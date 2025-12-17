Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cotiza a $1.480 y el blue se mantiene en $1.500

El mercado cambiario arrancó sus operaciones sin variantes en el valor de ambos segmentos

Guardar

Dólar minorista a $1.480

En el Banco Nación el dólar minorista inició la jornada a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra. En el segmento paralelo, el dólar blue opera en $1.500.

El riesgo país, que ayer tuvo una sustancial reducción, superior al 5%, inició la jornada de hoy con la misma tendencia bajista. En la apertura cayó 6 puntos básicos y se ubica en 555 puntos básicos.

12:41 hsHoy

Nuevas bandas cambiarias: cuál es el valor máximo que puede tocar el dólar en los próximos meses

Desde enero, los límites del esquema cambiario comienzan a moverse por la inflación. Dónde se ubicará el techo hasta mediados de 2026, según las proyecciones de las principales consultoras privadas

Las bandas cambiarias se moverán
Las bandas cambiarias se moverán al 2,5% en enero de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y bajo el justificativo del inicio de una nueva fase del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el régimen cambiario: desde el 1° de enero, las bandas comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación.

Leer la nota completa
12:41 hsHoy

Tras el anuncio de compra de reservas, el riesgo país volvió a niveles mínimos del 2025

El indicador regresó a la zona de 550 puntos básicos, por las subas promedio de 2% en casi toda la curva de bonos en dólares. Ya se empieza a especular con una colocación de deuda internacional en enero próximo

El anuncio de un nuevo
El anuncio de un nuevo esquema cambiario y de acumulación de reservas comprimió el riesgo país a los menores niveles de la gestión Milei. REUTERS/Matias Baglietto

Los bonos en dólares registraron una significativa demanda a lo largo de la jornada del martes. La suba de las cotizaciones osciló entre el 1,5% y el 2%, lo que provocó una fuerte caída del riesgo país. El indicador volvió así a su nivel más bajo del año, finalizando en la zona de 550 puntos básicos. De esta forma, volvió a los niveles de enero pasado.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

El gremio denunció competencia desleal y reclamó medidas urgentes para proteger la economía local: se perdieron 5.000 puestos de trabajo y el recorte de inversiones superó los 450 millones de dólares

La industria siderúrgica de Brasil

El Gobierno privilegia la acumulación de reservas en medio de la caída de los precios de las materias primas

El equipo económico priorizó nuevamente la compra de divisas, mientras los commodities profundizan la tendencia bajista en los mercados internacionales

El Gobierno privilegia la acumulación

¿Fin del boom de los viajes al exterior?: cuál es la diferencia de precios entre Miami, Mar del Plata y Río de Janeiro

Se acerca enero y los argentinos definen su presupuesto para las vacaciones. El panorama de precios ya no es el mismo que el verano pasado

¿Fin del boom de los

Crisis en la industria: un sector clave tuvo en noviembre una de las caídas más pronunciadas de los últimos meses

Mientras la producción fabril nacional enfrenta retrocesos notables, un relevamiento sectorial alertó sobre una contracción histórica y un uso de las instalaciones fabriles de los más bajos de los que se tiene registro

Crisis en la industria: un

Otro empresario pyme en riesgo por un juicio laboral de $250 millones: “No se puede seguir castigando a las empresas”

El dueño de una empresa de aditivos alimenticios reclamó por una sentencia judicial que consideró infundada tras la demanda de un ex empleado. La jueza que lo sancionó es Lucrecia Pedrini, la misma del “caso Piégari”

Otro empresario pyme en riesgo

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Los gauchos no toman jugo”:

“Los gauchos no toman jugo”: un intendente echó al comisario por un control de alcoholemia a la salida de una doma

Axel Kicillof reactiva su perfil nacional con una visita a Gildo Insfrán y críticas a Javier Milei: “Abandona a los pueblos de la Argentina”

El efecto Angelina Jolie en la prevención del cáncer de mama: su doble mastectomía y la detección temprana

Mar del Plata: golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación

La Orquesta y el Coro Estable del Teatro Colón celebran 100 años con una gala gratuita en el Parque Centenario

INFOBAE AMÉRICA

Qué es la ley del

Qué es la ley del asesino y por qué Nick Reiner no tendría derecho a la herencia de sus padres

Murió el actor Gil Gerard, protagonista de “Buck Rogers en el siglo XXV”

Una polémica última comida de alto contenido calórico detuvo una ejecución en Georgia

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

DEPORTES

Flamengo y PSG se enfrentarán

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

El Changuito Zeballos contó el detrás de escena de su icónico festejo de gol en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine