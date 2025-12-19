Se cumplió la premonición de un poderoso ex CEO japonés: los autos híbridos son más eficientes que los eléctricos

La Unión Europea permitirá que en Europa se puedan fabricar autos híbridos después de 2035. Es un alivio para las finanzas de las automotrices, que ya estaban en serios problemas

La decisión de la Unión Europea de permitir que se puedan seguir fabricando autos con motores de combustión a partir de 2035 era esperable para muchos fabricantes, aunque no fue bien recibida por quienes habían apostado a la transformación de la movilidad hacia los vehículos eléctricos, incluso a mayor velocidad de lo solicitado por la Comisión Europea que lidera Ursula Von der Leyen.

El detonante fue el cuello de botella que se estaba produciendo en las finanzas de las automotrices con mayor volumen de producción, ya que varias marcas fueron reduciendo sus plantillas de operarios e incluso cerrando plantas ante una retracción del crecimiento en las ventas de autos eléctricos y la imposibilidad de aumentar la producción de autos con motores de combustible para no pasar la cuota máxima de CO2 que tenía cada fabricante individualmente.

Varios fabricantes habían apostado por los autos enchufables, con inversiones multimillonarias que ahora parecen no haber tenido tanto sentido. Sin embargo, la decisión de retroceder y permitir que los autos motores de combustión interna se puedan seguir vendiendo en Europa más allá de los próximos diez años, no puede considerarse una sorpresa.

Akio Toyoda fue CEO de Toyota Motor Corporation hasta abril de 2022, y fue el más férreo defensor de los autos híbridos como solución sustentable para el planeta. Tres años después la realidad le dio la razón (REUTERS/Athit Perawongmetha)

La predicción de Toyota

Akio Toyoda, nieto del fundador de Toyota Motor Corporation, Kiichiro Toyoda, y actual Presidente de la compañía de la que fue CEO hasta 2023, había dicho en 2022 que esta decisión generaría una crisis social de mayores proporciones que el beneficio de reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, ya que una acelerada conversión de la movilidad hacia la electricidad únicamente dejaría miles de trabajadores sin empleo, no sólo directos de la industria automotriz, sino indirectos de toda su cadena de valor.

“El enemigo del planeta no es el motor de combustión interna sino el combustible derivado del petróleo. Por eso nosotros no abandonaremos los proyectos híbridos y de hidrógeno, sino que incorporaremos la electricidad como una más de las opciones para que los usuarios puedan elegir”, dijo unos meses antes de dejar la presidencia de Toyota.

En aquel momento, su reemplazante como CEO fue Koji Sato, proveniente de Lexus, una marca del grupo que sí avanzó sobre la electrificación a mayor velocidad, y el paso al costado de Toyoda fue visto como un gesto de desaprobación del directorio hacia su política multienergética para el futuro de la marca que más autos vende en el mundo.

“Debido a mi gran pasión por los automóviles, soy una persona anticuada en lo que respecta a la digitalización, los vehículos eléctricos y los automóviles conectados. No puedo ir más allá de ser un hombre de autos, y esa es mi limitación”, dijo Toyoda el día de su despedida como CEO global de Toyota. “El nuevo equipo puede hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora necesito dar un paso atrás para permitir que los jóvenes entren en el nuevo capítulo de cómo debería ser el futuro de la movilidad”, concluyó.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón. Apenas 24 horas antes que se tomara la decisión en la Unión Europea de bajar del 100% al 90% la reducción de emisiones para los autos europeos después de 2035, Volkswagen cerró una de sus plantas de autos eléctricos en Alemania, la de Dresde, debido a la baja demanda del mercado. No sólo es una señal del momento que vive la movilidad eléctrica, sino de la crisis que genera en los históricos productores de automóviles. En 88 años, es la primera vez que Volkswagen cierra una fábrica en su propio país.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina dijo que la prohibición de los motores de combustión estaba equivocada: "Fue una teoría que no se correspondía con la realidad"

La mirada argentina

“Si se quiere vender vehículos que todavía son muy costosos de fabricar y la gente no los puede comprar, entonces se sigue usando vehículos viejos con motores de mucha antigüedad en su tecnología, lo que sucede es que terminan generando más contaminación. Esa política claramente no fue pragmática. Fue una teoría que no se correspondía con la realidad”, analizó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina ante la consulta de Infobae sobre lo que la marca japonesa advirtió tres años atrás.

Toyoda sostenía que por su tamaño y eficiencia, para el medio ambiente es mejor 50 autos híbridos equipados con una batería de 1kWh que reduce entre un 40 y un 50% el consumo de gasolina por unidad, antes que un solo auto 100% eléctrico que utiliza una batería de litio de 50 kWh.

Salinas lo explicó a Infobae al decir que “una de las cosas que veía Toyoda es que es más práctico y eficiente desarrollar muchas baterías que ayuden a que muchos autos contaminen menos y no pocas baterías con pocos autos eléctricos que poca gente puede comprar, que en la suma y resta de uno y otro no terminan contribuyendo tanto a la reducción de emisiones como los vehículos híbridos”.

El motor híbrido de Toyota es el más exitoso del mundo. No sólo por ser pionero, sino por no haberlo abandonado cuando el mundo migró a los autos eléctricos

En línea con esa versatilidad de productos, Toyota anunció este miércoles que en 2026 traerán su primer modelo 100% eléctrico, el C-SUV Toyota bZ4x y la versión Híbrida enchufable del Toyota RAV4. Además, en febrero se lanza al mercado el Toyota Yaris Cross, que tendrá una versión híbrida con una batería de litio de 0,76 kWh.