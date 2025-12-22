Economía

La actividad económica cayó 0,4% mensual en octubre y acumuló un alza de 5% en el año

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) interrumpió una racha de dos meses de crecimiento al hilo. Además, registró una variación interanual positiva de 3,2%

La actividad económica creció por
La actividad económica creció por tercer mes consecutivo, según el Indec. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La actividad económica experimentó una contracción de 0,4% en octubre, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el indicador registró una suba de 5% en los primeros meses del año frente al mismo lapso de 2024.

En comparación el mismo mes del año previo, doce de los sectores que integran el EMAE mostraron incrementos, con Pesca (91,4% interanual) e Intermediación financiera (22,8% interanual) al frente. El aumento en Intermediación financiera se vio impulsado principalmente por mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa.

Intermediación financiera (22,8% interanual) tuvo el mayor aporte positivo en la variación anual del índice del Indec, seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9% interanual). Entre ambos rubros sumaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En cambio, tres sectores registraron retrocesos respecto a un año atrás. Sobresale Industria manufacturera (-2,7% interanual), junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8% interanual) y Hoteles y restaurantes (-1,0% interanual). Estos sectores restaron en conjunto 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza de forma mensual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había estimado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado de 0,5% para el tercer trimestre de 2025, invirtiendo la tendencia negativa anticipada en reportes anteriores.

Al mismo tiempo, las expectativas de las consultoras relevadas por el BCRA para el cuarto trimestre de 2025 proyectaron un crecimiento de 0,8%, mientras que para el primer trimestre de 2026 prevén un aumento de 0,9%. El promedio estimado del PIB real en este año se ubica 4,4% por encima del nivel registrado en 2024.

Noticia en desarrollo...

