 42.637 millones.

El hecho de que el Gobierno acepte aprobar el Presupuesto 2026 sin el artículo 11 no conformó a los inversores, a pesar de que la medida se tomó para preservar la autorización a emitir deuda en dólares el próximo año, dejando de lado un importante recorte de gastos. El Gobierno apuesta a salir al mercado dentro de 3 o 4 meses cuando el riesgo país ronde los 450 puntos básicos, 220 unidades menos que en la actualidad donde permanece estancado en los 570 enteros.

Los bonos soberanos no respondieron a pesar de las recomendaciones del exterior de exhibirlos como una buena compra en el corto plazo. Los títulos más demandados de ley extranjera se movieron entre leves subas y bajas. El resultado fue neutro.

Por su parte, los instrumentos en pesos a tasa fija mejoraron levemente su rendimiento por la caída de sus precios. Entre fines de febrero y junio rinden entre 2,21% y 2,38% efectivo mensual. Los bonos CER lucen más atractivos porque superan a la inflación anual por 5 puntos.

En paralelo, los dólares financieros estuvieron estables. El MEP cerró en $1.493 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.542. El “blue” dio un salto de $20 (1,30%) a $1.505 ya que se siente el efecto aguinaldo y la demanda estacional por vacaciones.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 466 millones y el dólar mayorista cerró con una leve suba de $2 a $1.452 después de haber tocado un piso de $1.448.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el mayorista contó con presencia oficial para tratar de mantenerlo a raya y esto puede haberle seguido costado algunos millones al Tesoro, algo que sabremos ni bien estén disponible los datos oficiales. Los break evens de inflación volvieron a desplazarse levemente al alza y esto supone una banda superior más elevada luego de febrero. Los bonos dollar linked y futuros operaron con un volumen más acotado. Las últimas 5 posiciones en futuros no registraron operaciones y en el tramo más corto los ajustes dejaron tímidos rojos”.

El informe agrega que “el mercado sigue apostando por una inflación persistente y esto le genera un mayor costo al Tesoro para mantener el tipo de cambio, mientras aguarda las novedades en materia parlamentaria para la aprobación del Presupuesto 2026”.

La Bolsa fue de mayor a menor. El S&P Merval de las acciones líderes no pudo sostenerse en terreno positivo y comenzó a declinar después del mediodía para cerrar 0,1% abajo. Las subas fueron selectivas; lo mejor fue banco VALO con 2,6%. YPF estuvo toda la rueda en alza debido a la fuerte suba del petróleo que se mantenía en las cotizaciones after market de anoche.

Para este martes se espera una rueda con escaso volumen por la proximidad de las Fiestas que eyectará a algunas manos grandes del mercado.