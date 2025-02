Dólares “cara chica” y deteriorados: extendieron el plazo para que los bancos puedan aceptarlos

Depósito de los billetes : Una vez confirmada la participación del banco, los clientes pueden realizar el depósito de los billetes en la ventanilla. Estos no estarán sujetos a un escrutinio mayor que el necesario para verificar su autenticidad y comprobar que cumplen con los estándares de integridad establecidos por la Reserva Federal de EEUU . Por ejemplo, un billete no será aceptado si más del 40% está dañado o faltante.

Declaración de los billetes: En el caso de tenencias no declaradas, los ahorristas deberán incluir esos dólares en un proceso de blanqueo de capitales. Esta etapa no forma parte exclusiva del programa, pero es necesaria para quienes no hayan declarado previamente esos fondos.