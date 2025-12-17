Dólares “cara chica”: el BCRA explicó que va a pasar con la recepción de billetes antiguos en bancos

El BCRA eliminó el plazo para presentar billetes de dólares "cara chica" para su cambio en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prorrogó indefinidamente la reglamentación que permite a las entidades financieras recepcionar y cambiar billetes de dólares estadounidenses declarados en condiciones deterioradas, con formato de “cara chica” o que presenten manchas. Esta medida facilita a los clientes depositar y canalizar estos billetes a través del sistema bancario, sin restricciones por desgaste físico o características antiguas del diseño.

A través de la Comunicación “A” 8352 publicada a comienzos de noviembre, el BCRA eliminó la fecha límite del 31/12/2025 que regía hasta ese momento. “Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos”, reza el texto oficial.

Cómo cambiar los dólares “cara chica”

La autoridad monetaria puso en marcha el esquema mediante el cual los bancos argentinos pueden recibir billetes de dólares “cara chica” o con daños visibles y transferirlos al BCRA. Posteriormente, estos papeles se envían a Estados Unidos para su destrucción y se importan otros nuevos como reemplazo.

Foto de archivo: peatones caminan frente a la fachada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el centro finanicero de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Enrique Marcarian

En este proceso, el organismo que conduce Santiago Bausili deja de limitarse al suministro de dólares y asume el rol de intermediario, simplificando el recambio de billetes para los bancos locales. El servicio que brinda el Central, gratuito para las entidades que participan, reemplaza la gestión que anteriormente debían hacer mediante bancos internacionales privados, con costos asociados.

Los pasos para quienes desean cambiar estos billetes son los siguientes:

Comprobación con el banco : Se recomienda a los clientes averiguar si su banco forma parte del programa antes de iniciar cualquier trámite. Si la respuesta no es positiva, existen alternativas como el Banco Nación y ciertas entidades provinciales que sí participan.

Entrega de los billetes : Confirmada la adhesión de la entidad, los clientes pueden depositar los billetes en la ventanilla del banco. La revisión solo se enfoca en validar la autenticidad de los billetes y verificar que cumplan con los criterios básicos de integridad establecidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, no se acepta el canje si más del 40% del billete está inutilizable o ausente.

Opciones tras la entrega : Luego del depósito, se puede elegir entre dejar los fondos en una cuenta bancaria o retirarlos en billetes de series más nuevas. Cada banco determina las condiciones y el plazo para la entrega de los billetes sustitutos.

Sobre la implementación: El mecanismo fue adoptado por el Banco Central en agosto del año pasado en el marco de iniciativas para facilitar la regularización de activos. Quienes presentaban dólares no declarados, tenían la obligación de incorporarlos al programa de exteriorización, que concluyó el 8 de noviembre.

El origen de la iniciativa oficial

La decisión del BCRA también tuvo como objetivo resolver obstáculos habituales para bancos públicos y entidades de capital local, que hasta el momento encontraban dificultades en tramitar el recambio de billetes directamente con la Reserva Federal, un proceso que entes internacionales ya gestionaban. El programa reduce los costos y las barreras para estas instituciones.

La prórroga indefinida apunta a que más personas puedan realizar el recambio, dado que cada entidad financiera debe decidir si participa voluntariamente. Es recomendable que los interesados consulten primero a su banco antes de presentar los billetes. Frente a una respuesta negativa, se pueden analizar opciones en bancos públicos o provinciales adheridos.

Por último, los billetes presentados solo serán evaluados según los requisitos mínimos de la Reserva Federal, lo que permite el depósito y recambio de billetes con deterioros leves.

Cuáles son las condiciones para cambiar billetes

Todos los billetes que componen un depósito deben presentar una superficie superior al 50% del billete para recibir el crédito, debiendo poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

Los billetes se deben contar por piezas y verificar su autenticidad antes de depositarlos.

El billete no apto, es aquel que no está en condiciones para continuar circulando debido a sus características físicas (rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados), debe incluirse en los depósitos regulares.

Los billetes deben estar enderezados y todas las esquinas y bordes deben estar alineados.

Qué no puede hacerse

No se permiten que los cientos que contengan subcientos (fajas de goma o clips que subdividan los billetes dentro del ciento).

Los billetes identificados como mutilados no serán recepcionados y no deben incluirse en depósitos con billetes aptos o no aptos.