Por caída de ventas, una automotriz adelanta el receso de verano en dos de sus plantas y se prepara para un enero récord

La industria automotriz argentina está en plena transformación hacia la producción de vehículos comerciales livianos

La filial argentina de Stellantis decidió adelantar las vacaciones de la planta de Palomar, provincia de Buenos Aires, donde produce Peugeot 208, 2008 y Partner, y Citroën Berlingo, y extender el período de receso de verano por un mes completo hasta el 4 de enero de 2026.

Algo similar ocurrirá, con 15 días de diferimiento en la fecha de parada de la actividad, con la planta de Ferreyra, Córdoba, donde se producen Fiat Cronos y Titano, y la nueva RAM Dakota. Si bien se trata del período de vacaciones habitual como el que hacen todas las marcas en verano, además de mantenimiento del herramental, se aprovechará para hacer un ajuste de stock y flujo de unidades, tanto para el mercado local como el de exportación.

Adelantar la parada de producción y adecuar stock tiene directa relación con la demanda, que como se sabe, ha caído en los últimos tres meses en el mercado local por la incertidumbre económica primero y por la proximidad con fin de año después.

Sin embargo, no es casual que en ambas fábricas tengan su mayor producción en autos o SUV, y sólo la planta de Córdoba está en los meses de incrementar progresivamente la fabricación de camionetas. La demanda de exportaciones también cayó a causa del cambio del mercado brasileño también.

La planta de Stellantis en Palomar adelanta la parada de verano a todo el mes de diciembre por menor demanda en los meses finales del año

El mundo del auto está cambiando con la globalización y la llegada de cada vez más competidores asiáticos a todos los mercados. Si bien la Argentina está sintiendo el cambio -todavía está en torno al 5% del total de autos 0 km vendidos-, Brasil tiene un cambio de mix entre autos locales o regionales y autos chinos que cambia la ecuación de demanda para los fabricantes.

En los segmentos de autos y SUV, la ofensiva de nuevas marcas es mucho más notoria; en cambio, en las pick-ups eso todavía no ocurre y el impacto que se puede percibir es el de una caída de ventas producto de clientes que antes compraban una camioneta y ahora eligen un SUV grande.

Los números de ventas y exportaciones

Dos planillas de estadísticas sirven para confirmar el cambio que se está dando en el mercado automotor argentino y regional. Lo que hay que mirar es cuántos autos de producción nacional se vendieron en el mercado en noviembre y cuántos se colocaron en el país que es el principal comprador de las marcas argentinas.

El Fiat Cronos se mantiene entre los autos más vendidos del año en Argentina, pero perdió más del 50% del volumen de exportaciones al principal país comprador, Brasil

El Fiat Cronos es el auto argentino con mayores ventas en la actualidad en el mercado local. En noviembre se patentaron 1.261 unidades que representan el 3,8% del total de autos 0km que se vendieron, pero un año antes habían sido 1.772 y equivalían a un 5,2%.

Para ver el mercado de Brasil se toma el mes anterior, porque el ajuste de producción y exportación se hace en base a la demanda del mes anterior. En octubre de 2024 se vendieron 5.024 autos pero en octubre de este año fueron 1.864, una caída del 63%, mucho mayor a la del segmento que fue del 2,5% en el mercado brasileño.

En el caso del Peugeot 208, el segundo auto argentino más vendido aquí y en Brasil, en noviembre de 2024 se habían vendido 2.606 unidades que representaban un 7,6% del mercado. En noviembre de este año se vendieron 1.343 unidades que equivalen al 4,1%. En Brasil, en octubre 2024 se vendieron 914 autos y este año fueron 842, es decir un 8% menos.

El otro auto argentino que más se vende de los que se exporta es el Peugeot 2008. El mes pasado se vendieron localmente 812 autos, un 2,5%, contra 630 de noviembre 2024, un 1,8% del mercado, cuando era una novedad de pocos meses. Si bien es el único de los tres autos que subió las ventas en Argentina, en Brasil el comportamiento fue distinto, ya que el año pasado se vendieron 1.746 unidades y este año fueron 734 autos, un 58% menos.

Los dos extremos de la industria automotriz argentina. Las pick-up crecen en exportaciones y los hatchback y SUV tienen menor demanda de Brasil

La diferencia con las pick-up

Si se hacen las mismas cuentas con las pick-up argentinas, el escenario es parcialmente distinto. Toyota Hilux vendió en el mercado doméstico 1.831 unidades el mes pasado contra 2.479 del año pasado, pasando de tener el 7,3% en 2024 al 5,6% en noviembre de 2025. En Brasil, el año pasado se vendieron 4.736 camionetas y este año fueron 5.204, una suba del 9%.

Ford Ranger patentó en noviembre 1.215 camionetas este año (3,7% del mercado), pero en 2024 habían sido 1.835 unidades (5,4%). A diferencia de Hilux, en Brasil se pasó de 3.817 pick-ups en octubre del año pasado a 3.310 este año, bajando un 13%. Sin embargo, eso ocurrió solo este mes, ya que en el acumulado del año la pick-up de Ford subió sus exportaciones un 12,7%.

Lo que se explica con estas cifras es cómo los autos o SUV tienen menor demanda en Argentina pero también en el principal comprador del exterior, mientras que las pick-up argentinas, aunque perdieron mercado localmente, crecieron en exportaciones.

Aunque sin confirmación oficial de la empresa, la decisión de adelantar la parada de verano tendría directa relación con la baja de demanda de noviembre y diciembre, estacional y habitual pero algo mayor este año, y la expectativa de un mes récord de ventas para enero próximo.

De hecho, el director de Ventas de Stellantis Argentina, Pablo García Leyenda, explicó a Infobae la semana pasada que “estamos trabajando con una proyección de entre 75.000 y 80.000 unidades para enero”.