Cuánto cobran los beneficiarios del exPotenciar Trabajo en diciembre 2025

El pago de los programas sociales alcanza a cientos de miles de titulares en todo el país

El monto destinado a los beneficiarios de los programas que reemplazaron al exPotenciar Trabajo se mantiene en $78.000 en diciembre de 2025, una cifra que no sufre variaciones desde hace varios meses. Este pago corresponde tanto a quienes participan en Volver al Trabajo como a quienes se encuentran en Acompañamiento Social, los dos programas sociales que absorbieron a los titulares del plan anterior. Según fuentes oficiales consultadas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita esta suma el viernes 5 de diciembre, que coincide con el quinto día hábil del mes. La medida responde a la política de continuidad adoptada por el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello, quien —en coordinación con Anses— asegura la liquidación en tiempo y forma.

Distribución y funcionamiento de los nuevos programas sociales

Desde su sustitución, el exPotenciar Trabajo se divide en dos líneas principales: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Ambas propuestas buscan facilitar la reinserción laboral de los beneficiarios mediante asignaciones fijas y capacitación, sumando herramientas para la mejora de competencias laborales. Los destinatarios de estos programas reciben orientaciones y apoyo integral para acercarse al trabajo formal. Estos esquemas entregan una suma económica mensual, no remunerativa, a quienes formaron parte del anterior programa y también a nuevos ingresantes que se inscriban a través del Portal Empleo.

Los titulares de cada línea no afrontan la necesidad de un nuevo empadronamiento, ya que la transferencia ha sido automática desde la estructura anterior. Sólo quienes soliciten incorporación por primera vez requieren realizar la registración desde la mencionada plataforma estatal, completando datos personales y profesionales en el perfil de usuario.

Monto y fecha de pago

Según la información oficial distribuida entre los beneficiarios y comunicada públicamente por la cartera social, tanto Volver al Trabajo como Acompañamiento Social quedan en $78.000 en diciembre de 2025. Este monto se acreditará el 5 de diciembre, y no se prevén modificaciones en el corto plazo. “El pago corresponde a todas las personas asignadas a las dos líneas y se acredita el mismo día”, indicaron desde la dependencia oficial.

Montos y fecha

Volver al Trabajo: $78.000

Acompañamiento Social: $78.000

Pago: viernes 5 de diciembre

La gestión de los pagos continúa a cargo de la Anses, que articula con el área social para la liquidación de la prestación. El procedimiento es idéntico para ambas líneas. Aquellos interesados en verificar si corresponden a la nómina de beneficiarios deben ingresar al portal Mi Argentina o a la web de Mi ANSES, colocar el número de CUIL, ingresar con la Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado “Mis cobros”. También pueden canalizar reclamos por falta de pago en la línea gratuita 0800-222-3294.

Características y requisitos de acceso

Las autoridades definieron que la principal condición para acceder a estos programas es formar parte del grupo transferido desde exPotenciar Trabajo o completar el registro de usuario en Portal Empleo, la plataforma pública y gratuita que funciona como intermediaria entre quienes buscan trabajo y las empresas que publican ofertas laborales. Una vez generado el perfil, se habilita el acceso a cursos, talleres y programas de mejora de empleabilidad. El sitio permite cargar el currículum vitae, acceder al apartado “Mi perfil laboral” y postularse a oportunidades que aparecen de manera periódica.

El monto de $78.000 se mantiene sin cambios para el mes de diciembre

Dentro de la oferta oficial, el programa Fomentar Empleo orienta sus prestaciones a personas de 18 a 64 años que no cuenten con un trabajo registrado durante los últimos tres meses. Este plan ofrece capacitaciones, prácticas laborales en empresas y acceso preferente a búsquedas activas. Para ser parte, se exige el registro en la plataforma de empleo estatal.

Objetivos y marco de las políticas

Las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social apuntan a mejorar las competencias laborales en la economía popular y a promover la inserción en puestos formales. El pago mensual busca garantizar ingresos mínimos, al tiempo que plantea la participación en actividades formativas y de capacitación profesional. El objetivo declarado es impulsar dinámicas de empleabilidad y desarrollo económico, trasladando parte del enfoque tradicional de asistencia a una lógica más integral, con énfasis en la relación entre capacitación y mercado laboral.

Transformaciones previstas para 2026

El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, definió que a lo largo de 2026 cesarán los pagos directos de ambos programas y se implementará un nuevo sistema basado en vouchers de capacitación. Según fuentes oficiales, la iniciativa comenzará el año próximo con una prueba piloto en el Centro de Formación Capital Humano, creado por resolución en 2025 y dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio. Allí se dictarán cursos con certificación orientados a sectores productivos y tecnológicos, y los beneficiarios podrán cambiar los vouchers por plazas en capacitaciones presenciales.

La nueva modalidad busca adaptar la formación a demandas concretas del mercado laboral y se realiza con la colaboración de empresas privadas especializadas en programas de empleabilidad. Algunas de las compañías interesadas en participar en el esquema de vouchers incluyen a Arcos Dorados (McDonald’s) y Sinteplast, ambas con recorrido en proyectos de capacitación para el ingreso formal en distintas áreas productivas.

El cambio de paradigma en la distribución de la asistencia ya muestra sus primeros pasos. Desde septiembre, la cartera social interrumpió los pagos asociados a cursos virtuales en el programa Fomentar Empleo y sólo reconoce las capacitaciones presenciales dentro del sistema actual. El nuevo modelo, según lo comunicado por las autoridades, será extendido antes de finalizar el año y contará con la participación de provincias, municipios y cámaras empresarias. Esta reestructuración no impacta en otras transferencias gestionadas por Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), ni en prestaciones de otras áreas estatales.

Verificación de cobro y servicios disponibles

Para confirmar el pago de la prestación, los usuarios pueden utilizar varias vías digitales habilitadas por el Estado. Las plataformas Mi Argentina y Mi ANSES permiten el acceso a información de pagos y prestación vigente, incluyendo la consulta por el monto mensual y eventuales modificaciones en el cronograma. Es imprescindible contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para operar en estos portales. Ante cualquier inconveniente o consulta, la línea gratuita mencionada actúa como canal de reclamos y soporte.

Sumado a estas opciones, Portal Empleo también alberga información sobre talleres de capacitación, inscripciones y programas activos, funcionando como puente entre la ayuda estatal y las oportunidades del mundo laboral formal.