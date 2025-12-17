Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación cotiza a $1.480 y el blue se mantiene en $1.500

En el Banco Nación el dólar minorista inició la jornada a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra. En el segmento paralelo, el dólar blue opera en $1.500.
El riesgo país, que ayer tuvo una sustancial reducción, superior al 5%, inició la jornada de hoy con la misma tendencia bajista. En la apertura cayó 6 puntos básicos y se ubica en 555 puntos básicos.
Luego de meses de cuestionamientos por parte de economistas y bancos internacionales, y bajo el justificativo del inicio de una nueva fase del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en el régimen cambiario: desde el 1° de enero, las bandas comenzarán a ajustarse al ritmo de la inflación.
Los bonos en dólares registraron una significativa demanda a lo largo de la jornada del martes. La suba de las cotizaciones osciló entre el 1,5% y el 2%, lo que provocó una fuerte caída del riesgo país. El indicador volvió así a su nivel más bajo del año, finalizando en la zona de 550 puntos básicos. De esta forma, volvió a los niveles de enero pasado.