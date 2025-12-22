Economía

El nuevo patrón importador: qué productos explicaron el salto de este año y qué se espera para el 2026

El proceso de apertura modificó incentivos, aceleró flujos externos y alteró patrones productivos. Fuerte suba en bienes de consumo y en envíos vía courier

Guardar
Las importaciones totales se aceleran
Las importaciones totales se aceleran a lo largo de 2025 y alcanzan uno de los niveles más altos de los últimos años

Las importaciones en la Argentina mostraron durante 2025 un cambio visible tanto en su dinámica como en su composición. A lo largo del año, el ingreso de bienes dejó atrás un esquema de restricciones que condicionó el comercio exterior y avanzó hacia un patrón más abierto, con un mayor protagonismo de bienes finales, vehículos y bienes de consumo, en un contexto de normalización de reglas y recomposición de flujos comerciales.

Ese proceso se reflejó en los datos. Según repasó la consultora Abeceb en un reciente informe, en el acumulado a noviembre, las importaciones de bienes alcanzaron los USD 70.235 millones, con un crecimiento interanual del 27%, lo que marcó el segundo mayor registro desde 2022. El aumento del flujo importador acompañó la corrección de precios relativos, la unificación y liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de buena parte de las restricciones cuantitativas como SIRAs, cupos y autorizaciones discrecionales.

La aceleración de las importaciones respondió también a la recomposición de stocks, la reapertura del financiamiento comercial y la regularización de cadenas productivas que operaron por debajo de niveles eficientes durante varios años. En este marco, el crecimiento del flujo importador mostró un desacople transitorio respecto de la producción local, típico de un proceso de normalización luego de un período prolongado de distorsiones, planteó el informe.

Uno de los rasgos centrales del año fue el cambio en la composición de las importaciones por uso económico. Mientras las compras externas de bienes intermedios crecieron 6,2% interanual y las de piezas y accesorios para bienes de capital avanzaron 17,4%, los rubros asociados a bienes finales mostraron variaciones significativamente mayores. Las importaciones de bienes de capital aumentaron 55,6%, las de bienes de consumo crecieron 58,3%, y las de vehículos automotores de pasajeros más que se duplicaron en valor, con una suba del 109,3%.

En términos de participación, los bienes intermedios concentraron el 32,2% del total importado, seguidos por piezas y accesorios para bienes de capital con el 20,2%, bienes de capital con el 19,7% y bienes de consumo con el 14,9%. Los vehículos automotores representaron el 7,4%, mientras que combustibles y lubricantes explicaron el 4,4%, con una caída interanual del 18,6%. El resto de los usos económicos concentró el 1,2%, aunque con una variación interanual elevada.

Autos, el motor del salto

Dentro de este esquema, el sector automotor se destacó como uno de los principales motores del salto importador. Las importaciones de autos medidas en unidades crecieron 120% en el acumulado a noviembre y alcanzaron niveles máximos desde 2018, aunque todavía se ubicaron 30% por debajo del pico de ese año. A partir de septiembre, la aceleración respondió al ingreso de unidades bajo el cupo de arancel 0% para vehículos híbridos y eléctricos, que impulsó el volumen y amplió la oferta disponible.

El sector automotor se destacó
El sector automotor se destacó como uno de los principales motores del salto importador

En cuanto a los orígenes, Brasil continuó como el principal proveedor, con una participación del 76%, aunque perdió espacio frente a China y México, que ganaron terreno de forma sostenida. La mayor apertura comercial se tradujo en una oferta más diversificada, con un aumento del 22% en la cantidad de modelos disponibles respecto de 2024, lo que reflejó un cambio estructural en la dinámica del mercado automotor.

El crecimiento de las importaciones convivió con una industria local que operó con altos niveles de capacidad ociosa. Mientras las importaciones crecieron 33,1% interanual en volúmenes a noviembre, la actividad industrial avanzó 3,1% a octubre y permaneció por debajo de los niveles de 2023. En este contexto, las proyecciones ubicaron la relación importaciones/PIB de 2025 en niveles similares o incluso superiores a los de 2018 (16,3%).

Ranking de apertura comercial

De acuerdo con el análisis de Abeceb, desde una mirada regional, Argentina continuó en el extremo inferior del ranking de apertura comercial. Países como Chile, México, Colombia, Uruguay y Paraguay mostraron ratios de importaciones que oscilaron entre 20% y 45% del PIB, mientras Argentina se movió históricamente en un rango de 12% a 18%, incluso en períodos de mayor apertura. Esta trayectoria reflejó una combinación de volatilidad macroeconómica, escasez de divisas y reglas de acceso discontinuas que comprimieron la demanda importadora.

En términos históricos, 2025 cerró con volúmenes de importaciones récord, que superaron en 3,1% el máximo de 2017 y triplicaron el promedio de la década de 1990. Este comportamiento respondió a factores estructurales como una economía de mayor tamaño, una población más numerosa, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global a través del Mercosur, en un contexto internacional con niveles de intercambio superiores a los de décadas anteriores.

Al observar el peso de las importaciones dentro del comercio total, el ratio se mantuvo por debajo del 50%, en niveles similares a los de la última década y levemente inferiores al promedio de los noventa. Este indicador mostró que el comercio exterior argentino no presentó un sesgo importador marcado, aun con un fuerte crecimiento del flujo de bienes.

El foco se desplazó hacia la dinámica de los bienes de consumo, que en 2025 concentraron cerca del 15% de las compras externas, el valor más alto desde comienzos de siglo y apenas dos puntos porcentuales por debajo del promedio de los noventa. Según el Observatorio PyME, la proporción de empresas que reemplazaron producción propia por bienes importados llegó al 10,1% en el segundo trimestre de 2025, frente al 5,3% del primero. En paralelo, las firmas que sustituyeron insumos y bienes intermedios locales alcanzaron el 22,1%, con mayor intensidad en metalmecánica (28,4%) y en químicos, caucho y plástico (29,2%).

Qué pasó con las compras vía courier

Dentro de los bienes de consumo, el régimen de Courier o “puerta a puerta” se consolidó como el canal de mayor expansión. Impulsado por la pax cambiaria, la eliminación de trabas operativas y la integración con plataformas globales de e-commerce transfronterizo como Shein y Temu, este esquema modificó patrones de consumo minorista. Aunque su peso en el PBI se mantuvo acotado, con importaciones por USD 789 millones, una participación del 1,1% del total y del 7,5% dentro de los bienes de consumo, su crecimiento interanual alcanzó el 291,8% a noviembre.

Las importaciones vía courier tuvieron
Las importaciones vía courier tuvieron un crecimiento interanual de 291,8% a noviembre

El impacto del Courier se concentró a nivel sectorial, especialmente en rubros intensivos en bienes finales livianos como indumentaria, calzado, pequeños electrónicos y artículos para el hogar, donde el canal actuó como un vector directo de competencia externa.

Temas Relacionados

importacionesAbecebflujo comercialbalanza comercialúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo va a perforar el 1% mensual según el Presidente

El Presidente dio su pronóstico en un programa de streaming. Las expectativas del mercado y los informes de consultoras muestran una desaceleración sostenida, pero muestran señales de cautela sobre la dinámica de los precios

Milei le puso fecha al

Una por una, todas las empresas que cerraron plantas y efectuaron despidos en el último trimestre

Sin un repunte en la actividad industrial, el 2025 termina con más de 20 grandes fábricas en crisis y casi 6.700 trabajadores afectados

Una por una, todas las

El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

El oro superó los 4.400 dólares por onza y la plata se acercó a los USD 70, en camino a su mejor desempeño anual desde 1979. El metal precioso subó casi 70% este año, respaldado por compras de bancos centrales y temores sobre el aumento de la deuda soberana

El oro y la plata

Año dorado: el oro ratifica la tendencia alcista que lo consolida como la mejor inversión de 2025

El metal gana 1,6%, a USD 4.452 la onza, un nuevo máximo nominal. En lo que va del año acumula una suba de 70%

Año dorado: el oro ratifica

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

Dijo que la investigación china se basa en “acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes”. Los gravámenes superan el 40%, entran en vigor el martes y afectan al queso, la leche y la nata. La disputa comercial abarca desde alimentos hasta vehículos eléctricos

La Unión Europea respondió a
DEPORTES
Explosivas declaraciones de Luciano Vietto

Explosivas declaraciones de Luciano Vietto contra Gustavo Costas tras su polémica salida de Racing

La frase del director de Red Bull sobre el futuro de Max Verstappen que da que hablar en la Fórmula 1

Una pieza clave de la selección argentina podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

La millonaria suma que perderá Anthony Joshua tras vencer por nocaut a Jake Paul en una pelea

El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

TELESHOW
El rotundo cambio estético de

El rotundo cambio estético de Ginette Reynal: “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”

La China Suárez y Mauro Icardi arribaron al país: cómo fue la llegada antes de retirar a sus hijas

Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Cómo continúa la salud del cantante Ricardo “Chiqui” Pereyra a dos semanas del grave accidente en su hogar

Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

INFOBAE AMÉRICA

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que ha beneficiado a más de 47 mil escolares en el país

Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques contra la infraestructura y equipos militares en Rusia

El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

Los cuatro de Guayaquil: condenaron a 16 militares por la desaparición forzada

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”