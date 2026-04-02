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Carla Peterson abrió su corazón y reveló la historia de su papá como veterano de Malvinas: “Les debemos memoria”

La actriz mostró imágenes y fragmentos de una carta enviada desde las islas, evocando la incertidumbre, la esperanza y el rol de la familia durante la guerra de 1982

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En un sentido posteo lleno de cariño y recuerdos, Carla Peterson recordó el rol de su padre en Malvinas y la carta que le envió desde las islas (Instagram)

En una fecha cargada de emoción y memoria colectiva, Carla Peterson decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores el costado más íntimo de su historia familiar. La actriz, reconocida por su carrera en televisión y cine, eligió el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas para rendirle homenaje a su papá, Damián Peterson, excombatiente. Alejada de todo guion y desde la sinceridad, Carla utilizó sus redes sociales para recordar cómo vivió aquellos años de incertidumbre siendo aún una niña y para agradecer públicamente el valor de su padre y de todos los que atravesaron el conflicto.

En su publicación, Peterson compartió imágenes de su padre y abrió el corazón al relatar cómo vivió el conflicto siendo una niña. “Mi papá fue a Malvinas, tengo una carta que nos mandó desde allá. Me acuerdo que en esos meses miraba diarios y noticieros buscando fotos para saber algo”, escribió la actriz, transmitiendo la ansiedad y el desconcierto de aquellos días.

Uno de los aspectos que más conmovieron fue el recuerdo del rol fundamental que tuvo su madre para sobrellevar la ausencia de Damián en el hogar. “Mi mamá nos decía que a él no le iba a pasar nada, que estaba bien. Inventaba historias para que no tuviéramos miedo”, relató Carla, destacando la fortaleza y el amor con el que su madre protegió a la familia en medio de la incertidumbre. En palabras de la actriz, la esperanza se aferraba incluso a pequeños destellos: “Yo lo esperaba, me ilusionaba con falsos titulares que decían ‘Vamos ganando’, eso significaba que papá iba a volver”. La frase, sencilla y directa, resume el mecanismo de defensa emocional que muchas familias pusieron en práctica para resistir el miedo a lo desconocido.

Retrato de un hombre de mediana edad con bigote, vistiendo una chaqueta militar oscura con cuello blanco y detalles en el hombro
El padre de Carla Peterson, veterano de la Guerra de Malvinas, durante el tiempo del conflicto

En un gesto de generosidad y memoria, Peterson compartió también fragmentos de la carta que su padre les envió desde las islas. “Describía lo hermosas que son vistas desde el cielo, decía que estaba bien a pesar de todo, que lo habían castigado por robar un teléfono para comunicarse con nosotros”, contó la actriz, dejando entrever la necesidad de contacto y afecto que marcó a los soldados argentinos. El relato de Damián Peterson también incluyó detalles cotidianos que reflejan la cercanía familiar aún en medio del conflicto. “Agradecía el pijama que le habíamos mandado y decía que nos extrañaba, que estaba tranquilo, aunque en el campo estaban sufriendo mucho”, recordó Carla.

El posteo no se limitó a la experiencia personal. En un mensaje que trascendió lo individual, Peterson extendió su homenaje a todos los excombatientes y sus familias. “A él, a sus compañeros, a los que no volvieron y a todas las familias de los veteranos de Malvinas, un abrazo fuerte. A los héroes y heroínas de Malvinas les debemos memoria”, expresó la actriz, remarcando la importancia de mantener vivo el recuerdo y el reconocimiento a los protagonistas de aquella guerra.

Hombre mayor, cabello blanco, con chaqueta verde oliva de la Fuerza Aérea Argentina y gorra azul, de pie en una habitación mirando al frente
El padre de la actriz, un veterano de la Guerra de Malvinas, posa con orgullo luciendo su chaqueta y gorra de la Fuerza Aérea Argentina en un emotivo homenaje (Instagram)

La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar. El posteo se llenó de comentarios cargados de emoción y respeto hacia la historia de la actriz y la de su familia. “¡Qué emocionante, Carla! Mis respetos eternos”; “Orgullo nacional”; “Que valioso que compartas tu historia, la de él y de todxs porque hace a la memoria e identidad colectiva”; “Un papá héroe, como tantos otros”; “Me emocioné con la historia. Gracias por compartirla con nosotros”; “Me lloré todo, gracias. Estos relatos nos ayudan a sentirnos parte de algo que sigue vibrando en el inconsciente colectivo argentino, pero no lo hablamos”, fueron apenas algunos de los mensajes destacados.

Con su posteo, Peterson volvió a poner en palabras la importancia de la memoria y el valor de las historias familiares en la construcción de la identidad. El homenaje a su papá y a todos los veteranos de Malvinas es también un mensaje para las nuevas generaciones: la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las cartas, en los recuerdos y en los relatos que siguen pasando de padres a hijos. En días de conmemoración y reflexión, la actriz eligió abrir su corazón y, al hacerlo, generó un puente de empatía y reconocimiento con miles de familias argentinas.

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