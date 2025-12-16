Economía

Caputo se reunió con la UIA en medio de las alertas de la industria por la desaceleración de la actividad y la caída del empleo

El ministro de Economía recibió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Acordaron trabajar en una agenda para reducir el “costo argentino” y mejorar la competitividad

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Tras el envío de la reforma laboral al Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los principales referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro giró en torno a los principales puntos de la modernización laboral así como a los pedidos del sector para reducir la presión tributaria a fin de mejorar la competitividad en un contexto de mayor ingreso de productos importados.

“Reunión con Martín Rappallini y la cúpula de la UIA. Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión. Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino y hacer nuestra industria cada día más competitiva”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

El cónclave se llevó a cabo a las 14 y estuvo encabezada por el titular del Palacio de Hacienda, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, acompañado por miembros del comité ejecutivo industrial.

Durante esa conversación, Rappallini expuso los principales temas de preocupación y exploró con los funcionarios posibles medidas para afrontar el escenario de cara a 2026. Una comunicación del ente industrial remarcó que ambas partes acordaron “mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector”. La semana anterior, el líder de la Unión ya se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de la UIA, Martín Rappallini.

Preocupación en la industria

Horas después se celebró la última junta del año de la UIA, que estuvo marcada por la preocupación respecto de la desaceleración en la actividad industrial, la caída en el empleo y las dificultades productivas que atraviesan distintos sectores en el cierre de 2025. El encuentro, según el comunicaron desde la entidad, sirvió para evaluar el escenario actual y definir una agenda de trabajo conjunto con el gobierno nacional frente a un contexto que describen como desafiante.

A juicio de la organización empresarial, la dinámica industrial durante el año se caracterizó por un comportamiento dispar entre sectores y una tendencia negativa en el empleo formal. El documento precisa que “la actividad industrial estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4.303 empleos menos en septiembre y 21.190 empleos menos en los primeros 9 meses del año)”.

El encuentro de Junta Directiva también abordó las expectativas de las empresas respecto del entorno económico y regulatorio. “La estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal son pasos muy positivos”, valoraron los empresarios, aunque subrayaron que “es necesario avanzar en medidas para facilitar el acceso al crédito y reducir la presión fiscal récord que pesa sobre la producción de bienes transables que compiten en condiciones desiguales con el resto del mundo”.

La cuestión laboral ocupó un lugar central en el debate. La UIA consideró relevante el debate próximo en el Congreso sobre una “modernización laboral”, entendida como “un avance imprescindible para comenzar a revertir las dificultades estructurales en la generación de empleo, luego de más de una década sin crecimiento del trabajo registrado”. En tal sentido, detallaron que el proyecto en discusión “apunta a reducir la litigiosidad, dar mayor previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal”, condiciones que el sector vincula a la generación de puestos de trabajo calificado tanto de manera directa como a lo largo de sus cadenas de valor.

Los productos textiles fueron los que más cayeron en la comparación interanual.

Las autoridades industriales reiteraron la necesidad de profundizar el diálogo institucional. Bajo la perspectiva de la Unión Industrial, “las medidas que se adopten en este proceso serán decisivas para el desarrollo del entramado productivo argentino”.

El último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró que la industria se contrajo 0,8% en octubre frente a septiembre, a la vez que la medición tendencia-ciclo reflejó una baja de 0,3%. Este resultado coincidió con una baja interanual de 2,9% respecto al mismo mes de 2024, cortando el crecimiento registrado durante los meses previos y afectando el desempeño general de la producción.

Considerando el acumulado entre enero y octubre de 2025, los datos oficiales indican que el rubro fabril presentó un avance de 3,1% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Este registro muestra que el balance anual sigue siendo positivo, a pesar del retroceso experimentado en el décimo mes del año.

