Prevén una fuerte parálisis de la venta de autos de 0 km de alta gama tras la postergación de la reforma laboral en el Congreso

Una franja del mercado automotor ve casi paralizadas sus ventas con la postergación del tratamiento de la reforma laboral hasta febrero. (Foto AP/David Zalubowski)

Con la certeza de una postergación para febrero del 2026 del tratamiento de la reforma laboral, una parte del sector automotor enfrenta parcialmente un momento de incertidumbre para lo que queda del año y los dos primeros meses del próximo, ya que dentro de un capítulo fiscal de esa ley, ahora postergada, figura la eliminación del impuesto interno que impacta en el precio de los autos 0 km más caros del mercado.

Ante la expectativa inicial de una aprobación de la reforma laboral en diciembre, el período de espera para generar ventas de autos de los segmentos más altos del mercado no preocupó a los ejecutivos de la industria e importadores, ya que normalmente el último mes del año suele tener bajas operaciones ante el cambio de año a partir de la idea de que comprar un auto 2026 es mejor que un 2025 por esperar pocos días.

Sin embargo, como fue establecido en el texto de la norma enviada al Congreso, el impuesto se eliminará a partir del primer día del mes siguiente al que se sancionó y entró en vigencia la ley. Por lo tanto, que se postergue el tratamiento de la reforma laboral a febrero implica que la aplicación de esa eliminación impositiva, de aprobarse la reforma, sería recién desde marzo, y esto, en la práctica, paralizará las operaciones de los clientes de esa gama de automóviles.

El Gobierno podría destrabar la situación subiendo desde enero el piso de la escala 2 del impuesto interno que acaba de actualizarse en diciembre por el plazo de 3 meses

Ahora el Gobierno tiene en sus manos tomar una decisión que alivie una situación que se creó por incluir un tema impositivo en una reforma laboral, algo que para varios analistas del sector fue más perjudicial que beneficioso.

“Siempre una baja de impuestos es buena y hay que celebrarla, pero cómo lo hicieron fue una locura. Por incluir eso en una ley en la que no tenía por qué estar, ahora lograron que se paralice el mercado. Es incomprensible”, dijo un importador de una marca de relevancia en el segmento Premium.

La solución que podría aplicar el Gobierno es elevar el piso de la escala 2 del impuesto interno, porque no sólo se frenarán las ventas (nadie va a comprar un auto que en dos meses bajará su precio un 20%), sino también las importaciones, ya que el impuesto se paga al nacionalizar un vehículo.

“El impuesto interno no lo pagan los compradores en la concesionaria. Entonces como el que tributa el impuesto es la terminal o el importador y no la gente, lo que puede suceder es que quizás se detiene la compra por parte de las agencias, porque si les entregan el vehículo tienen que pagar el impuesto interno más allá de que incluso lo vendan en un momento posterior”, dijo Sebastián Dominguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, había tomado la decisión de devolver el monto de dinero percibido en concepto de impuesto interno a todos aquellos clientes que compraran autos Mercedes-Benz durante diciembre y enero, siempre en función de que se aprobara la reforma laboral en el primer mes del año y entrara en vigencia desde febrero.

Sin embargo, con la expectativa que se creó en el mercado respecto a la baja de precios de los autos premium que ocurrirá cuando se elimine el impuesto interno, se generó también una segunda consecuencia perjudicial para las marcas.

En varios casos hay modelos no estaban alcanzados por el impuesto al lujo por su precio menor a $100.000.000, por lo tanto esos autos no van a bajar de precio con la nueva ley. En el caso de Mercedes-Benz son 8 modelos de las líneas A, CLA, GLA, GLB y el C300 que representan un 30% del total de unidades que vende la marca en Argentina, y cuyas ventas se han paralizado por una presunción de baja del precio que no existirá.

Federico Pieruzzini, importador de Volvo, Range Rover y MG, dijo que lo que ocurrió es inédito y relentizó las ventas

Ante este cambio de situación, ahora se debe definir qué hacer para febrero también. La decisión de Prestige Auto no fue la única. Eximar, importador de Volvo en Argentina, también había comunicado a sus clientes que devolvería el impuesto una vez sancionada la ley. Pero eso era para el caso que el Congreso la aprobara en diciembre o enero.

“Lo que pasó fue algo bastante inédito para el mercado. En diciembre empezó a circular información no confirmada sobre el impuesto interno, cuando en realidad la definición se pasó para febrero. Eso generó ruido, expectativas cruzadas y, inevitablemente, ralentizó las decisiones de compra”, le dijo Federico Pieruzzini a Infobae este viernes.

“Nosotros habíamos asumido un compromiso muy fuerte con nuestros clientes, reconocer el impuesto si se daba. Pero cuando se instala información parcial o incorrecta, el mercado entra en pausa. La gente espera, duda, recalcula”, aseguró el empresario que también es importador de MG. Esa marca solo tiene un modelo en la escala 2 del impuesto interno, el deportivo eléctrico MG Cyberster, que tiene un precio de venta de USD 120.000 y que, sin el impuesto, podría caer por debajo de los USD 100.000.

El empresario aseguró que “es cierto que hasta marzo la actividad va a seguir siendo desafiante, pero creemos que una vez que haya reglas claras, el mercado se va a normalizar rápidamente. Por eso decidimos seguir operando, seguir tomando decisiones y no frenar el negocio”.

No es ése el caso de todos los importadores. Algunas marcas decidieron no nacionalizar los autos que llegaron a Argentina en las últimas semanas y dejarlos en depósito fiscal hasta que se sancione la ley. Esto es, no importarán vehículos que pagarán el impuesto si saben que en dos meses estará resuelto el tema.

Los autos más caros del mercado pagan el impuesto interno escala 2, que actualmente se aplica a aquellos con precios por sobre los $103.000.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, otra marca apuesta a que el Gobierno tome una decisión similar a la que aplicó en enero de 2024, cuando una especulación mucho menos consistente respecto a la eliminación del impuesto al lujo había paralizado las ventas en el mes que históricamente es el de mayor cantidad de operaciones.

Lo que se hizo entonces fue adelantar la actualización del monto mínimo de cada una de las dos escalas un mes, para que los autos que pagaban dejaran de hacerlo y el mercado volviera a funcionar. Pero esa actualización justo acaba de ocurrir en diciembre y tiene vigencia trimestral, por lo tanto, se cambiará nuevamente recién en marzo, justo cuando ya no haría falta.

“El Gobierno tiene esa herramienta para aplicar y no frenar las ventas de autos de estos segmentos. Si suben el piso de la escala 2 ese 25% que caerá con la aplicación del impuesto, neutralizaría el impacto de esta postergación. Esperemos que lo hagan así no paralizan la actividad que tanto costó poner en marcha. Recuperar márgenes anuales cuando frenas las ventas del mes más importante, es algo difícil de resolver durante el año”, dijeron desde otra marca que trae todos sus modelos importados, con una proporción significativa de ellos dentro del actual impuesto interno.

El impuesto interno se hizo conocido como “impuesto a los autos de lujo”, que en su génesis consta de dos escalas de aplicación, una más baja que grava con una alícuota menor a los autos de gama media y que fue suspendida en enero de 2025, y la segunda, que aplica un 18% neto (22% efectivo), a los autos de precios por encima de los $103.000.000.

Si se eleva ese monto a partir del cual los autos y SUV pagan el impuesto y se lleva a unos $125.000.000, el mercado automotor Premium no sentiría el efecto de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.