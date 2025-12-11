Seis opciones para invertir el aguinaldo de diciembre 2025 y generar ganancias

Una de las alternativas que abarca a distintos perfiles de inveror son los Fondos comunes de inversión (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el cobro del aguinaldo, muchos argentinos evalúan cómo utilizar este ingreso, el cual puede convertirse en un recurso importante para fortalecer las finanzas personales. La planificación a largo plazo y la diversificación aparecen como ejes centrales a la hora de tomar una decisión de inversión.

Este ingreso extra, de carácter obligatorio, está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y abarca tanto al sector privado como al público. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula sobre el 50% del salario mensual más alto percibido durante el semestre.

La normativa indica que la segunda cuota, correspondiente al segundo semestre, debe abonarse hasta el 18 de diciembre de 2025. Se permite un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para la acreditación en cuentas bancarias, extendiendo la fecha límite al 24 de diciembre de 2025.

Cuánto gano si invierto mi aguinaldo en un plazo fijo

Aquellos con un perfil de inversor conservador, pueden elegir la opción de generar ganancias a través de un plazo fijo. En este sentido, el Banco Provincia señaló:

Plazo Fijo Cuenta DNI: ideal para quienes buscan seguridad y liquidez. Ofrece una tasa especial de 26% anual, equivalente a un 2,14% mensual para depósitos a 30 días.

Plazo Fijo UVA: una alternativa que asegura cobertura frente a la inflación. Ofrece un rendimiento de CER + 1% a 90 días.

Quienes optan por invertir en plazo fijo y buscan disponer de fondos en distintos momentos pueden constituir varios plazos fijos con vencimientos escalonados cada semana. Esta estrategia permite contar con un flujo de dinero disponible de manera periódica, sin inmovilizar la totalidad del capital por un mes o más.

En cuanto a la compra de dólares, la entidad aseguró que en sí misma no constituye una inversión, sino de una cobertura cambiaria frente a una hipótetica devaluación del peso.

Otras opciones para invertir el aguinaldo

Varias consultoras presentaron opciones para invertir el SAC. También para perfiles conservadores se encuentran los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que es una opción flexible que permite invertir en diferentes productos financieros de forma simple y con diferentes alternativas de liquidez.

Por ejemplo, IOL Inversiones cuenta con dos:

● IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD): ideal para perfiles conservadores. Actualmente, el 25% del fondo está invertido en Letras del Tesoro de EE.UU., aportando estabilidad, y el resto se distribuye en títulos públicos de baja volatilidad. Se invierte en dólares y busca rendimientos superiores a alternativas bancarias de bajo riesgo. En los últimos dos meses tuvo un rendimiento mensual del 1%.

● IOL Portafolio Potenciado (IOLPORA): pensado para perfiles moderados. Apunta a rendir por encima de la inflación y del Merval mediante una estrategia diversificada que combina Bonos, Letras, Acciones y CEDEARs, replicando automáticamente los portafolios sugeridos por IOL Inversiones. Se puede invertir en Pesos desde $100 y retirarlo en 24 horas. Desde su lanzamiento en junio de este año el FCI rindió 30% superando a alternativas tradicionales como el dólar y el plazo fijo.

Por otra parte, se encuentra la renta fija. IOL destacó dos bonos, en pesos y dólares, para aquellos que buscan proteger capital:

BONCER junio 2026 (TZX26): bono ajustado por CER con un rendimiento estimado de inflación de más de 5,8% anual. “Con vencimiento en junio de 2026, resulta atractivo para lograr un rendimiento por encima de la inflación”.

Global 2035 (GD35): un bono largo en dólares de la curva soberana Argentina con buenas perspectivas en un contexto de baja del riesgo país. Ofrece un rendimiento anual del 10% y puede ser una opción para perfiles más agresivos que buscan potenciar su retorno en dólares.

Banza y Adcap consideraron: “Los bonos en pesos aparecen mejor posicionados para los próximos meses, en donde esperamos una paulatina normalización del mercado monetario y cambiario, junto con mayor previsibilidad y una reducción de la volatilidad”.

Para perfiles más moderados, Cocos Capital planteó la opción de invertir en una ON Tecpetrol 2030/2031, ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO) y en CEDEARs defensivos, como los de UnitedHealth (UNH), Coca-Cola (KO), Berkshire Hathaway. “Aporta estabilidad, baja volatilidad y compensa el riesgo local”, precisaron.

Para quienes buscan mayores rendimientos asumiendo más riesgo, IOL sugirió algunas acciones:

Vista Energy (VIST): operador independiente líder en Vaca Muerta. Su tesis se centra en el desarrollo de inventario de perforación de petróleo no convencional. Cotiza a mismos valores de hace un año pero con ingresos que crecieron en más del 80%.

YPF (YPFD): principal compañía integrada del sector energético argentino, con más del 55% de participación en el mercado de venta de combustibles, 1.600 estaciones de servicio y más de la mitad de la capacidad de refinación del país. Sumó nuevas concesiones y sostiene un sólido nivel de generación de ingresos.

Por otra parte, resaltaron los siguientes CEDEAR:

S&P 500 (SPY): el principal índice estadounidense englobando a las 500 empresas más importantes de dicho país

ETF de países emergentes (EEM): replica el MSCI Emerging Markets con más de 1.000 compañías de gran y mediana capitalización en China, Taiwán, India, Corea del Sur y Brasil. Tiene fuerte presencia del sector tecnológico asiático (TSM, Xiaomi, Tencent, Samsung)