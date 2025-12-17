Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cotiza a $1.480 y el blue se mantiene en $1.500

Dólar minorista a $1.480

En el Banco Nación el dólar minorista inició la jornada a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra. En el segmento paralelo, el dólar blue opera en $1.500.

El riesgo país, que ayer tuvo una sustancial reducción, superior al 5%, inició la jornada de hoy con la misma tendencia bajista. En la apertura cayó 6 puntos básicos y se ubica en 555 puntos básicos.