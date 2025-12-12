Cuáles son y cuánto valen los autos más lujosos de la mansión de Pilar adjudicada a presuntos testaferros de “Chiqui” Tapia

Un Porsche 911 Carrera, valuado en casi medio millón de dólares, como el que figura entre los vehículos decomisados por la Justicia

Una mansión ubicada en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, se transformó en epicentro de una causa penal que involucra a decenas de vehículos de alta gama. El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento del predio tras una denuncia de la Coalición Cívica, que apuntó a una posible maniobra de ocultamiento y presunto lavado de activos. La propiedad, según registros oficiales, está a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares legales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

En el operativo, los investigadores secuestraron 54 vehículos que estaban depositados en el interior de un amplio galpón dentro de la mansión de Villa Rosa. Allí figuran 45 autos, 7 motocicletas y dos kartings, conforme informaron fuentes judiciales. Dentro del listado destacan autos deportivos y de lujo, entre ellos varios modelos de BMW y Porsche, un Ferrari, un Audi de alta performance, un Mercedes-Benz y un Ford Mustang V8. Los peritos tasadores, designados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Martilleros de San Isidro, iniciaron el proceso de valuación de cada unidad.

Un Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018 encontrado en el allanamiento. Su valor se estiman en USD 396.800

La pesquisa logró individualizar 17 automóviles con precios superiores a 75.000 dólares, todos asociados a marcas reconocidas internacionalmente por su exclusividad y performance. Entre los lotes más costosos, el listado señala un Porsche 911 Carrera 4 GTS 2025 valuado en 480.200 dólares, un Audi R8 5.2 Plus Quattro 2018 en 396.800, otro Porsche 911 Carrera S 2025 por 387.600 y un Ferrari F430 2005 de 280.000 dólares. Esta selección coloca el foco sobre los modelos deportivos recientes y sobre autos de colección con muy bajo kilometraje o particularidades técnicas.

La presencia de estas unidades surge tanto de la inspección física durante el allanamiento como del entrecruzamiento con listados denunciados previamente por la Coalición Cívica. Sin embargo, en el inventario de la denuncia figuraban modelos adicionales que no aparecieron en el procedimiento realizado dentro de la mansión. Por ejemplo, la denuncia incluía referencias a un Porsche Panamera 5P modelo 2024, un Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC Coupe 2019, así como uno o varios BMW X4 30I XDRIVE 2022 y BMW M5 2014 que no integran el listado de autos incautados en el galpón inspeccionado.

La causa judicial no se agota en la mera tenencia de vehículos de lujo. Según la denuncia que tramita el Juzgado Federal a cargo de Rafecas, la sociedad Real Central SRL tiene 59 vehículos a su nombre y se sospecha que más unidades pueden estar ocultas en galpones internos. El predio de Villa Rosa incluye además instalaciones vinculadas al turf, un haras y un helipuerto, hechos que refuerzan la hipótesis de utilización de la sociedad como estructura para la administración y ocultamiento de activos muebles e inmuebles. El informe pericial, junto a imágenes y videos del inmueble, integrará el legajo judicial como soporte de la investigación.

El juez Rafecas amplió la investigación y levantó el secreto fiscal de “MALTE SRL”

El patrimonio bajo custodia judicial supera la docena de marcas de gama alta. La revisión de valores muestra una suma estimada de USD 3.109.000 para los 17 vehículos más costosos, tomando las valuaciones en dólares aportadas por especialistas. Si se agrega al cálculo el resto de la flota, cuyo valor de mercado se estimó en $1.567.794.000 (pesos), y se aplica un tipo de cambio minorista de $1.465 por dólar, el monto total en juego asciende a aproximadamente USD 4.179.000. Sobre esta cifra únicamente se incluyeron autos modernos y de alta gama; se excluyeron Chevrolet Chevy, Torino, Dodge GTX y modelos Ford Falcon por considerarse vehículos antiguos o de colección clásicos sin valoración precisa en el actual mercado nacional. Tampoco integran el cómputo final las motocicletas halladas en el recinto.

