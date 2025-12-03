¿Qué va a pasar con el precio del Bitcoin?: el precio de la criptomoneda estrella volvió a superar los 90.000 dólares

Ayer, la criptomoneda original avanzó un 6% para llegar a unos USD 91.800 (REUTERS/Edgar Su)

El bitcoin volvió a superar los USD 90.000, recuperándose de una dura caída que tomó por sorpresa a Wall Street y borró casi USD 1.000 millones en nuevas apuestas apalancadas. El repunte ofreció un breve respiro en una racha bajista de meses, pero los operadores siguen cautelosos, con una confianza aún frágil y señales de tensión persistiendo en los criptomercados.

La criptomoneda original avanzó un 6% para llegar a unos USD 91.800, mientras que su mayor rival, ether, repuntó más de 8% y superó nuevamente los USD 3.000. Los tokens más pequeños y menos líquidos, como cardano y chainlink, subieron más de 10 por ciento. Aun así, varios indicadores apuntan a una recuperación potencialmente desigual, dijeron analistas del mercado.

La tasa de financiación de bitcoin —una medida clave de la confianza del mercado cripto— se volvió negativa en los últimos días, según CryptoQuant, lo que significa que hay más demanda de apuestas bajistas en el mercado de futuros perpetuos que de posiciones alcistas.

“El sentimiento general es cauteloso”, dijo Chris Kim, director ejecutivo del protocolo de gestión cuantitativa de activos Axis. “Los operadores nativos de criptomonedas están nerviosos”. Los inversionistas institucionales, mientras tanto, parecen estar esperando la decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés la próxima semana antes de agregar riesgo, dijo.

El bitcoin ha caído casi 30% desde que alcanzó un récord a principios de octubre, dejando al mercado de activos digitales en una posición frágil tras una venta de semanas. La caída se aceleró cuando se borraron alrededor de USD 19.000 millones en apuestas apalancadas.

Las monedas virtuales asociadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han visto atrapadas en la venta. Las acciones de American Bitcoin, el minero cripto cofundado por Eric Trump, borraron más de la mitad de su valor en menos de 30 minutos el martes, incluso cuando la negociación de la acción fue detenida varias veces por volatilidad intensa. La acción cayó hasta 51 por ciento.

TRUMP, su memecoin oficial, colapsó desde un récord cercano a USD 73,40 justo después de su lanzamiento en enero. Ahora cotiza en torno a USD 6, según CoinGecko. WLFI, el token de la plataforma de finanzas descentralizadas vinculada a Trump, World Liberty Financial, ha bajado alrededor de 30% desde el máximo de septiembre. MELANIA, el memecoin de la primera dama Melania Trump, cotiza en 13 centavos, habiendo perdido casi todo su valor desde el pico de enero.

En otra señal de cautela de los inversionistas, los exchanges de criptomonedas han visto aumentar los saldos de stablecoins como USDT y USDC, lo que sugiere que los operadores están estacionando capital en lugar de comprar agresivamente en las caídas, según analistas de Bitfinex.

“Esto es típico en correcciones de fin de ciclo: los inversionistas se cubren moviéndose hacia stablecoins hasta que los flujos de ETF se estabilicen y la incertidumbre macro se despeje”, dijeron los analistas en una nota. “Lo importante es que este no es el comportamiento visto en los máximos de largo plazo, donde la liquidez de stablecoins se agota; aquí, la liquidez está acumulándose al margen, lo que indica pólvora seca esperando claridad”.

Subrayando la cautela de los inversionistas, el “Fear and Greed Index” de CoinMarketCap se ubicó en un nivel que indica “miedo extremo” el martes, tras haber pasado las últimas tres semanas en esa zona.

El sentimiento del mercado también se ha visto afectado por el desplome en las acciones de Strategy de Michael Saylor, que ha generado preocupación de que el acumulador de Bitcoin podría tener que vender parte de sus tenencias. El lunes, la empresa intentó calmar los temores al anunciar la creación de una reserva de USD 1.400 millones para financiar futuros pagos de dividendos y de la tasa de interés.

El mNAV de la empresa —una métrica clave que compara el valor empresarial de la firma con el valor de sus tenencias de Bitcoin— se ubicó en alrededor de 1,16 el martes, según su sitio web.

