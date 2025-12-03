Las importaciones de textiles y ropa se duplicaron en lo que va del año y la mayoría fueron de China

Las compras al exterior de materias primas alcanzaron 23.145 toneladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de textiles e indumentaria experimentó un crecimiento inusitado en las importaciones durante los primeros diez meses del año, con un volumen total de 332.696 toneladas y un valor de USD 1.450 millones, lo que representa un incremento interanual del 89% en cantidades y del 61% en valores. En gran medida, se debe a la desregulación del comercio exterior y la apreciación cambiaria que abarató aún más los productos.

Así surge de un informe de la Fundación Pro Tejer, entidad que resaltó que dicho aumento se reflejó en todos los rubros, aunque el alza en las cantidades superó a la de los montos, lo que indica que los productos ingresaron al país a precios más bajos que en el año anterior.

Se destaca la participación de China, país que fue origen del 70% de las importaciones del rubro. Esa participación alcanza el 54% en enero- octubre del 2022, 61% en 2023 y 63% en 2024. En toneladas, en los primeros 10 meses de 2025 sumaron 232.031, lo que representa un aumento del 109% en relación a igual periodo del año pasado. En la indumentaria particularmente el incremento fue de 192 por ciento.

El análisis por categorías revela que las compras al exterior de materias primas alcanzaron 23.145 toneladas (un 51% más) y USD 52 millones (34% más). Los hilados sumaron 49.694 toneladas (58% de aumento) y USD 116 millones (34% más).

Se destaca la participación de China, país que fue origen del 70% de las importaciones del rubro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los tejidos planos, se importaron 49.446 toneladas (58% más) por un valor de USD 180 millones (19% de incremento). Los tejidos de punto marcaron un récord histórico con 94.753 toneladas (140% de aumento) y USD 202 millones (74% más).

Los artículos textiles técnicos también crecieron, con 49.747 toneladas (40% más) y USD 197 millones (17% de incremento). Las prendas importadas alcanzaron otro récord histórico con 32.324 toneladas (166% más) y USD 577 millones (102% de aumento). Finalmente, las confecciones sumaron 34.586 toneladas (217% más) y USD 127 millones (132% de incremento).

Crisis en la industria

En este escenario, la industria local enfrenta una crisis. En los primeros nueve meses de 2025, las ventas totales reales a supermercados descendieron un 5,6% respecto al mismo período de 2024, y la caída fue del 10,7% en comparación con dos años atrás. No obstante, el segmento de prendas, calzado y textiles de hogar mostró un crecimiento interanual del 26% en ventas reales durante ese lapso.

En los shoppings, las ventas totales reales aumentaron apenas un 1% interanual entre enero y septiembre de 2025, pero si se compara con el mismo período de 2023, la baja es del 20% en términos reales. Las ventas de indumentaria, prendas y marroquinería en estos centros comerciales crecieron un 1% respecto a 2024, aunque retrocedieron un 2,2% frente a dos años atrás.

“Cabe destacar que gran parte de estas se están haciendo a precios por debajo de los costos, con rentabilidad negativa A su vez, gran parte del consumo se orienta a productos importados”, subrayó Pro Tejer.

En los shoppings, las ventas totales reales aumentaron apenas un 1% interanual entre enero y septiembre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia, la producción nacional también se resintió. La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 14,2% interanual en septiembre de 2025, y la comparación con septiembre de 2023 arroja una baja del 11,4%.

En el promedio de enero a septiembre de 2025, la actividad de indumentaria, cuero y calzado disminuyó un 0,3% frente al mismo período de 2024 y un 10,5% respecto a 2023, siendo el rubro de prendas de vestir el de menor caída relativa.

El empleo asalariado registrado en el sector privado totalizó una baja del 2% en agosto de 2025 respecto a diciembre de 2023, lo que equivale a la pérdida de 125.876 puestos de trabajo.

El sector de textil, confecciones, cuero y calzado sufrió la mayor caída porcentual de empleo junto con la construcción, con una reducción del 12%, lo que significó la desaparición de casi 14.000 empleos.

En materia de inversiones, el sector textil e indumentaria destinó USD 215 millones en 2023 a bienes de capital, la segunda cifra más alta de la última década, solo superada por la de 2022. En los últimos cuatro años, la cadena de valor invirtió más de USD 782 millones en modernización, con el rubro de acabado liderando en adquisición de maquinaria.

No obstante, entre enero y octubre de 2025, la inversión en bienes de capital importados se mantuvo baja, con apenas USD 114 millones, cifra que, aunque supera en un 14% la registrada en igual período de 2024, se sitúa un 39% por debajo de la inversión de enero a octubre de 2023. Si se mantiene este ritmo, la proyección para el cierre de 2025 es de solo USD 137 millones, un nivel históricamente bajo para el sector.