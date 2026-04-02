Irán exige códigos secretos y pagos en moneda china a los buques que quieran cruzar el estrecho de Ormuz

Barcos en el estrecho de Ormuz

En los últimos días, el operador de un petrolero varado en el Golfo Pérsico recibió una interesante propuesta. Tras semanas anclado mientras misiles y drones pasaban por encima, finalmente podría zarpar con seguridad a través del estrecho de Ormuz, escoltado por la Armada iraní. Pero primero tendría que cambiar su registro y enarbolar la bandera de Pakistán, según un ejecutivo de la empresa que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones sensibles.

La compañía no pudo aceptar la oferta, que provenía del gobierno de Pakistán. Irán accedió a permitir que 20 buques pakistaníes transitaran por el estrecho, pero el país solo tenía unos pocos barcos con esa bandera en el Golfo. Islamabad comenzó a contactar a algunos de los mayores comercializadores de materias primas del mundo para ver si tenían embarcaciones que pudieran cruzar Ormuz navegando temporalmente bajo bandera pakistaní, según personas con conocimiento de las conversaciones.

Una de las personas dijo que Pakistán buscaba los barcos más grandes que pudiera encontrar en la región, incluidos superpetroleros capaces de transportar 2 millones de barriles cada uno. Organizar su paso sería una forma de mostrar el éxito de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Al menos dos grandes casas de comercio de petróleo han recibido la oferta.

El Ministerio de Asuntos Marítimos de Pakistán no respondió a solicitudes de comentarios.

El acuerdo muestra cómo la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán controla el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, el punto crítico por el que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Personas de la industria naviera y funcionarios con conocimiento directo de las negociaciones dijeron que la Guardia Revolucionaria está cobrando peajes a los buques que pasan y otorgando trato preferencial a barcos de países que considera amistosos, mientras amenaza con atacar a aquellos de países que ve como agresores.

Intermediario

El Comité de Seguridad Nacional de Irán ha aprobado un proyecto de ley que impondría tarifas en el estrecho de Ormuz, informó la agencia semioficial Fars, citando a un miembro del comité.

Los contornos de un sistema más formal están emergiendo ahora, según relatos de múltiples personas con conocimiento de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar con los medios.

Los operadores de buques deben contactar a una empresa intermediaria vinculada a la Guardia Revolucionaria y proporcionar información sobre la propiedad de la embarcación, su bandera, su carga, el destino, la tripulación y datos de su sistema de identificación automática (AIS), un aparato que los barcos utilizan para registrar y transmitir su posición.

Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní

El intermediario remite el expediente al comando provincial de Hormozgan de la Armada de la Guardia Revolucionaria para realizar verificaciones y asegurarse de que el barco no tenga vínculos con Israel, Estados Unidos u otros países que Irán considere enemigos.

Si un buque supera el filtro, comienzan las negociaciones sobre el peaje. Las personas dijeron que los iraníes tienen un sistema de clasificación de uno a cinco para los países, con embarcaciones de naciones consideradas amistosas con más probabilidades de obtener mejores condiciones. Para los petroleros, el precio inicial en las negociaciones suele rondar USD 1 por barril de petróleo, pagado en yuanes o en stablecoins, criptomonedas vinculadas al valor de monedas fuertes.

Un buque petrolero de gran tamaño suele tener una capacidad de alrededor de dos millones de barriles.

Una vez pagado el peaje, la Guardia emite un código de permiso y las instrucciones de ruta. Los barcos deben enarbolar la bandera del país que negoció el acuerdo de tránsito y, en algunos casos, cambiar su registro oficial a ese país. Al acercarse al estrecho de Ormuz, el buque transmite su código por radio de muy alta frecuencia y es interceptado por una patrullera que lo escolta a través del paso, cerca de la costa entre un grupo de islas que ya ha sido apodado “la caseta de peaje iraní” por personas en la industria.

Los datos de seguimiento de embarcaciones muestran que el tránsito de barcos a través del estrecho de Ormuz ha aumentado ligeramente durante la última semana, aunque sigue siendo una fracción de los niveles previos a la guerra.

La base legal para que Irán imponga un peaje no está clara. Los países suelen tener límites territoriales que se extienden 12 millas náuticas —unos 22 kilómetros— desde sus costas, dentro de los cuales pueden inspeccionar buques.

Irán escribió este mes en una carta a la Organización Marítima Internacional, el organismo mundial del transporte marítimo, que los barcos asociados con estados no hostiles pueden recibir paso seguro por Ormuz. Añadió que está restringiendo a aquellos que considera hostiles.

“Como Estado ribereño que limita con el estrecho, la República Islámica de Irán, en plena conformidad con los principios y normas establecidos del derecho internacional, ha restringido el paso de embarcaciones pertenecientes o asociadas con los agresores”, señaló en la carta.

“La justificación iraní es que esto es un ejercicio de su derecho a la autodefensa, y por lo tanto necesitan revisar los buques. Y al revisarlos hay que pagar una tarifa”, dijo Jason Chuah, profesor de derecho comercial y marítimo en la City University de Londres. “Ahora, desde la perspectiva de la mayoría de los expertos en derecho internacional, esto no es legal”.

Los propietarios y operadores de barcos enfrentan complejas cuestiones legales sobre si deben pagar los peajes, qué normas, sanciones y convenios podrían aplicarse por parte de EE.UU. e Irán, y qué estaría cubierto por sus seguros.

Un carguero en el golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, EAU. REUTERS/Stringer

“Creo que la guerra iraní ha planteado muchos desafíos y preguntas para el derecho internacional, en parte porque ambos lados parecen haber participado en actividades que, por decirlo suavemente, son altamente controvertidas bajo el derecho internacional o las normas establecidas”, dijo Chuah.

Los costos de seguros se han disparado para los buques que quieren cruzar el estrecho de Ormuz. Varias embarcaciones han sido alcanzadas por proyectiles mientras estaban fondeadas en el Golfo Pérsico o en el estrecho. El 31 de marzo, un petrolero kuwaití fue impactado por al menos un dron cerca de Dubái, provocando un incendio y daños en el casco. Las promesas de EE.UU. de escoltas navales —aún no cumplidas— y seguros respaldados por el Estado no han sido suficientes para tranquilizar a los dueños de barcos como para arriesgar a sus tripulaciones.

Negociar el acceso con la Guardia Revolucionaria tampoco sería una opción segura. Más allá de los riesgos físicos y el costo del seguro, cerrar acuerdos con la Guardia —que está sujeta a sanciones de EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido— expone a los buques a posibles violaciones de sanciones o normas contra el lavado de dinero, según expertos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes por la noche que quiere poner fin a la guerra con Irán en un plazo de dos o tres semanas, independientemente de si el estrecho de Ormuz se reabre. Tras sus comentarios, Israel y EE.UU. continuaron atacando a Irán, que respondió lanzando misiles y drones contra objetivos en toda la región, con un proyectil que impactó un petrolero en aguas de Catar. El miércoles por la mañana, Trump afirmó que un alto el fuego solo sería posible si el estrecho se reabre.

La existencia de un acuerdo de paso seguro respaldado por Irán no significa que los riesgos para el transporte marítimo hayan disminuido, según Basil Germond, catedrático de seguridad internacional en la Universidad de Lancaster y miembro visitante del Centro de Estudios Estratégicos de la Royal Navy del Reino Unido. “Para que este enfoque funcione, Teherán necesita mantener su capacidad de amenazar de manera creíble al transporte marítimo comercial en el estrecho y el Golfo”, dijo. “Para ser creíble, Teherán necesita atacar petroleros de vez en cuando”.

(Con información de Bloomberg)