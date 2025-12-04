Economía

El Gobierno estableció que las mangas y pasarelas deberán ser operadas exclusivamente por los aeropuertos

La nueva normativa establece un plazo de 90 días para la transición y alineando el modelo con estándares internacionales de eficiencia y seguridad

Guardar
La Secretaría de Transporte establece
La Secretaría de Transporte establece que los operadores aeroportuarios serán los únicos responsables de las mangas en todos los aeropuertos argentinos

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso un cambio de fondo en la gestión de las mangas o pasarelas telescópicas de los aeropuertos argentinos, al establecer que los operadores aeroportuarios serán los únicos responsables de manejar estos equipos en todo el país.

La medida, oficializada este jueves con la publicación de la Resolución 85/2025 en el Boletín Oficial, impacta de lleno en el modelo de prestación de servicios en tierra y busca consolidar un esquema más eficiente y seguro en la atención a pasajeros y aeronaves.

Según alegaron, esta decisión responde a la necesidad de “profundizar el abordaje sistémico e integral de los servicios aeroportuarios de atención en tierra a las aeronaves y de rampa en general, en especial respecto de la inversión para la adquisición, modernización, mantenimiento, operación y explotación comercial de las mangas o túneles de embarque y desembarque instaladas o a instalarse en los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos”.

La resolución remarca la importancia de unificar la gestión de estos dispositivos bajo la órbita de los explotadores aeroportuarios, en línea con las mejores prácticas internacionales.

Hasta ahora, la operación de las mangas podía estar a cargo de empresas de servicios de rampa, que también se ocupan de tareas como el guiado de aeronaves, la carga y descarga de equipaje y el traslado de pasajeros entre la terminal y el avión.

La Resolución 85/2025 redefine la
La Resolución 85/2025 redefine la gestión de pasarelas telescópicas para mejorar la eficiencia y seguridad en los servicios aeroportuarios

El fundamento central de la medida es que “la inversión, la operación de las pasarelas telescópicas o puente de carga de pasajeros, así como los costos y gastos asociados a su mantenimiento y a la prestación del servicio de mangas, se unifique en la noción jurídica del servicio aeroportuario, cuya prestación esté a cargo del operador aeroportuario responsable de la operación segura y eficiente del aeropuerto”.

La resolución también destaca que este cambio responde a un “nuevo paradigma” en la aviación civil, donde el aeropuerto y sus servicios se conciben como un sistema integrado que debe responder tanto a las necesidades de los pasajeros como de las aerolíneas y otros actores.

La transición al nuevo esquema
La transición al nuevo esquema de gestión de mangas debe completarse en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la resolución

Así, el Gobierno modificó el artículo 3.5 del anexo I de la resolución 49/2024, redefiniendo el alcance de la asistencia de operaciones en pista y excluyendo expresamente la operación de las mangas del listado de servicios de rampa.

A partir de ahora, los explotadores aeroportuarios deberán garantizar que el personal afectado a estas tareas “acredite ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) poseer las aptitudes técnico operativas y de seguridad indicadas por el fabricante”.

La ANAC será la encargada de constatar y expedirse sobre la idoneidad del personal, y los operadores deberán asegurar la capacitación y el mantenimiento general y recurrente del servicio.

Otro aspecto clave de la resolución es la exigencia de que los explotadores de aeródromos incluyan en sus pólizas de seguro la cobertura específica para la operación de las pasarelas, cumpliendo con los requisitos legales vigentes.

Además, establecieron un plazo máximo de 90 días para que los operadores aeroportuarios coordinen con los actuales prestadores de servicios una transición “ordenada y segura” hacia el nuevo esquema de gestión.

Los operadores aeroportuarios deberán garantizar
Los operadores aeroportuarios deberán garantizar la capacitación y la idoneidad del personal ante la ANAC para operar las pasarelas telescópicas (NA)

La resolución actual advierte que el régimen anterior respondía a “una rémora propia de un contexto histórico del país dominado por la concepción monopólica de la actividad de rampa y diseñada con foco únicamente en la relación jurídica existente entre el prestador del servicio de rampa con el operador aéreo”.

El primer paso hacia esta decisión fue tomado el año pasado, cuando el Gobierno desreguló el servicio de rampa en medio de fuertes tensiones con Intercargo. En ese momento, eliminó la exclusividad de la empresa estatal y abrió la posibilidad de que otras compañías puedan prestar el servicio, en un intento de evitar que los pasajeros queden atrapados en los aviones por medidas gremiales.

Temas Relacionados

Secretaría de TransporteMinisterio de EconomíaAeropuertos argentinosGobiernoBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cuántas reservas espera comprar el Gobierno en 2026 para reforzar las arcas del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, definió las condiciones técnicas que tendrían que darse para que el equipo económico acumule reservas el año que viene

Cuántas reservas espera comprar el

JP Morgan advirtió que la acumulación de reservas debe ser una de las prioridades para el Gobierno en 2026

El último informe del banco estadounidense subraya la necesidad de recomponer las tenencias internacionales a fin de robustecer el frente externo. Las proyecciones de inflación y actividad económica

JP Morgan advirtió que la

Dólar estable y tasas a la baja: el mercado celebró las definiciones del Gobierno sobre el pago de los vencimientos de deuda

Los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la negociación de un préstamo con bancos fueron bien recibidos por los inversores y sostuvieron la racha positiva

Dólar estable y tasas a

Reformas estructurales, acuerdos políticos y la urgencia de una hoja de ruta estable: los dilemas de Argentina ante el envejecimiento poblacional

El país enfrenta el reto de consensuar políticas a largo plazo. La falta de continuidad amenaza la viabilidad de los cambios necesarios para afrontar la economía plateada

Reformas estructurales, acuerdos políticos y

Señales de Caputo y del Congreso gatillaron una nueva oleada de compra de acciones y bonos

La fortaleza obtenida por el bloque de La Libertad Avanza es un dato tranquilizador para los inversores. Además, confirmaron que se está por cerrar un préstamo con bancos internacionales para blindar el pago de USD 4.300 millones de enero

Señales de Caputo y del
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Israel bombardeó el sur de

Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

Los rebeldes hutíes liberaron a nueve marinos filipinos cautivos durante meses tras un ataque en el mar Rojo

Mali, el corazón de la bestia