“Podrá discutirse lo técnico, pero Argentina va camino a bajar la inflación”, dijo el presidente del Banco Central de Perú

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú

En el auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Fundación Mediterránea presentó hoy a Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, para ofrecer una conferencia titulada “Regímenes Monetarios en Países Emergentes”. El encuentro reunió a economistas, empresarios y periodistas nacionales, atentos a la visión de quien gestiona la política monetaria de un país que logró llevar la inflación a niveles mínimos en la región.

“Argentina está encaminada a bajar la inflación, aspectos técnicos podrán discutirse pero el camino es claro”, aseguró Velarde ante el auditorio, enfatizando su perspectiva sobre el proceso argentino. El funcionario, con casi dos décadas al frente del BCRP y formación académica en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Brown, compartió los elementos esenciales que, a su juicio, sostienen las posibilidades de éxito argentino en el combate a la inflación.

El camino argentino

El presidente del Banco Central de Perú abordó desde el inicio la situación del país anfitrión. “Creo que ustedes saben lo que tiene que hacerse y el camino está claro, creo que van a bajar la inflación”, fue su sentencia en el inicio de la exposición, ante una audiencia que siguió con particular atención su diagnóstico.

Según Velarde, la dirección resulta inequívoca: “Están encaminados a bajar la inflación, de eso no tenga dudas”. El economista propuso que el devenir argentino no depende tanto de la discusión sobre herramientas o cronogramas precisos, sino de sostener el rumbo. “Que puedan demorar más de siete años, menos de siete años, eso es otra discusión, pero creo que van en el camino correcto”, puntualizó ante los asistentes.

En su análisis, restó peso a la idea de experiencia única o consejos cerrados para situaciones como la argentina. “No creo que haya una lección que ofrecer. En todo caso, la única lección, creo que sería que hay que ser bastante flexibles, que los equipos estén preparados para las crisis que se van a venir”, señaló quien dirige la política monetaria peruana desde 2006.

Durante la exposición, recurrió a una metáfora para explicar su visión sobre la necesidad de adaptación ante las crisis. Citó a un académico alemán y afirmó: “Más que ser un roble, es ser como una caña. O sea, un roble puede soportar viento hasta que hay un huracán y queda arraigado. Una caña se dobla, hay que adaptarse para poder resistir muchos de los vientos y tener los instrumentos para poder actuar oportunamente. Y eso sería importante, y con equipos para hacerlo”.

Frente al auditorio, también relativizó los debates metodológicos cuando la orientación es firme: “Aspectos técnicos podrán discutirse una cosa u otra, pero lo importante es el camino, y el camino creo que es claro”, ratificó.

Así, evitó brindar un recetario para escenarios específicos, pero sí insistió en el optimismo frente al posible éxito argentino: “Está con inflación baja, no hay ninguna razón para que ustedes no la tengan”.

En el turno de preguntas de la prensa presente, Velarde rechazó opinar sobre esquemas concretos del caso argentino, pero mantuvo el tono constructivo: “No me atrevo-- No, no porque no quiera comentar, creo que no debo comentar cuando no es pertinente, pero además por quien sabe mejor son los que están emitidos. Entonces, mucho tiene que ver con detalles, y los detalles los conocen yo, digo, no, no lo sé”.

El rol de las reservas y la apreciación del sol peruano

El otro eje sobresaliente en la exposición y la ronda de prensa fue la experiencia peruana en la constitución de reservas internacionales. “Es indispensable, eh. Obviamente vamos a tener eventos internacionales que van a afectar a cualquier país. Las reservas son una suerte de protección frente a eso”, respondió Velarde en la conferencia de prensa.

Recurriendo a cifras concretas, el economista relató la estrategia implementada en su país: “Nosotros hemos tenido un programa de cambio flotante desde el 90, pero intervenimos. Y las intervenciones son confiables, engreídas por las reservas”. Agregó que “el primer año de esta visión, noventa, compramos cinco por ciento del producto de reservas. Actualmente, tenemos más de noventa mil”.

Según Velarde, la acumulación de reservas resultó no solo un seguro ante la volatilidad sino también un respaldo para las intervenciones cambiarias: “Hemos tenido algunos años comprando cien mil, quince mil millones de dólares sin problema, ¿no? Noventa mil quinientos, veintisiete ciento, exactamente”.

En su presentación ante empresarios, retomó la dinámica que caracterizó la estabilización peruana: “Después hemos comprado… Es parte que tenemos más reservas, pero mucho ha sido que el flujo de cantidad es tan grande que para que no se apreciara tan fuertemente, qué compramos”. Compartió que el BCRP buscó mitigar presiones apreciatorias sobre el sol peruano: “Muchos han subido las reservas, no con una política intencional de tener más reservas, sino para evitar una presión excesiva”. Y recalcó el impacto: “Cuando estamos comprando fuertemente la moneda desaparecía”.

El titular del BCRP diferenció el enfoque peruano de aquellos países que fijan objetivos estrictos sobre el tipo de cambio: “No tenemos ningún compromiso con ningún nivel, ninguna trayectoria. El tipo de cambio es flotante y lo que busco es evitar la volatilidad”.

En la conferencia de prensa, Velarde detalló las ventajas de poseer reservas sustanciales. “Si tiene reservas, la gente está esperando primero que si hay una corrección brusca, la corrección cambiada no sea tan brusca porque puede intervenir. Segundo, asegura mejor acceso al mercado de capitales. Si usted tiene reservas, están más dispuestos a prestar a comprar sus bonos. O sea, sí influye ciertamente”.

Ante una consulta sobre estrategias para dotar de mayor solidez al esquema monetario y cambiarlo hacia uno que privilegie la transparencia, Velarde explicó: “Emitiamos contracompra de dólares… para evitar una apreciación excesiva, creo que era importante. Nadie sabe dónde está el tipo de cambio, pues no lo sabemos nosotros y tampoco es marcado, la verdad, ¿no? Entonces, hoy te reviene tratar de modular un poco esta volatilidad”.

El economista puntualizó que las reservas permiten enfrentar eventos internacionales adversos y limitar el impacto de choques externos sobre el tipo de cambio o el acceso al financiamiento global.

Consultado por otros riesgos, remarcó: “Si usted tiene reservas, están más dispuestos a prestar a comprar sus bonos”. En su explicación, también hizo foco en la capacidad de intervención ante movimientos abruptos y la posibilidad de sostener la confianza de los inversores.

En el cierre de la conferencia, sin dar recetas lineales, el funcionario subrayó el valor de la flexibilidad. “Yo creo bastante flexible, porque realmente lo que termina ocurriendo no es exactamente lo que uno pensaba. Surgen los inconvenientes. No, yo creo que cualquier banco central necesita la flexibilidad, siempre. Eh, entonces, son impredecibles”.

El paso de la hiperinflación a la estabilización en Perú, relatado por Velarde, incluyó la construcción de credibilidad alrededor de la autoridad monetaria, un régimen flotante sin controles excesivos y la consolidación de reservas como ancla para evitar impactos desestabilizadores.

A lo largo de su exposición y ante la prensa, el presidente del Banco Central peruano evitó emitir diagnósticos cerrados sobre la coyuntura argentina, aunque dejó asentado su convencimiento sobre la dirección actual y la importancia de la flexibilidad y las reservas en la gestión monetaria.