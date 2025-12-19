Vicentin tiene nuevo dueño: la Justicia le otorgó el control de la agroexportadora a Grassi

El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista homologó la propuesta presentada por Grassi S.A. y dispuso el traspaso inmediato de las acciones de Vicentin S.A.I.C. a esa firma. La resolución fue dictada por el juez Fabián Lorenzini y deja firme el cambio de control accionario, que da inicio a una nueva etapa en la conducción de uno de los principales complejos agroindustriales del país.

Según informó la empresa en un comunicado, con la homologación “el traspaso accionario queda firme” y Grassi S.A. “asume la conducción de la empresa”. De esta manera, se formaliza el proceso judicial que habilita el cambio de titularidad y la continuidad operativa bajo una nueva administración.

Desde el grupo que pasa a controlar Vicentin señalaron que la decisión judicial confirma su rol como nuevo conductor de la compañía. “Nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”, indicó Grassi S.A. en el texto difundido tras conocerse la resolución.

La empresa comunicó que la nueva etapa comienza de manera inmediata, tras la homologación judicial. En ese marco, detalló que el plan presentado ante la Justicia fue acompañado por acreedores y actores vinculados al proceso. “Queremos agradecer a quienes confiaron en nuestra propuesta, a todos los acreedores que participaron del proceso y que nos acompañaron brindándonos su conformidad y su apoyo, sin el cual hubiera sido imposible llegar a esta instancia”, señaló el comunicado.

(Pablo Lupa)

En relación con la gestión que se inicia, Grassi S.A. afirmó que encara el desafío con una planificación definida y con un enfoque basado en su experiencia en el sector. “Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin”, expresó la compañía.

El comunicado también destacó el rol de los trabajadores de Vicentin durante los últimos años. La nueva conducción dedicó un apartado específico a quienes sostuvieron la operación de la empresa en un contexto complejo. “Queremos referirnos especialmente a los trabajadores que sostuvieron la operación durante los últimos años. Sabemos que atravesaron desafíos profundos, que desarrollaron su labor en un contexto difícil y que, aun así, mantuvieron al complejo productivo en funcionamiento”, indicó el grupo empresario.

La firma también hizo referencia al impacto que prevé para el resto de la cadena agroindustrial. Según expresó, la denominada “Nueva Vicentin” buscará ampliar su vínculo con clientes, proveedores y otros actores del sector. “Estamos convencidos que esta Nueva Vicentin brindará renovadas oportunidades a toda la cadena comercial del agro, a nuestros clientes y proveedores, a la industria y a las instituciones vinculadas con el sector”, sostuvo.

Plan de inversiones y proyección

Respecto del futuro de la compañía, Grassi S.A. indicó que cuenta con una hoja de ruta definida. En el comunicado se menciona la intención de avanzar con un plan de inversiones destinado a distintos frentes operativos. “Esta nueva etapa contempla un ambicioso plan de inversiones, orientado a modernizar procesos, asegurar estándares de eficiencia y seguridad, y a proyectar a la empresa hacia nuevos mercados globales”, afirmó la empresa.

En línea con ese objetivo, el grupo empresario informó que ya se encuentra trabajando con aliados comerciales “para asegurar canales de comercialización y financiación”, indicó el comunicado, sin detallar montos ni plazos específicos vinculados a esas gestiones.

La compañía también señaló que su estrategia se enmarca en una visión de largo plazo y en la continuidad de su presencia en el país. “Como en cada proyecto del Grupo Grassi, apostamos al país, a su identidad productiva y a sus recursos humanos”, expresó el texto difundido tras la homologación judicial.

Cierre del proceso judicial

En el cierre del comunicado, Grassi S.A. definió el inicio formal de una nueva etapa para la empresa. “Hoy nace una Nueva Vicentin Argentina, con las raíces de una historia industrial centenaria y con la mirada y la gestión orientada al futuro”, señaló.

Finalmente, el grupo empresario remarcó que el proceso que comienza tendrá como eje la continuidad productiva y el vínculo con las comunidades vinculadas a la actividad. “Comienza un tiempo de construcción, trabajo, transparencia y crecimiento para una empresa emblemática de una industria vital del país; un tiempo que tendrá como protagonistas a su gente, a sus comunidades y al enorme potencial productivo de una Argentina que auguramos próspera y pujante”, concluyó el comunicado.

Con la homologación dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, el cambio de control accionario queda formalizado y Grassi S.A. pasa a conducir Vicentin S.A.I.C., dando inicio a una nueva etapa bajo la supervisión del marco judicial que acompañó el proceso.