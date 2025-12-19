Los dos datos que desencadenaron la euforia del mercado esconden una vulnerabilidad

Las acciones argentinas subieron hasta 11% en Wall Street. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Dos noticias sacaron a las acciones de su letargo. La media sanción del Presupuesto 2026 y la inflación de Estados Unidos de noviembre que fue de 2,7%, contra el 3,1% que esperaban los analistas. Ambos datos son importantes, pero tienen en común su vulnerabilidad.

El Presupuesto 2026 se aprobó en la Cámara de Diputados, pero dejó afuera el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, al tiempo que el tratamiento de la reforma laboral quedó en suspenso porque se le van a introducir modificaciones.

El dato de la evolución de los precios en EE.UU. está cuestionado porque midieron una parte de la canasta correspondiente a la segunda quincena de noviembre, ya que no se recopilaron las estadísticas de octubre por el cierre del Gobierno. Al cierre de Wall Street, el debate tomaba fuerza y anoche en el after market operaba con leves bajas porque la crisis de las tecnológicas sigue preocupando por el elevado endeudamiento que tienen algunas de las empresas de Inteligencia Artificial.

Si algo tiene en común el mundo, es la volatilidad. El humor cambia en instantes. El martes Wall Street funcionaba con coberturas en bonos del Tesoro y el oro. Ayer, era todo riesgo. De todas manera, el índice de los países emergentes acompañó la tendencia positiva y subió 1,1%.

La Bolsa de Buenos Aires tuvo una rueda donde el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, cerró en los máximos de 4,2% en pesos. Los bancos fueron los grandes ganadores; BBVA subió 8,8% y Supervielle, 8,2%.

El analista Daniel Brick destacó que “el Merval subió 5,1% en dólares y quedó tan solo 4% abajo en lo que va del 2025. Recuperación en V desde los mínimos de setiembre, cuando llegó a estar 50% abajo. Desde esos mínimos el Merval casi se duplica en dólares en 3 meses”.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- se contagiaron y, a favor de la caída del dólar contado con liquidación (CCL), subieron hasta 11,3% como fue el caso de Supervielle.

Los dólares financieros retrocedieron por el impacto de las noticias. El MEP bajó $16 (-1%) a $1598,60 y el CCL, $4,5 (-0,3%) a $1.552. El “blue” siguió la tendencia y perdió $5 (-0,7%) al cerrar a $1.495.

El Mercado Libre de Cambios (MLC) operó con un elevado monto de negocios: el dólar mayorista se mantuvo en $1.451 después de haber tocado $1.455. El Tesoro habría vendido en esta plaza parte de lo que compró en bloques por afuera. Sigue con la política de acumular reservas, un dato que cae bien entre los inversores. Las tenencias internacionales ayer subieron USD 95 millones a USD 42.322 millones.

Un informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini destaca que “el mercado spot operó USD 628 millones, el mayor registro desde el 24 de octubre, la previa a las elecciones de medio término nacionales, y el mayorista cerró sin cambios por tercera rueda consecutiva ante una probable intervención oficial en la rueda. El mercado de futuros se mostró más activo con un volumen que creció desde los 370 mil contratos operados en la rueda previa a casi 681 mil, que sigue siendo bajo en relación con el volumen de los meses anteriores”.

El reporte subraya que “la balanza comercial de noviembre arrojó un sorpresivo saldo a favor de USD 2.498 millones que está muy por encima del promedio para el mes que ronda los USD 857 millones a valores constantes. El principal motivo fue una caída en las importaciones que venían de dos meses de aceleración ante la incertidumbre electoral y la tensión cambiaria. Esto, sumado al adelanto del vicepresidente del BCRA sobre la caída de demanda de divisas para atesoramiento, auguran una fuerte recuperación en el saldo del balance cambiario”.

Por otra parte, los bonos soberanos tuvieron alzas de hasta 1% entre los que exhiben legislación extranjera. El riesgo país, que llegó a estar en 554 puntos básicos, cerró a 568 unidades, dos menos que la rueda anterior. Pero hay que resaltar que bonos como el Global 2030 rinden 7,5%, lo que equivale a un riesgo país inferior a los 350 puntos.

Las estimaciones de los analistas locales son positivas y creen que, si el Banco Central continúa acumulando reservas, en pocos meses el indicador elaborado por JP Morgan estará en los 450 puntos básicos. Por de pronto, la deuda argentina ha mejorado su calificación de riesgo.

Los bonos en pesos a tasa fija siguen manteniendo su rendimiento por debajo de 2,2% efectivo mensual hasta fin de febrero. A partir de abril el rendimiento aumenta a 2,3%. Los Boncer, que ajustan por inflación, siguen atrayendo a los inversores. El alza de hasta 1,56% para los que vencen en 2028, dejó a estos instrumentos con rendimientos de hasta 7 puntos sobre inflación. En años anteriores, llegaron a rendir más de 20 puntos sobre la dinámica inflacionaria.

Para hoy, existen dudas respecto a que las acciones y bonos sigan en terreno positivo. Podría haber alzas selectivas porque el humor del exterior comenzó a cambiar y este viernes se conocerán los datos de la inflación de octubre en Estados Unidos, que parecen haber sido sobreestimados ante la ausencia de relevamiento por el cierre del Gobierno.