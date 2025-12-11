Los mercados avalaron la colocación de deuda en dólares y ahora ponen el foco en el pago de vencimientos de enero

Los mercados reaccionaron positivamente a la colocación de deuda en dólares tras 8 años. Foto NA: Mariano Sánchez

Si antes de la licitación del boo en dólares le hubieran dicho al Gobierno que iba a colocar USD 1.000 millones a 9,26% anual a una paridad de 91%, habrían firmado a ciegas. Los pronósticos se inclinaban por una tasa de 9% y una paridad de 89,50%.

Con algunas ventajas a los inversores, el escenario terminó materializándose. Por caso, los que compraron dólares mayoristas podían participar de la subasta del BONAR 29N con esas divisas, con la condición de esperar 15 días para vender los bonos. Pero también garantizaron que los dólares que se cobren en enero se pueden colocar en donde el inversor desee en los primeros quince días. Fue un resguardo para que los que tienen acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC), no lo pierdan y puedan participar de la licitación.

Al mismo tiempo, el equipo económico se reserva una carta fuerte a jugar en los próximos días para cubrir los vencimientos de enero. Son dos caminos paralelos. Por un lado, la emisión de bonos apunta a generar credibilidad y llegar al mercado internacional de capitales.

Con la baja de la tasa de interés de ayer de Estados Unidos a entre 3,50% y 3,75% anual, los bonos del Tesoro norteamericano bajaron a 4,16%. De esta manera, la tasa que se pagó ayer equivale a un riesgo país de 550 puntos básicos, cuando el actual es de 632 unidades.

El equilibrio del equipo económico que pensaba pagar 9% tuvo coherencia porque el mercado le marcó que deseaba 9,26%. En 9,50% iba a haber problemas. De hecho, rechazó más de USD 400 millones ofrecidos para no convalidar rendimientos más elevados.

Para tomar dimensión de la buena performance, hay que comparar al nuevo AL29N con el de referencia AL30 que vence un año después y tiene una tasa de retorno 1,3 puntos porcentuales más elevada, mientras el AL38 paga un rendimiento 1,8 puntos más alto.

El dato a tener en cuenta es que los títulos argentinos experimentaron alzas en el exterior tras el cierre del mercado. Lo mismo sucedió con el resto de los bonos emergentes. El Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) que los representa subió 1,1%.

En la Argentina los bonos soberanos aumentaron hasta cerca de 1% y dejaron el riesgo país en 628 puntos básicos (-0,9%). Las opiniones en el mercado financiero abundaron y son la mejor referencia para saber cómo incidirá hoy en bonos y acciones.

Según Javier Timerman, de Adcap Grupo Financiero, “muchos van a criticar al Gobierno por salir al mercado a una tasa más alta que muchas provincias y más alta de lo que algunos creían. No concuerdo; el mercado se abre de a poco y se cierra de golpe. Empezar a trabajar con emisiones chicas y tasas apetecibles para inversores es la única forma de generar confianza. Es un proceso que lleva tiempo. Ahora la clave es ver cómo se comporta en el mercado secundario y si queda apetito para futuras emisiones. Sin financiamiento no hay economía que pueda crecer”.

Alan Versalli, analista de Research de Cocos, opinó que “al Tesoro le van a ingresar aproximadamente USD 910 millones. Es un poco menos de lo que tiene que pagar por capital de amortización en enero de los AL29 y AL30. Yo creo que como un primer acercamiento a los mercados internacionales está muy bien, sobre todo por la tasa que implica un riesgo país de aproximadamente 550 puntos básicos, que es literalmente el objetivo que se había puesto el Gobierno en un principio para retornar a los mercados. Veremos ahora cómo pueden solventar los dólares que les falta para pagar los cupones y lo que resta de las amortizaciones, que en total serían USD 3.306 millones que seguramente se van a cubrir con un REPO o algún otro tipo de operación”.

Para los analistas de Sailing Inversiones “la licitación confirma una colocación exitosa tras casi 8 años sin acceso al financiamiento voluntario en dólares. Si bien la tasa del 9,26% puede percibirse como elevada en términos absolutos, luce competitiva bajo legislación argentina cuando se la compara con las paridades y rendimientos de los bonos soberanos de similar duration. El mercado convalidó un spread menor al de los títulos existentes precisamente porque asigna un valor adicional a la estructura bullet (pagar capital íntegramente al vencimiento en noviembre de 2029), que elimina la incertidumbre de flujos intermedios y facilita el análisis de riesgo".

Y sumaron: “En síntesis, la operación no solo permite cubrir los vencimientos inmediatos de enero, sino que también marca una señal de recomposición de confianza por parte de los inversores institucionales. Adicionalmente el monto ofrecido de USD 1.400 millones va en línea con lo esperado por el mercado antes de la licitación”.

En tanto, en el MLC se operaron USD 433 millones y el dólar mayorista bajó 4,50 pesos a $1.437. Los dólares financieros tuvieron comportamientos estables. El MEP se mantuvo en $1.470 y el contado con liquidación (CCL) tuvo una leve caída de 0,7% a $1.490. El “blue” tuvo un alza de 5 pesos a $1.450.

En el mundo, el dólar padeció otra baja frente a las seis principales monedas tras el recorte de tasas de la Reserva Federal y se ubica en el menor valor desde el 20 de octubre pasado.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, el gobierno de Estados unidos “anunció recompra de activos de reserva por USD 40 billones mensuales con lo cual inyectará liquidez. Las decisiones se basan en que el organismo interpreta que el mercado laboral está atravesando un probable debilitamiento más allá de lo que los últimos datos oficiales (con rezago) señalan. El mercado que había tomado una postura cautelosa festejó esta decisión y el dólar se debilitó apuntando a cerrar el año con unos de los peores desempeños desde 1.980”.

Sobre las versiones de que el Tesoro local habría vendido dólares para controlar que no suba al techo de la banda, algo que no se puede confirmar y genera dudas acerca de su veracidad, F2 señaló que “habida cuenta de la fragilidad en los depósitos de la Nación en el BCRA, estas ventas no habrían sido cuantiosas. Según últimos datos disponibles, el viernes los depósitos del Tesoro en el BCRA habrían crecido USD 113 millones y en la rueda de hoy habría comprado otros USD 50 millones”.

La Bolsa siguió su rutina de tranquilidad. La suba fue moderada. El S&P Merval, índice de las acciones líderes, aumentó 0,6% en pesos y 1,9% en pesos. Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- también tuvieron leves alzas. Se destacaron Loma Negra (+4%) y Banco Macro (+3,6%).

Hoy se espera una rueda más optimista. Razones hay y falta la carta que jugará Luis Caputo para completar el pago de los bonos soberanos que vencen el 9 de enero próximo.