Cuáles son los cortes carne más baratos y los más caros para las comidas de Nochebuena y Navidad

La elección del corte de carne vuelve a ser clave en las semanas previas a las fiestas, con diferencias de precios según el tipo y el punto de venta (Adobe Stock)

Con la llegada de Nochebuena y Navidad, muchas familias empiezan a definir el menú de las dos cenas más esperadas del año. La elección de la carne vuelve a ser un punto clave: hay cortes tradicionales que no faltan en la mesa, pero también alternativas más económicas que permiten armar platos rendidores sin desbalancear el presupuesto.

En un contexto en el que el precio de los alimentos sigue siendo una de las principales preocupaciones, conocer cuáles son los cortes más accesibles y cuáles se ubican entre los más caros puede marcar la diferencia al momento de hacer las compras. No se trata solo de ahorrar, sino también de elegir bien según el tipo de preparación, la cantidad de comensales y el tiempo disponible para cocinar.

Además, la oferta en carnicerías y supermercados suele variar en estas fechas, con mayor demanda sobre algunos cortes clásicos y una atención renovada sobre opciones menos tradicionales. Por eso, resulta interesante repasar cuáles son los cortes más baratos y cuáles los más caros para tener en cuenta a la hora de planificar las comidas de Nochebuena y Navidad.

Los cortes principales

Hay incontables opciones a la hora de ir a una carnicería, pero el corte que no puede faltar es justamente la tapa de asado. Según el último relevamiento de precios realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el Gran Buenos Aires se consigue ese corte a un valor promedio de $13.304 (precio correspondiente a la medición del IPC de noviembre). Efectivamente, si se consultan los precios de algunas de las principales cadenas de supermercados, se encuentran valores similares. En Jumbo, por ejemplo, la tapa de asado cuesta $13.815 por kilo. El precio de ese producto en particular es bastante más bajo en Coto, donde figura a $10.699 por kilo.

Entre los cortes tradicionales, el más caro es la nalga, que según el Indec cuesta $16.740,11. Ahora bien, si se busca el mismo producto en los supermercados, el precio varía levemente. En Coto, la nalga se vende a $16.299. En Jumbo online no figura la “nalga”, pero sí la “milanesa de nalga”, que se encuentra en un valor de $16.999 por kilo.

Los cortes tradicionales figuran entre los más caros del mostrador, con valores que varían según la cadena y la calidad del producto. (Adobe Stock)

Es similar el precio que tiene el cuadril, aunque es algo más económico. De acuerdo a las carnicerías y demás puntos de venta relevados por el organismo estadístico, el valor promedio de ese corte en el Gran Buenos Aires es de $16.063 el kilo. En Jumbo, la variedad más económica de cuadril (churrasco) tiene actualmente un precio de venta de $18.405. En tanto, el Coto vende el cuadril selección a $15.599 por kilo.

No se puede pasar por alto la carne picada, para quienes estén pensando en comer empanadas. La picada común relevada por el Indec tiene un precio promedio de $8.018. En Coto online no se consigue la versión “común”, pero la carne picada especial se encuentra un valor no muy diferente ($8.699 por kilo). En este caso, la opción más económica es el Jumbo, donde la carne picada común se encuentra $7.195.

Si se habla de comidas tradicionales, no puede faltar el vitel toné. Por eso, hay que repasar el precio que tiene el peceto en los diferentes puntos de venta. En ese caso, no hay referencia del Indec, pero sí de algunos supermercados. En Coto, el kilo de peceto se encuentra de oferta a $15.999, aunque su valor regular es de $17.599. Dentro del mismo supermercado se vende también el “peceto feteado” por $18.399. En Jumbo, el peceto se encuentra a $24.475 por kilo, mientras que en otros supermercados, como el Carrefour, se consigue a $18.950 el peceto de novillito.

Si se buscan alternativas más económicas, se pueden usar otros cortos para el vitel toné, como lo son la cuadrada y la palomita. La primera promedia los $14.500 en diferentes puntos de venta relevados y la segunda cuesta en torno a los $11.600.

La lengua a la vinagreta

La lengua a la vinagreta aparece con frecuencia entre las recetas preferidas para el menú de Navidad y Fin de Año. El costo de sus ingredientes se ve afectado por una economía donde las oscilaciones semanales de precios generan diferencias notorias en los presupuestos familiares.

La lengua vacuna es el factor que más incide en el gasto total. El precio por kilo oscila entre $11.400 y $15.000, con un promedio en góndolas y carnicerías de $13.200. En plataformas de ventas online se ofrecen variantes cercanas a los $9.500 el kilo, pero en el circuito de supermercados o cadenas tradicionales el rango se incrementa, especialmente ante la demanda estacional. Para la receta base se estima una pieza de 1,3 kilos, lo que implica un gasto entre $14.820 (mínimo), $17.160 (máximo) y $17.160 como promedio para la porción de carne principal.

En el caso del aceite (1,5 litros), el rango de precios se ubica entre $4.900 y $5.500 según la marca y el tipo de comercio. Para la preparación de la vinagreta, la receta requiere una taza (250 ml), lo que representa aproximadamente un sexto del envase. Al calcular la porción proporcional, el costo ronda $870.

La lengua a la vinagreta sigue siendo un clásico de las fiestas, aunque su costo final depende del precio de la carne y los ingredientes básicos (Captura Youtube)

El vinagre de alcohol de litro tiene un precio situado entre $1.600 y $1.800 en supermercados y autoservicios online. La receta pide 125 ml, una octava parte del envase, que equivale a $212 según los parámetros de distribución proporcional.

Los huevos presentaron grandes variaciones a lo largo del año por diferentes ajustes, restricciones y el impacto de la inflación en los insumos avícolas. Las referencias de supermercados y listas oficiales marcan un rango de $6.100 a $6.500 por docena, tomando $6.300 como promedio. La receta de lengua a la vinagreta calcula tres unidades, por lo que el precio proporcional equivale a $1.575.

El pack de verduras (1 cebolla, 1 zanahoria y medio morrón rojo o verde) muestra un rango de precios entre $4.500 y $6.000, ajustado por la estacionalidad y la modalidad del local. Para el menú de la lengua a la vinagreta se utiliza un conjunto reducido, aunque no resulta posible obtener sólo fracciones mínimas en los comercios. El promedio ronda $5.250.

La provenzal requiere un atado chico de perejil y una cabeza de ajo. Los precios más recientes de verdulerías de CABA oscilan entre $1.200 y $1.800, promediando $1.500. El precio depende de la cantidad comprada y la calidad.