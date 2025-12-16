Economía

De cara al Mundial, Globant y la FIFA extendieron su acuerdo estratégico para impulsar la digitalización del fútbol

La iniciativa conjunta prevé la implementación de soluciones digitales avanzadas y la promoción de torneos en distintas regiones, con el objetivo de acercar el deporte a una audiencia global

Globant firmó el primer acuerdo
Globant firmó el primer acuerdo con la FIFA en 2022

La FIFA y el unicornio argentino Globant firmaron un acuerdo que profundiza su alianza estratégica, con el objetivo de transformar la experiencia digital de los aficionados en los próximos grandes torneos internacionales.

Este acuerdo, que extiende una colaboración de cuatro años, permitirá a Globant desarrollar nuevas plataformas digitales y una aplicación móvil destinada a potenciar la difusión de eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, según informaron ambas organizaciones.

“Globant, compañía nativa digital enfocada en reinventar los negocios a través de soluciones tecnológicas innovadoras, va a desarrollar un amplio catálogo de proyectos en todo el ecosistema de la FIFA. Entre estos proyectos se incluyen mejoras en las plataformas digitales de la FIFA y una nueva aplicación móvil que impulsará la difusión de varios torneos de la FIFA, como la revolucionaria Copa Mundial que se celebrará el próximo año”, destacó la empresa local.

Martin Migoya, CEO de Globant
Martin Migoya, CEO de Globant

Entre los compromisos asumidos, Globant será promotor de torneo para Norteamérica y Europa en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Además, la compañía prestará servicios tecnológicos en otras competiciones relevantes, como la FIFAe Finals 2025, que se celebrará en diciembre en Arabia Saudí, y el próximo Mundial Sub-20, programado para 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Globant tiene 29.000 empleados y está presente en 35 países y 5 continentes. Tiene clientes globales como Google, Riot Games y Santander, entre otras. Tiene un valor de mercado, según el precio de sus acciones que cotizan en Wall Street, de unos USD 3.000 millones.

Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, expresó su entusiasmo por la ampliación del acuerdo: “Estamos encantados de reforzar nuestra colaboración con la FIFA y de emprender juntos esta nueva etapa de innovación en el mundo del fútbol”. Migoya subrayó el potencial de la tecnología para transformar la relación entre el deporte y sus seguidores: “La tecnología puede amplificar el poder del deporte al posibilitar conexiones más intensas, vivencias más enriquecedoras y experiencias más personalizadas para los aficionados de todo el mundo”.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA
Mattias Grafström, secretario general de la FIFA

Por parte de la FIFA, el secretario general Mattias Grafström destacó la visión compartida de ambas entidades para el futuro del fútbol: “Este nuevo acuerdo suscrito por la FIFA y Globant refleja la visión de ambas organizaciones para rediseñar la forma de vivir el fútbol en la era digital, sin perder la emoción, el sentido de comunidad y la dimensión global que lo han convertido en el deporte rey. Estamos deseando continuar nuestra colaboración con Globant con servicios digitales que hagan que nuestros torneos sean aún más atractivos y gratificantes para los aficionados”.

Primer acuerdo

En 2022, antes del Mundial de Qatar que fue la tercera estrella para la Argentina, la empresa firmó su primer contrato con la entidad rectora del fútbol mundial.

Desde entonces, la empresa argentina ofició como consultora digital y proveedora de servicios de desarrollo de software para la FIFA con el objetivo de impulsar el crecimiento de su plataforma de streaming FIFA+ y brindar apoyo a sus competiciones más emblemáticas.

“Globant desarrollará en todo el mundo FIFA+, la revolucionaria plataforma de contenidos lanzada a mediados de año. Con un plantel de 25 900 empleados y oficinas en 20 países, será la encargada entre otras tareas de crear nuevas funciones y experiencias para los usuarios de FIFA+, además de colaborar en la distribución de la plataforma”, se detalló en ese momento.

“Nos llena de orgullo trabajar con la FIFA y acompañarla en su proceso de transformación digital mientras seguimos impulsando nuestro objetivo de reinventar industrias enteras. Esta colaboración de varios años va más allá de cualquier competición en particular y busca fomentar el deporte en todos sus ámbitos de expresión: ya sea en disciplinas masculinas, femeninas, juveniles o de eSports. Creemos que al aunar un número ilimitado de voces, se alcanza un potencial igualmente ilimitado, y que la diversidad es el factor clave de toda innovación”, explicó Migoya entonces.

