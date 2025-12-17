El costo de la construcción subió 2,5% en noviembre y acumula más de 30% de aumento en doce meses

La mano de obra fue el componente con mayor incidencia en el aumento del Índice del costo de la construcción durante noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en noviembre una suba de 2,5% respecto del mes anterior y acumuló un incremento interanual de 31,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En lo que va de 2025, el aumento acumulado alcanza el 21,1%.

De esta manera, el indicador empató con la inflación del undécimo mes del año. El resultado mensual fue consecuencia de las alzas de 1,4% en el capítulo Materiales, 3,6% en Mano de obra y 1,8% en Gastos generales.

De acuerdo con el detalle oficial, la mayor incidencia en la variación mensual del índice estuvo explicada por el capítulo Mano de obra, que aportó 1,70 puntos porcentuales al aumento del nivel general. En tanto, Materiales contribuyó con 0,62 puntos y Gastos generales con 0,18 puntos porcentuales.

El impacto del acuerdo salarial

El Indec explicó que el incremento del capítulo Mano de obra en noviembre estuvo vinculado al acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fechado el 14 de noviembre de 2025 y homologado el 20 de noviembre. “El capítulo ‘Mano de obra’ incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 14 de noviembre de 2025”, precisó el organismo. El acuerdo es aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde noviembre y contempla también una asignación no remunerativa y extraordinaria.

El acuerdo salarial homologado en noviembre impactó en el costo de la construcción y explicó la mayor parte de la suba mensual del índice. (Europa Press)

Dentro de este capítulo, la mano de obra asalariada registró un aumento mensual de 4,1%, con una variación interanual de 48,2%, mientras que los subcontratos de mano de obra subieron 1,2% en el mes y 25,9% en la comparación con noviembre de 2024. En lo que va del año, la mano de obra asalariada acumuló un incremento de 22,7% y los subcontratos, de 19,3%.

Actualizaciones tarifarias y gastos generales

El capítulo Gastos generales también reflejó actualizaciones regulatorias. El mismo incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de noviembre”, indicó el informe. Además, incluyó una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, y una actualización dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en los valores de los conceptos de la conexión de gas.

Evolución de los materiales y los ítems de obra

En el desagregado de materiales, el informe mostró aumentos mensuales destacados en muebles de madera para cocina (6,9%), pinturas y afines (2,6%), ladrillos y otros productos cerámicos (2,2%) y aberturas metálicas y rejas (2,1%). Entre las menores variaciones del mes se ubicaron los ascensores, con una baja de 0,3%, las mesadas de granito (0,2%) y los artefactos de iluminación y portero eléctrico (0,3%).

El análisis por ítem de obra mostró que, en noviembre, los mayores incrementos mensuales se registraron en albañilería (3,4%), estructura (2,9%), carpintería de madera (2,8%) y movimiento de tierra (2,8%). También se observaron subas de 2,1% en carpintería metálica y herrería y en pintura. En el extremo opuesto, ascensores presentó una variación negativa de 0,3%, mientras que vidrios aumentó 0,5% e instalación sanitaria y contraincendios, 0,8%.

En la comparación interanual por ítem de obra, los mayores aumentos correspondieron a albañilería (40,7%), movimiento de tierra (40,2%) y estructura (33,7%). En tanto, pintura mostró una variación interanual de 14,3% y yesería, de 22,3%.

La suba según la vivienda

El informe del INDEC también incluyó datos sobre el costo de construcción de modelos de viviendas. En el caso de la vivienda multifamiliar, el costo registró en noviembre una suba mensual de 2,4%. En lo que va de 2025, este tipo de vivienda acumuló incrementos mensuales que oscilaron entre 0,3% en marzo y 2,7% en septiembre.

Para la vivienda unifamiliar, el costo aumentó 2,8% en noviembre, luego de una suba de 1,8% en octubre. En el acumulado de 2025, el informe mostró variaciones mensuales que incluyeron registros negativos en marzo (-0,3%) y abril (-0,2%), seguidos por aumentos en los meses posteriores.

El Indec recordó que el Índice del costo de la construcción mide las variaciones mensuales del costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense. Asimismo, aclaró que “en el cálculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales, los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA), ni los gastos financieros”.

Con el aumento de 2,5% registrado en noviembre y una variación interanual que supera el 30%, el índice volvió a reflejar la incidencia de la dinámica salarial, los ajustes tarifarios y la evolución de los precios de los insumos en el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires.