ANSES: quiénes cobran hoy, 15 de diciembre

El calendario de pagos de ANSES incluye aumentos por movilidad y refuerzos para sectores vulnerables en diciembre - (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de diciembre y hoy, 15 de diciembre, deposita fondos a distintos grupos de beneficiarios. El esquema vigente incluye aumentos por movilidad, pago de medio aguinaldo y un bono extraordinario para titulares de haberes mínimos y sectores vulnerables.

Las liquidaciones responden al último ajuste dispuesto por el decreto de movilidad y contemplan transferencia directa según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona.

Quiénes cobran hoy, 15 de diciembre

El cronograma de ANSES determina que, para este 15 de diciembre, se efectúan pagos a titulares de diferentes prestaciones agrupados por tipo de beneficio y terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyo haber mensual es equivalente al valor mínimo, y que presentan DNI finalizado en 6 o 7, son incluidas en la tanda de pagos de hoy. Estos integrantes reciben el monto mensual actualizado, medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima percibe $581.319,39 sumando el total de conceptos del mes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben haberes superiores al mínimo acceden al cobro a partir de hoy si su DNI termina en 6 o 7. En estos casos, la acreditación incluye el último incremento basado en el Índice de Precios al Consumidor y la suma correspondiente al medio aguinaldo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares que perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 reciben hoy la acreditación de la prestación mensual. El pago considera la suba de diciembre y los beneficios adicionales, como el complemento de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo por el plan 1000 Días, si corresponde.

Asignación por Embarazo

Quienes acceden a la Asignación por Embarazo y tienen DNI terminado en 6 reciben este lunes la suma mensual ajustada, siguiendo el porcentaje de actualización oficial del mes.

Pensiones No Contributivas

Este 15 de diciembre, ANSES paga las Pensiones No Contributivas (PNC) a los titulares cuyos DNI finalizan en 8 o 9, incluyendo la movilidad del período, medio aguinaldo y el bono extraordinario otorgado para este segmento.

Asignaciones de pago único y familiares de pensiones no contributivas

Las asignaciones de pago único correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción continúan abonándose desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero, periodo durante el cual no se ordenan por la terminación del DNI. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas mantienen este mismo esquema hasta el 12 de enero.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, los valores de las jubilaciones y pensiones se actualizan en 2,34% según la variación de precios oficial. El haber mínimo garantizado asciende a $340.879,59 y el máximo llega a $2.293.796,92.

La Prestación Básica Universal queda fijada en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en $272.703,67. Durante este mes se aplica el medio aguinaldo y, para jubilados y titulares de la PUAM con monto mínimo, un bono adicional de $70.000. En total, la jubilación mínima alcanza $581.319,39, la máxima se sitúa en $3.440.695,38 y la PUAM suma $479.055,51.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez reciben $238.615,71, que aumenta a $427.923,57 con aguinaldo y bono. La Pensión Madre de 7 hijos también llega a $581.319,39 en diciembre.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

La actualización para asignaciones familiares y universales es de 2,34% en diciembre. Los valores dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona geográfica declarada. Para ingresos familiares de hasta $948.361, la Asignación por Hijo y Prenatal comienza en $61.252, y puede llegar hasta $132.075 en zonas diferenciales.

Las asignaciones de nacimiento, adopción y matrimonio presentan estos valores:

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

Ayuda Escolar Anual: de $42.039 a $83.797, según corresponde.

La AUH paga $122.471,72 por menor (transferencia líquida de $97.974, por la retención del 20% hasta la presentación de libreta), y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $398.775,21 (monto mensual $318.957,60). La Asignación por Embarazo se establece en $122.467 ($97.974 desembolsados en el mes).

Entre los complementos sociales, la Tarjeta Alimentar paga $52.250 para un hijo, $81.936 para quienes tienen dos, y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días otorga $42.711 por cada menor de tres años.

Las familias quedan excluidas de las asignaciones familiares y universales si alguno de sus integrantes declara ingresos individuales mayores a $2.511.024, más allá del ingreso total familiar. Los pagos de diciembre siguen el calendario oficial por terminación de DNI, incluyendo todos los extras y ajustes previstos en la normativa vigente.