Señales de Caputo y del Congreso gatillaron una nueva oleada de compra de acciones y bonos

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que negocia un préstamo por hasta USD 7.000 millones con bancos internacionales. REUTERS/Agustin Marcarian

Después de algunas semanas de descanso, la compra de acciones argentinas se retomó ayer con fuerza. El índice S&P Merval subió 2,9%, pero el dato más notable es que trepó a 2.080 dólares, acercándose lentamente a los picos que había tocado en enero. Durante toda la jornada también se mantuvieron firmes los bonos en dólares, que registraron mejoras promedio de 0,5%.

Las subas más significativas se concentraron en los bancos que cotizan con ADR en Wall Street. El más beneficiado fue Macro, que trepó 6,5% en dólares y Galicia subió 3,6%, pero el más beneficiado fue Supervielle, que cerró 7,3% arriba y se acerca nuevamente a los USD 12.

Las acciones energéticas no se quedaron atrás. Vista ganó 6% y volvió a los USD 53, valor que no tocaba desde junio pasado. TGS fue otra de las grandes ganadoras, con una suba de 4,3%, mientras que YPF ganó 3,2%.

Hubo varios factores que parecen haber confluido para este renovado optimismo, que llevó a las acciones a nuevos máximos desde que se produjo el gran rebote post electoral. Algo parecido sucede con los bonos, con un riesgo país que vuelve a quedar cerca de perforar los 600 puntos básicos.

La fortaleza que obtuvo La Libertad Avanza en Diputados parece ser un aspecto relevante. El bloque oficialista se quedó con la primera minoría, lo que le permite una mayor presencia en comisiones y se queda incluso con la vicepresidencia primera de la cámara, reemplazando a la kirchernista Cecilia Moreau.

Adicionalmente, en En el Senado el kirchnerismo quedó muy debilitado y reuniría un bloque de apenas 22 legisladores propios, la cifra más baja para el peronismo desde 1983.

Ambas situaciones describen dos realidades. Por un lado, que la capacidad de daño de la oposición hacia el Gobierno quedó en niveles prácticamente nulos. Ni hablar de la posibilidad de vetar alguna ley que el oficialismo considere inapropiada. En ese caso sería imposible anular dicho veto, algo que sucedió en varias oportunidades a lo largo de 2025, generando un fuerte impacto negativo entre los inversores.

Pero además del aspecto político, hubo también mensajes relevantes por parte de Luis “Toto” Caputo. El ministro de Economía aseguró que se está avanzando en una negociación con bancos internacionales, que ofrecieron “hasta USD 7.000 millones” de financiamiento. En los próximos días se definirá el monto que finalmente tomará el Tesoro y que se aplicará a pagar el vencimiento de USD 4.300 millones del 9 enero.

El funcionario dijo explícitamente que el propósito de este financiamiento es evitar una caída de reservas. Incluso el préstamo ayudaría a mejorar al menos temporariamente el nivel de reservas netas y acercarse a la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fin de diciembre.

Caputo fue un poco más allá y también aseguró que el objetivo de acumulación de reservas que piden los grandes bancos de Wall Street está en línea con el objetivo del equipo económico, que es justamente mejorar el balance del Banco Central.

“Nos critican justo a nosotros, que somos el gobierno que más reservas compró en menos de dos años. El problema no fue ése, sino que tuvimos dificultades para acumular”, señaló.

Las palabras del funcionario ayudan para calmar la ansiedad del mercado, que ve como un signo de debilidad el escaso nivel de reservas internacionales del Central. De hecho en términos netos se mantienen en terreno negativo, cuando la mayoría de los países de la región poseen reservas por entre 20% y 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

Las definiciones buscaron despejar cualquier duda respecto a dos cuestiones centrales: el pago de deuda del mes próximo y el objetivo de acumulación de reservas, que es compartido por el Gobierno y los grandes inversores.

En definitiva, el propósito es seguir asfaltando el camino para que Argentina recupere el financiamiento en los mercados, pero para eso es necesaria una reducción adicional del riesgo país. Mientras tanto, se suceden colocaciones de emisores locales. Hoy será el turno de la provincia de Santa Fe, que sale a buscar USD 500 millones en los mercados internacionales.