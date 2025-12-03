Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 8% en Wall Street y el dólar se mantuvo en $1.480

Las acciones argentinas alcanzan sus precios en dólares más altos en diez meses.

Las acciones argentinas subieron con fuerza este miércoles, acompañadas con menor brío por los bonos soberanos, en una rueda donde replicaron fuerte las palabras del ministro de Economía Luis Caputo, quien aseguró que están en marcha negociaciones con bancos internacionales para acceder a un préstamo por USD 7.000 millones que permitiría afrontar sin sobresaltos los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2026.

En el último tramo de negocios el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aceleró la suba que ya marcaba desde la mañana, para quedar muy cerca de su récord nominal de un mes atrás.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 2,9%, a 3.129.449 puntos. El panel de acciones líderes tocó un máximo intradiario de 3.130.666 puntos, próximo al máximo nominal de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre. Las principales subas fueron para Central Puerto y Banco Supervielle, con un 6,4%.

El Merval en dólares alcanzó los USD 2.073, su puntuación más alta desde el 2 de febrero, diez meses atrás.

El sesgo alcista tuvo correspondencia en Wall Street, donde las acciones y ADR de compañías argentinas operados en dólares ganaron hasta 8,5%, liderados por Central Puerto, escoltado por Banco Supervielle (+7,4%( y Globant (+7,1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“No vamos a salir a comprar dólares como loquitos para tener un dólar alto y probarle al mundo que somos competitivos”, destacó esta tarde Caputo durante el discurso que ofreció este miércoles en el clásico almuerzo que organiza habitualmente el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Más temprano, el ministro había confirmado que negocia un crédito con bancos privados en torno a los USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero de 2026.

“Los activos domésticos se presentan más sostenidos a partir de las positivas señales de Caputo, así como de la expectativa por un posible regreso al mercado de deuda internacional hacia comienzos del año próximo, lo cual podría promover a que el ansiado roll-over contribuya rápidamente a descomprimir las necesidades financieras", evaluó el economista Gustavo Ber.

Los bonos soberanos en dólares también estuvieron negociados con una ganancia promedio de 0,4%, que permitió un descenso de 5 unidades para el riesgo país de Argentina, ahora en los 639 puntos básicos, según datos de JP Morgan.

“El índice del JP Morgan continúa reflejando la prudencia de los inversores frente al estancamiento en la acumulación de reservas y la pausa en el programa oficial de recompra de deuda”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Los activos emergentes siguen con buena performance en el año y se han beneficiado de la compresión de las tasas en Estados Unidos. Esta semana las expectativas están puestas en el efecto de un potencial recorte de tasas el 10 de diciembre en EEUU”, indicó MegaQM.

Dólar estable

Este miércoles el dólar mayorista terminó con baja de 2 pesos o 0,1%, a $1.453, que mantiene al tipo de cambio oficial a casi 60 pesos o 4,1% del techo de las bandas cambiarias que monitorea el BCRA, ahora en los $1.512,48.

“El dólar mayorista mantuvo la misma dinámica de estabilidad que viene mostrando en las últimas ruedas. Abrió en los niveles del cierre previo y se movió dentro de un rango acotado entre $1.450 y $1.456, para terminar levemente por debajo de ayer en $1.453,50. El volumen operado en el MULC mostró una caída importante del 33%, totalizando USD 263 millones”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.480 en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.475,49 para la venta (baja de $1,27 o 0,1%) y $1.423,91 para la compra.

En una ronda bursátil con alzas para los activos domésticos tanto en sus valuaciones en pesos como en dólares, las paridades bursátiles cedieron entre 7 y 24 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.497,19 (-1,6%), mientras que el dólar MEP retrocedió a $1.470 (-0,5%).

Las débiles expectativas de devaluación en el corto plazo se trasladaron al mercado de dólar futuro, donde todos los contratos operaron con caídas en un rango de 0,3% a 0,5%, con escasos negocios por el equivalente de USD 670,2 millones, que da cuenta además de que el BCRA se viene retirando de esta operatoria.

El contrato más operado, para fin de diciembre, cedió cuatro pesos o 0,3%, a $1.467, según datos de la plataforma A3 Mercados.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 6 millones, a USD 41.888 millones, en otra sesión sin intervención de la entidad en el mercado de cambios.

En tanto, un mercado pequeño y marginal pero que aún marca el pulso de la plaza, el del blue, recortó 5 pesos a $1.440, para mantenerse como el más barato que el oficial.