El listado confeccionado por los peritos judiciales permitió distinguir los autos con mayor cotización y aporte al volumen económico de la causa. Entre los destacados aparecen varias versiones de BMW: X4 30I XDRIVE 2022 con un precio de 119.100 dólares, M340i XDRIVE 2023 en 112.800, M5 2014 en 99.000, M2 2017 en 86.900, X2 M35I 2023 con un valor de 83.700, 240i 2021 en 77.800 y 430i Coupé 2023 tasado en 77.600. Respecto a Porsche, la nómina relevó un 718 Cayman S 2019 tasado en 106.000 y otro de igual modelo a 99.000, un Macan S 2021 en 86.000, además de los dos 911 ya indicados. El único Ford incluido entre los más caros correspondió a un Mustang V8 Mach 1 2023 valorado en 96.000 dólares.

Documentos judiciales enumeran propiedades, autos, motos y caballos dentro del predio bajo investigación

Dentro del recuento de unidades incautadas emergieron autos de menor valor asociados a gama media o premium de años anteriores. La diferencia en los valores se acentúa debido a la antigüedad o a particularidades que limitan la demanda, como sucede con los Mercedes-Benz ML350 4Matic 2008, o algunos Audi de décadas pasadas. Según la revisión, ciertos modelos de Audi A3 2005 y Audi A4 de años 2021 y 2023 cotizan entre 25.000 y 45.000 dólares.

La investigación judicial incorporó testimonios de vecinos que ubicaron al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, circulando frecuentemente en la residencia o en sus inmediaciones, dato que impulsó la presentación de la denuncia original. No obstante, hasta el momento, la relación directa de Tapia con el inmueble y con los bienes incautados permanece bajo análisis y no integra el listado de hechos probados por la instrucción. Las actuaciones judiciales involucran principalmente a los titulares registrales, quienes enfrentan medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y la inhibición de bienes, además del embargo de cuentas bancarias.

La sucesión de operativos incluyó otros domicilios en el partido de Pilar, entre ellos dos propiedades a nombre de la misma sociedad Real Central SRL y la realización de allanamientos en las oficinas administrativas del barrio privado Ayres Plaza de la región. En la inspección, los agentes judiciales incautaron documentación vinculada a la gestión societaria y la titularidad de los bienes, junto a comprobantes de pago de expensas domiciliarias, tanto de Real Central como de la firma Wicca SA.

Una Chevy coupé SS y un Chevrolet 400 SS

Durante el último año, Luciano Pantano integró registros de organismos fiscales bajo la actividad de “prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. En octubre de 2024 inició un proceso de regularización de bienes. Según los registros bancarios, Pantano figuraba como monotributista y mantenía una deuda financiera de poco más de dos millones de pesos al momento de la denuncia. Por su parte, Ana Conte --jubilada y trabajadora autónoma-- también aparece como cotitular de la sociedad. Documentos oficiales acreditan que Conte percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia por COVID-19.

El análisis del historial dominial del inmueble permitió establecer que el predio ahora bajo medida judicial perteneció a Carlos Tevez desde julio de 2017. Luego resultó transferido a una firma denominada Malte SRL y, más tarde, pasó al dominio de Real Central SRL, el 30 de mayo de 2024. Esta secuencia de transacciones inmobiliarias captó la atención de la fiscalía, que solicitó el levantamiento del secreto fiscal sobre Malte SRL para analizar las operatorias financieras.

El Ferrari F430 2005 con un valor estimado de 280.000 dólares

Además de los vehículos incautados, el informe judicial consignó la existencia de instalaciones deportivas, pista de entrenamiento ecuestre, un haras con caballos árabes y pura sangre, y un helipuerto. Todo el predio de Villa Rosa se extiende sobre una superficie de 105.000 hectáreas, aportando un entorno poco habitual para operativas residenciales o empresariales tradicionales.

La Policía Federal mantiene la custodia del predio desde el inicio del expediente. En los galpones inspeccionados, los investigadores aún intentan identificar los últimos modelos y corroborar si quedan vehículos o activos no consignados previamente.

Este caso concentra atención por la magnitud del patrimonio en juego y por el cruce de nombres vinculados al fútbol y a estructuras societarias con escaso respaldo económico visible. La suma de vehículos de lujo secuestrados y la tasación de los bienes representan uno de los operativos recientes de mayor porte en la región norte del conurbano bonaerense.