Moratoria en CABA: extienden la condonación de intereses para cancelar deudas por impuesto inmobiliario, ABL y Patentes

Más de 70.000 porteños ya adhirieron a la moratoria

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) extendió hasta el 9 de enero de 2026 el plazo para acceder a la condonación total de intereses destinada a quienes regularicen sus deudas en un solo pago, en el marco de la moratoria vigente hasta el 31 de enero.

La medida, según explicó el organismo tributario del gobierno porteño, responde “al alto nivel de adhesión, con más de 70.000 inscriptos desde su lanzamiento", por lo que se ofrece “una ventana adicional para aprovechar esta alternativa”.

El calendario actualizado establece que quienes adhieran a la moratoria entre el 10 y el 31 de enero y elijan el pago al contado accederán a una condonación del 70% de los intereses. Además, la normativa prevé planes de financiación de hasta 48 cuotas, con una reducción progresiva de los intereses resarcitorios y punitorios según la fecha de adhesión.

Boleta única

Para quienes opten por el pago al contado, AGIP implementó una boleta única que puede descargarse o abonarse desde la web, válida para deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes de hasta $200.000. Esta boleta, identificada como cuota 219 – “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, incluye el monto total a pagar por los períodos adeudados al 31/08/2025 y ya contempla la condonación de intereses. También está disponible en Home Banking.

Quienes deban realizar el procedimiento tradicional podrán hacerlo a través del Portal del Contribuyente, que mantiene un recorrido simple, intuitivo y que se resuelve en pocos pasos.

Por otra parte, con el fin de facilitar la adhesión, la AGIP determinó la ampliación del horario de atención presencial en la sede central de Viamonte 900, que funcionará de 9 a 16.30 entre el 1 de diciembre y el 9 de enero. Durante este período, se ofrecerá asistencia y orientación a los contribuyentes interesados en sumarse a la moratoria.

El proceso de adhesión mantiene la posibilidad de utilizar tanto la Clave Ciudad como la cuenta miBA, permitiendo a los contribuyentes elegir el método más conveniente para regularizar su situación.

“La extensión del plazo y las herramientas de asistencia buscan favorecer el cumplimiento, acompañar a quienes desean ponerse al día y seguir fortaleciendo la cultura tributaria en la Ciudad”, señaló la AGIP.

Según explicaron en AGIP, el diseño general de la moratoria se orienta a brindar herramientas que faciliten la responsabilidad fiscal y promuevan un cumplimiento sostenido por parte de los contribuyentes. AGIP señaló que el conjunto de medidas se organiza con el propósito de ofrecer procesos simplificados, modalidades digitales de fácil acceso y criterios de reducción de intereses que permiten acceder a alternativas variadas según los tiempos y posibilidades de cada usuario.

El sistema digital centraliza la mayor parte del proceso y se presenta como un componente estratégico dentro del plan. La Nueva Cuenta Corriente Tributaria funciona como el espacio donde se visualiza la totalidad de las obligaciones vencidas, los períodos correspondientes y las opciones de regularización disponibles.

La sección “Planes/Moratoria” reúne las modalidades de pago, los tramos de cuotas, los porcentajes de reducción de intereses y las ventanas de adhesión. Esta organización permite que los usuarios elaboren su propio recorrido dentro del sistema de manera clara y ordenada.