Cómo funcionará el “QR cripto” para pagar con Bitcoin o con dólares digitales en los comercios

Los comercios tendrán nuevas opciones para recibir pagos de billeteras cripto, acentuando su uso para las transacciones cotidianas y no únicamente para invertir

El constante avance de las criptomonedas en la Argentina excede al uso original de esos activos, que es el ahorro y la inversión. Las cripto cada vez se utilizan más para hacer pagos, de cualquier clase. Y la amplia red de código QR en los comercios argentinos se presenta ahora como una nueva vía para pagar con billeteras cripto.

La plataforma Clover, desarrollada por Fiserv, avanzó en la transformación de los pagos digitales en Argentina al habilitar la aceptación de criptomonedas como método de pago directo en comercios. Si bien ya hay en el mercado argentino opciones que permiten pagar con cripto, esta herramienta permitirá a los comercios una mayor amplitud de posibilidades de aceptación para el comerciante y para el usuario.

El “QR cripto” tendrá la misma facilidad de uso que el QR en pesos, con la diferencia que el pago puede hacerse en Bitcoin, en stablecoins (los dólares digitales, las cripto que siguen a la moneda de EEUU) o en cualquier otra criptomoneda. No obstante eso, el comerciante siempre recibirá pesos.

Esta innovación responde al crecimiento sostenido del uso de activos digitales en el país, donde se estima casi un 20 % de la población argentina —aproximadamente 8,5 millones de personas— utiliza criptomonedas, consolidando a Argentina como uno de los mercados más dinámicos en la adopción de estas tecnologías a nivel global.

La nueva herramienta de cobro será incorporada a partir de enero en la red de 250.000 comercios que operan en la red de la empresa, cuyo alcance implica la realización de 51 millones de transacciones mensuales en todo el país.

Una diferencia del “QR cripto” con el QR en pesos es que no es interoperable, es decir, que no es obligatorio que todas las billeteras sirvan para pagar en todos los lectores. No obstante, en Fiserv explicaron que ya negociaron con las principales billeteras cripto del mercado para que puedan utilizarse para pagar por esta vía, siempre que sean billeteras habilitadas por el regulador.

Solamente se sumarán las wallets reguladas: “Hay muchas billeteras que permiten tener una cuenta solamente creando usuario y contraseña, sin tener ningún otro dato más. Con esas descentralizadas lamentablemente no vamos a poder trabajar. Solo vamos a integrarnos con aquellas que tienen un proceso de onboarding regulado y que reportan con toda su documentación entre la UIF”, explicó Santiago Maiztegui, director de producto de Fiserv.

La nueva funcionalidad permite a los comercios aceptar pagos en criptoactivos a través de un proceso similar al cobro con código QR. El cliente escanea el código con la billetera cripto de su preferencia, que se encarga de la conversión de la criptomoneda a pesos argentinos. El importe resultante se acredita en la cuenta habitual del comercio, utilizada para operaciones con tarjetas, garantizando así una experiencia fluida y sin fricciones.

Durante el proceso de pago, el usuario puede consultar cuál es la cotización aplicada por su plataforma elegida, lo que permite calcular y convertir el monto final en pesos. Este mecanismo, según Fiserv, aporta transparencia y otorga al comprador la posibilidad de tomar decisiones informadas en el momento de la compra.

Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Productos para Fiserv en Latinoamérica Sur, explicó sobre la iniciativa: “Una vez más estamos invirtiendo en innovación, ampliando la aceptación de pagos y mejorando la experiencia en nuestros dispositivos, lo que permite a los comerciantes aceptar cualquier método de pago y no perder nunca una venta. Adoptar este tipo de monedas les permite llegar a un segmento creciente de consumidores que buscan más flexibilidad a la hora de comprar y, además, los ayuda a proyectar una imagen innovadora frente a sus clientes”.

Calens también remarcó el impacto estratégico de la iniciativa: “Fiserv sigue anticipando tendencias y ofreciendo soluciones a los comercios para hacer crecer sus negocios con seguridad y confianza, demostrando capacidad de innovación y de colaboración. La incorporación de esta nueva modalidad de pago en Clover es posible gracias a su capacidad de albergar desarrollos de emprendedores que nos eligen para escalar sus proyectos no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional”.

