Las acciones argentinas tuvieron cierre mixto en otra sesión muy volátil para Wall Street

Los agentes bursátiles esperan novedades sobre una resolución del conflicto en Oriente Medio.

Las acciones estadounidenses finalizaron con modestas variantes, para despegarse de los precios mínimos de la mañana, después de que el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán anunció que el gobierno del país islámico estaba elaborando un protocolo con Omán para gestionar el tráfico en el Estrecho de Ormuz.

El S&P 500 terminó con alza marginal de 0,1%, mietras que el Dow Jones de Industriales perdió 0,1%. El panel tecnológico Nasdaq repuntó 0,2 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las acciones habían abierto a la baja después de que el presidente norteamericano Donald Trump prometiera “golpear duramente a Irán” y “hacerlo retroceder a la Edad de Piedra” en un discurso a la nación que no ofreció una solución definitiva a la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. El discurso de Trump sugirió que Estados Unidos intensificaría sus operaciones militares antes de retirarse de Irán en dos o tres semanas.

Con ese escenario de fondo, los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York exhibieron cifras mixtas. YPF ganó 2,1% y Vista Energy progresó 3,6%,mientras que Grupo Galicia cedió 0,6 por ciento.

Destacó en la ronda neoyorquina el salto de 13,8% en las acciones de Bioceres, la empresa argentina de biotecnología, que venía muy castigada este año por los inversores y bajo riesgo de ser deslistada en Wall Street por su cotización presente inferior a un dólar.

Los bonos soberanos Globales en dólares estuvieron negociados con escasas variantes, a falta de la referencia de la Bolsa de Buenos Aires, sin operaciones por el feriado. El riesgo país de JP Morgan bajaba un entero para la Argentina, en los 612 puntos básicos.

Los acontecimientos en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán siguen sacudiendo a los mercados mundiales por quinta semana, con el foco puesto en la apertura del Estrecho de Ormuz un indicador crucial para la estabilidad de los mercados energéticos.

Subió 12% el petróleo en EEUU

El crudo se disparó cerca de un 50% desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Tras el discurso de Trump, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate se disparó casi 12%, en los USD 111,88 el barril para entrega en mayo.

El contrato para el mismo mes del crudo Brent del Mar del Norte subió 7,8% a USD 109, con la particularidad de que el petróleo norteamericano es ahora más caro que su referencia europea.

Este jueves se cerró la operatoria bursátil de la semana, más corta debido receso por la celebración cristiana del Viernes Santo.

La disparada del petróleo en EEUU se produjo luego de que Donald Trump insinuó ataques más agresivos contra Irán, lo que frenó las expectativas de un rápido fin del conflicto.

Trump afirmó el miércoles que las operaciones militares se intensificarán en las próximas dos o tres semanas, en un giro radical respecto a sus comentarios anteriores de que Estados Unidos “saldría de Irán bastante rápido”.

“El problema es que no hemos aprendido nada nuevo. Volvemos a estar en una situación en la que sabemos menos, y no más, sobre cómo encontrar una salida a esta guerra”, afirmó a Reuters Art Hogan, estratega jefe de mercados de B Riley Wealth.

En EEUU los datos iniciales de solicitudes de subsidio por desempleo, publicados el jueves por la mañana, mostraron una disminución de 9.000 solicitudes, hasta alcanzar las 202.000 en la semana que finalizó el 28 de marzo. El informe de empleo de marzo, muy esperado, se publicará el viernes.

Por otra parte, resurgían los temores en el mercado del crédito privado en EEUU después de que Blue Owl limitó la cantidad que los inversores pueden retirar de dos de sus fondos centrados en el sector minorista, provocando una caída del 8% en sus acciones.