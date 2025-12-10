Anses lanzó nuevos descuentos para jubilados y pensionados: cuáles son y cómo acceder

Anses amplió el menú de beneficios para jubilados y pensionados en diciembre.

El plan de descuentos y reintegros dirigido a quienes cobran prestaciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se mantiene vigente, con el objetivo de favorecer el ahorro en el consumo esencial de jubilados y pensionados. Este programa incluye ofertas semanales en supermercados y farmacias, establecidas mediante acuerdos renovados entre bancos y distintos comercios, en un esquema que sigue ampliándose.

Entre las novedades, se suma una nueva entidad bancaria al régimen de beneficios. A partir de diciembre de 2025, los usuarios pueden obtener descuentos de hasta $50.000 mensuales y acceder a opciones de financiación sin interés para compras en farmacias y supermercados seleccionados por el organismo previsional.

Descuentos de la Anses

A través de un comunicado oficial, la Anses aclaró que sólo podrán aprovechar estos beneficios quienes cobren su haber mediante bancos que se hayan adherido al programa. El acuerdo más reciente se celebró con el Banco Supervielle. Esta entidad bancaria otorga un descuento del 20% en las compras efectuadas con tarjeta de débito, con un límite de $25.000, y para pagos digitales vía QR, el tope es de $15.000. Los dos medios de pago pueden sumarse para alcanzar hasta $40.000 de reintegro por martes en supermercados específicos.

Al mismo tiempo, la iniciativa prevé un descuento del 25% sin tope en una reconocida cadena de supermercados, facilitando una rebaja adicional para quienes realizan allí sus compras habituales. Para la compra en farmacias, el convenio implica descuentos del 50% para pagos con débito o QR, con un tope individual de $6.000 y un máximo de $12.000 si se combinan ambos métodos de pago.

Distintos bancos ofrecen descuentos que permiten ahorrar hasta $50.000 por mes.

A la vez, la ampliación de beneficios anunciada por la órgano que conduce actualmente Fernando Bearzi contempla cuotas sin interés. Los clientes jubilados o pensionados pueden optar por 3 cuotas sin recargo todos los días en farmacias adheridas, utilizando la tarjeta de crédito de la entidad.

Las compras por comercio electrónico también están incluidas en estos descuentos. El acuerdo con Supervielle habilita un descuento del 15% en Tienda Supervielle en Mercado Libre para los rubros de farmacia y supermercado, disponible los días martes y miércoles, con un tope de $10.000 por compras con débito.

Respecto a la financiación, los pagos con tarjeta de crédito VISA permiten la elección de 3 cuotas sin interés cualquier día y hasta 12 cuotas sin recargo los jueves.

El Banco Nación sigue participando del esquema con beneficios para quienes perciben haberes de Anses. A través de la aplicación BNA+ MODO, otorga un reintegro del 5% en supermercados líderes, con un máximo mensual de $20.000. También ofrece una tasa nominal anual del 32% sobre saldos de hasta $500.000, promoviendo el ahorro.

Supermercados de primera línea ofrecen descuentos de hasta 15% para jubilados y pensionados.

Rebajas en supermercados

Por su parte, Banco Galicia ofrece descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos para compras con tarjetas de débito y crédito, con un tope de reintegro de $20.000 por mes en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, las cuentas FIMA tienen un rendimiento diario del 33,2%, sin límite de saldo acreditado.

En el caso de los supermercados, la lista de establecimientos adheridos al programa incluye diferentes modalidades de descuento según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea: 10% sobre todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.

Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.

Josimar: 15% en todos los productos, también sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, hasta $35.000 por transacción.

Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.

Chango Más: 10% de rebaja, con límite de $15.000.