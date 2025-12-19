Economía

Reforma laboral: cómo se aplicarán las exenciones de Ganancias luego de la postergación del debate para febrero

El proyecto oficial obtuvo dictamen pero su tratamiento pasó para el año próximo. Que contempla el proyecto

Guardar
Los plazos se extendieron hasta
Los plazos se extendieron hasta septiembre (Getty Images)

La evolución del proyecto de reforma laboral tuvo un desenlace inesperado. El Gobierno consiguió un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del Senado pero la negociación parlamentaria y la particular relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición determinó que el proyecto será llevado al recinto recién en febrero.

Más allá de que hasta entonces las negociaciones pueden seguir, el interrogante que surgió de inmediato es cómo se aplicarán las exenciones al impuesto a las Ganancias para 2026 incluidas en el proyecto oficial, dado que es claro que en este año no habrá una nueva ley.

“La respuesta está en el propio proyecto de ley”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez. Según explicó, la iniciativa que se analiza en el Senado “establece para estas exenciones en el impuesto a las ganancias que van a tener efecto a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, si el proyecto finalmente se convierte en ley en febrero, en marzo o más adelante, no importa. Las exenciones se van a aplicar en forma retroactiva al 1 de enero de 2026, siempre que el Congreso apruebe el texto actual”.

Domínguez aclaró que aún en el caso de que eso no suceda “también deberían tener efecto retroactivo, porque el impuesto a las Ganancias es un impuesto de ejercicio, para evitar esa controversia expresamente se contempló esa vigencia”.

No obstante ese principio legal, Domínguez señaló que para aquellos que tienen que tomar una decisión de inversión en base al diseño de la ley es recomendable tomar una postura más cautelosa, ya que las decisiones políticas, tales como las que involucra el tratamiento de una ley, son difíciles de prever.

“Quien está esperando la implementación de estas exenciones para invertir tendría, por una cuestión de prudencia, que esperar a que se apruebe la ley para tener certeza que eso va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero. Si hubiera algún problema y no se termina aprobando la ley, el que invierte pensando en estas exenciones podría terminar tributando el impuesto a las Ganancias”, explicó Domínguez.

El tributarista explicó que “si bien se entiende que el Gobierno va a poder lograr la aprobación del proyecto, siempre está la posibilidad de que pueda haber modificaciones”.

Qué dice el proyecto

El texto de la reforma introduce varias modificaciones en el impuesto a las Ganancias. A partir de los ejercicios fiscales que inicien desde el 1 de enero de 2025, los quebrantos impositivos podrán actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permitirá a las empresas ajustar sus pérdidas fiscales a la inflación.

En cuanto a los intereses de depósitos a plazo fijo en monedas distintas al peso, se dispone la exención de los rendimientos obtenidos tanto para personas humanas como para sucesiones indivisas. Además, se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles destinados a casa habitación, aunque se elimina la posibilidad de deducir el 10% del total de alquileres devengados para el locador.

Reunión plenaria de las comisiones
Reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, el 18 de diciembre de 2025, en el salón Azul del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.- Foto:Delfina Linares / Comunicación Institucional Senado.-

También quedarán exentos los resultados provenientes de la venta de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles adquiridos desde el 1 de enero de 2018. Esta modificación impacta tanto a personas humanas como a empresas que realicen operaciones inmobiliarias bajo las condiciones establecidas.

El proyecto también contempla el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que tiene como objetivo promover inversiones nacionales y extranjeras en Argentina, con el fin de estimular el desarrollo económico, la competitividad y las exportaciones. Está dirigido a personas jurídicas y humanas con renta empresaria que califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas (tramos 1 y 2), y contempla inversiones realizadas durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

Las inversiones productivas elegibles incluyen la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables (excepto automóviles) y la realización de obras destinadas a actividades productivas. Quedan excluidas las inversiones en activos financieros, de portafolio y bienes de cambio.

Los montos mínimos varían: USD 150.000 para microempresas, USD 600.000 para pequeñas empresas, USD 3,5 millones para medianas empresas tramo 1 y USD 9 millones para tramo 2.

Entre los beneficios fiscales, el régimen permite optar por un esquema de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias: bienes muebles generales y bienes semovientes pueden amortizarse en dos cuotas anuales iguales y consecutivas; las obras, en cuotas anuales que surjan de su vida útil reducida al 60%; equipos de riego agrícola, de alta eficiencia energética y mallas antigranizo, en una sola cuota el primer año; minas y canteras, multiplicando por 1,6 la amortización admitida.

Temas Relacionados

Reforma laboralexencionesImpuesto a las Gananciasúltimas noticias

Últimas Noticias

La Cámara de Comercio alertó sobre el ingreso de mercadería ilegal al país: cuáles son los productos más afectados

La proliferación de productos sin certificación ni impuestos erosiona la confianza en el sistema y limita el desarrollo del sector productivo, según la entidad

La Cámara de Comercio alertó

ANSES: quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios según el calendario oficial de ANSES

ANSES: quiénes cobran hoy, 19

Cuánto cuesta viajar a Qatar para ver la Finalíssima entre Argentina y España

La Selección nacional enfrentará al combinado europeo el próximo 27 de marzo en el Estado Lusail, donde alzó la Copa del Mundo en 2022. Todos los detalles de los paquetes para ir desde Buenos Aires

Cuánto cuesta viajar a Qatar

Se cumplió la premonición de un poderoso ex CEO japonés: los autos híbridos son más eficientes que los eléctricos

Los planes de muchas marcas habían sido redirigidos en el último año ante un negocio 100% eléctrico que no funcionó como se pensaba. La posición en Argentina, donde el híbrido es el auto sustentable más vendido

Se cumplió la premonición de

Las ventas financiadas de autos 0 km cayeron 33% en noviembre y tocaron el nivel más bajo de 2025

El impacto de la volatilidad política y económica de los últimos meses también afectó la comercialización de vehículos nuevos con financiación. Fue el primer mes de retroceso interanual

Las ventas financiadas de autos
DEPORTES
Tras cerrar a Fausto Vera,

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

TELESHOW
El posible regreso de Mauro

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque atribuido a Ucrania

Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo

El héroe que desarmó a uno de los terroristas de Bondi recibió un cheque por USD 1.650.000

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

Prometía impulsar carreras de modelaje, citaba a las jóvenes para sesiones de fotos y las asesinaba: los detalles del caso Bradford

Vladimir Putin brindará este viernes su tradicional conferencia de prensa anual