Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026, según los principales analistas del mercado argentino

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central actualizó las proyecciones para precios, tipo de cambio y crecimiento económico en Argentina

Las consultoras relevadas por el BCRA anticiparon que el dólar superará los $1.700 para fin del año que viene. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de inflación y tipo de cambio para lo que resta de 2025 y todo 2026 en Argentina presentan ajustes relevantes, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina.

El informe, que reúne las estimaciones de 46 participantes —34 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras—, anticipa una inflación mensual de 2,3% para noviembre y un tipo de cambio nominal de $1.472,9 por dólar para diciembre de 2025. Estas cifras reflejan un aumento en las expectativas de inflación y una reducción en la previsión de suba del dólar respecto al relevamiento anterior.

En detalle, el REM señala que la inflación mensual estimada para noviembre se ubica en 2,3%, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente al informe previo. El grupo de analistas con mayor precisión histórica, conocido como el “Top 10”, coincide con este valor, aunque el aumento respecto al relevamiento anterior es de 0,3 puntos porcentuales. En cuanto a la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la estimación general para noviembre es de 2,2%, con una suba de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el REM anterior. El “Top 10” también proyecta una inflación núcleo de 2,2%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales.

Las expectativas de inflación para noviembre y diciembre experimentaron una suba, pero las cifras para los meses que siguen no tuvieron modificaciones significtativas

Para diciembre de 2025, la proyección de inflación general desciende a 2,1%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del informe previo. A partir de ese mes, el perfil esperado mantiene la tendencia descendente, con una proyección que alcanza 1,5% mensual en mayo de 2026, sin sobresaltos significativos en los meses intermedios, lo que sugiere una moderación en el ritmo de aumento de los precios hacia el próximo año.

En el caso de la inflación núcleo, las expectativas también muestran leves modificaciones, pero el recorte en las estimaciones resulta más pronunciado para algunos meses previos a mediados de 2026. La proyección para los meses posteriores a diciembre no presenta incrementos y confirma una trayectoria descendente, lo que implica que, aunque hubo correcciones puntuales para el corto plazo, el panorama general para la primera mitad de 2026 se asocia más con una baja paulatina en las expectativas de inflación.

En el ámbito cambiario, el REM del Banco Central indica que la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal promedio en diciembre de 2025 se ubica en $1.472,9 por dólar, lo que implica una reducción de $27,1 respecto al relevamiento anterior. La variación interanual esperada para esa fecha es de 44,3%, 2,7 puntos porcentuales menos que en el informe previo. El “Top 10” de analistas prevé un tipo de cambio nominal promedio de $1.480,6 por dólar para el mismo período. Para diciembre de 2026, la proyección del conjunto de participantes del REM sitúa el tipo de cambio nominal en $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada de 16,8%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

En las expectativas para el dólar hubo un recorte

El informe del REM también recopila estimaciones sobre otras variables macroeconómicas relevantes. Para el tercer trimestre de 2025, los analistas prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad de 0,5% respecto al trimestre anterior, revirtiendo la caída proyectada en informes previos. Para el cuarto trimestre de 2025, se espera un crecimiento de 0,8%, y para el primer trimestre de 2026, de 0,9%. En promedio, el nivel de PIB real para 2025 se estima 4,4% superior al de 2024.

En cuanto a la tasa de desocupación, la proyección para el tercer trimestre de 2025 se mantiene en 7,5% de la Población Económicamente Activa, sin cambios respecto al REM anterior, y para el último trimestre del año, la expectativa es de 7,2%. La tasa de interés mayorista (TAMAR) de bancos privados para diciembre se estima en 32,0% nominal anual, 3 puntos porcentuales menos que en el informe previo, mientras que para diciembre de 2026 se proyecta una TAMAR de 20,9% nominal anual.

En el comercio exterior, las exportaciones para 2025 se estiman en USD 85.667 millones, USD 935 millones más que en la encuesta anterior, y las importaciones en USD 77.140 millones, con un incremento de USD 695 millones. El superávit comercial anual esperado asciende a USD 8.527 millones, USD 240 millones más que en el REM previo.

En el plano fiscal, la encuesta señala que las proyecciones de los participantes para el resultado primario del Sector Público Nacional no Financiero en 2025 apuntan a un superávit de $12,9 billones, con el promedio del “Top 10” en $13,2 billones. De acuerdo con el REM del Banco Central, las expectativas del mercado para este año establecen un piso relevante para el superávit primario, que no se ubicaría por debajo de los $10 billones.

