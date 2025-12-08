Presupuesto 2026: las negociaciones que encara Caputo con las provincias para sumar aliados en el Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo confeso que quiere tener un rol más activo en las negociaciones policías.

El primer test que tiene el Gobierno de cara a los mercados, además de la licitación del próximo miércoles, es lograr aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Y ese desafío llevó a que se sumara el ministro de Economía, Luis Caputo, a las negociaciones, en un nuevo rol que busca tener para impulsar las iniciativas en el Parlamento.

Tal como adelantó Infobae la semana pasada, el equipo de Caputo se involucró en las negociaciones por el presupuesto más activamente en las últimas semanas. El martes pasado, se reunieron en el Palacio de Hacienda la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Gustavo Arengo.

Ese encuentro tuvo como principal foco que se respete, en el Presupuesto 2026, el acuerdo por la coparticipación. Aunque deberán seguir las conversaciones, según pudo saber este medio. “No hay nada nuevo que se deba firmar porque ya hay un acuerdo suscrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que estableció el 1,55% para el pago de la deuda (además del 1,4% que va por goteo diariamente)“, destacaron fuentes de Uspallata.

Pero no se trata de la única reunión que mantuvo Sánchez. El jueves pasado, la funcionaria recibió al ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safran, y el foco principal del encuentro fue el Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Se trata de Régimen que se creó bajo el Decreto 969/2024 para sanear las finanzas públicas, permitiendo al Estado Nacional y a las provincias saldar deudas mutuas a través de compensaciones, acuerdos de conciliación y transacción, e incluso la transferencia de bienes o ejecución de obras. De hecho, el gobernador Misiones, Hugo Passalacqua, ya firmó un acuerdo con Caputo el 15 de abril pasado.

El ministro de Interior, Diego Santilli, se reunió en la provincia de Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua.

“El acuerdo entre Nación y Misiones incluye compensaciones de deudas y acreencias actuales, entre las que se encuentran el Ajuste Consenso Fiscal, Club de París, Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, deudas del ex Enhosa y compromisos de compensaciones futuras con bienes inmuebles“, destacaron en el comunicado del Ministerio de Economía en su momento.

Como adelantó Infobae, ahora las negociaciones por la aprobación del presupuesto no pasarían porque Economía libere fondos adicionales sino, por el contrario, porque cumpla con los convenios ya concretados.

Con el recambio de los diputados y senadores en el Congreso, La Libertad Avanza (LLA) pasó a ser la primera minoría, pero deberá sumar legisladores o lograr que algunos se retiren en el momento de las votaciones para que el presupuesto 2026 y las reformas de segundo orden que quiere la Casa Rosada se aprueben. Y los afiles del exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, son expertos en hacer este tipo de maniobras. Eso quedó demostrado durante la votación de Ficha Limpia, cuando Sonia Rojas Decut y Carlos Arce se dieron vuelta, y eso llevó a que el proyecto de la diputada Silvia Lospennato -en ese momento candidata porteña- se cayera.

Deudas con provincias

“Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, detalló una fuente participante de las negociaciones. La semana que pasó el gobernador Claudio Vidal tenía previsto visitar al ministro Caputo, pero el encuentro terminó suspendiéndose.

Pero la situación afecta además a otras provincias de la Patagonia. Por ese motivo, Ileana Zarantonello, titular de la dirección de Vialidad de Tierra del Fuego, fue designada portavoz de la región en las tratativas. Una fuente cercana a Vidal precisó: “No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.

Subsidios del consumo de gas

Una problemática similar rodea los subsidios por Zonas Frías. A la provincia de Santa Cruz le deben $15.000 millones, monto que tampoco está contemplado en el proyecto de Presupuesto 2026 remitido en septiembre, donde, además, se propuso modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El proyecto suprimía la ampliación del régimen de zonas frías implementado en 2021, excluyendo a más de tres millones de hogares que recibieron descuentos en sus facturas de gas en los últimos años. Esta medida afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son más templados y el beneficio se amplió considerablemente.

“Córdoba está en el régimen de Zona Fría”, ironizó un alto funcionario de Casa Rosada. Señaló que el problema se habría resuelto con el nuevo esquema de subsidios informado por la Secretaría de Energía, que se aplicará desde enero de 2026.

Cajas provinciales

El principal eje de tensión, no obstante, es el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El proyecto estipuló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transferiría $122.762 millones. Sin embargo, introdujo una restricción: “Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.