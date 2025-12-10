Jornada financiera: la salida al mercado de deuda fue recibida con suba de bonos y acciones y baja del dólar

Los activos argentinos retomaron las alzas.

La operatoria financiera de este miércoles tuvo un tono positivo, respaldado por la expectativa acerca de la licitación del Bonar 2029N, un título soberano en dólares que le permitió al Gobierno regresar al mercado voluntario de deuda después de siete años, acotado a los inversores locales.

Aunque el resultado de la colocación, por USD 1.000 millones, se conoció al cierre de la operatoria, el aval al nuevo instrumento se plasmó en subas en las cotizaciones de acciones y bonos y un leve descenso del dólar, junto con un riesgo país que retrocedió a un mínimo en tres semanas.

Acciones locales en Wall Street (Rava)

Por otro lado, la decisión de la Fed (Reserva Federal de los EEUU) de recortar en un cuarto de punto las tasas de fondos federales -tal como estaba previsto por los analistas- le dio un espaldarazo extra a los negocios bursátiles, con alzas próximas al 1% para los principales índices de Wall Street.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 0,9%, en los 3.013.647 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street regresaron los precios en alza. Encabezó la tendencia Loma Negra (+4,4%).

La Secretaría de Finanzas informó que colocó USD 1.000 millones del nuevo Bonar 2029, en lo que consideró “el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera”. Por el título con ley argentina, a cuatro años de plazo y un cupón del 6,5%, se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones de dólares.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar”, consignó la comunicación oficial. ”El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero", añadió.

Los bonos soberanos en dólares progresaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan retrocedió cuatro unidades para la Argentina, en los 628 puntos básicos. Por la tarde el riesgo país tocó los 622 puntos, un mínimo desde el 19 de noviembre.

Para el economista Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, se trató de una “excelente resultado de la licitación A veces las expectativas desmedidas que se forman terminan nublando la interpretación de los resultados, pero la licitación dejó un balance muy positivo. Argentina reabrió el mercado de deuda en dólares, consiguió financiarse a una tasa de un dígito, lo hizo con una colocación de mediano plazo con vencimiento post 2027 y logró un monto importante para el programa financiero 2026. Sin dudas, un gran primer paso para reabrir el mercado global en los próximos meses. Y pensar que hace dos años el tramo corto rendía 40%”.

Bajas para el dólar

El dólar mayorista negoció al cierre con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a $1.437,50 para la venta. En diciembre el tipo de cambio oficial retrocede 14 pesos o 1 por ciento. El régimen de bandas cambiarias del BCRA fijó para la fecha un techo de $1.516, que dejó al tipo de cambio oficial a 78,50 pesos o 5,5% de ese limite de libre flotación.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló que “el dólar mayorista abrió en los mismos niveles del cierre previo y volvió a mostrar una rueda de tono equilibrado” para encontrar “una moderada presión vendedora que empujó al tipo de cambio hacia sus mínimos, también en la zona de $1.434, donde encontró piso. Desde allí rebotó con firmeza y regresó hacia los valores donde viene encontrando su punto de equilibrio, para finalmente cerrar en $1.437,50. El volumen se mantuvo estable y en línea con las últimas jornadas, alcanzando USD 373 millones” en el segmento de contado.

El dólar minorista cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.458,59 para la venta (baja de 4,55 pesos o 0,3%) y $1.408,29 para la compra.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central bajaron USD 76 millones, a USD 41.663 millones, en otra sesión mayorista sin intervención de la entidad en el segmento de contado.

Los dólares financieros finalizaron con variaciones menores a un peso, con un “contado con liquidación” mediante bonos a $1.502,08 y un dólar MEP a 1.470,50 pesos.

“El canje (arbitraje entre el ‘liqui’ y el MEP), que llego a estar 3% la semana pasada, opera en 2%. Creemos que parte de esta baja del canje, se debe a la licitación del nuevo Bonar, ya que el bono se puede suscribir en MEP. Pero si los bonos se custodian en el exterior, el que los tiene cobra en Cable (’contado con liquidación’), por lo tanto se gana todo el canje si lo puede custodiar en el exterior. Para el Gobierno es inocuo, ya que para el Tesoro, pagar MEP o pagar en CCL, es lo mismo, no tiene costos”, explicó Nicolás Cappella, analista de IEB.

Los contratos de dólar futuro operaron mayormente con leves bajas de hasta 0,3% por octava rueda consecutiva en la plataforma A3 Mercados. Las posturas con vencimiento a fin de mes cerraron a 1.450,50 pesos, mientras que todos los contratos hasta mayo de 2026 continuaron operados dentro de las bandas cambiarias previstas por el Banco Central.

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.450 para la venta. El dólar blue ascendió por tercera rueda seguida y ahora se ubica 15 pesos o 1% por encima del cierre de noviembre.