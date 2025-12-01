Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de noviembre

Casi todos los bancos ajustaron sus tasas anuales y los rendimientos bajaron para los depósitos durante noviembre en comparación contra octubre

La información sobre los depósitos a plazo fijo siempre convoca la atención de quienes buscan alternativas seguras para obtener ganancias en pesos. Durante noviembre, el comportamiento de las tasas cambió de forma abrupta y extendida, con una reducción generalizada en los bancos y entidades financieras para depósitos a 30 días. Estos números cobraron especial relevancia al observar, en paralelo, la evolución de las cifras desde octubre. Las tablas comparativas permiten descifrar con exactitud cuánto cayeron tanto los intereses anuales como los rendimientos mensuales para un plazo fijo estándar de $1 millón.

Al relevar las tasas actuales y calcular el impacto, emergen diferencias significativas entre los valores de octubre y los niveles recientes. Las tasas de interés en noviembre oscilaron entre 22% y 31,5% en el sistema bancario nacional, mientras que en octubre existían entidades que ofrecían hasta 50% anual por ese mismo capital. El recorte se dio de manera extendida, y afectó a bancos públicos, privados, digitales y entidades financieras no bancarias.

Uno de los elementos más destacados es la magnitud de la caída. El promedio del recorte anual de tasas en las principales instituciones superó los 9 puntos porcentuales, con casos en los que la diferencia fue notablemente mayor, sobre todo dentro de las financieras digitales o bancos pequeños. Ninguna entidad reportó un incremento. Al contrario, la realidad de noviembre se presentó como una tabla de rendimientos considerablemente más baja, lo que repercutió en los ingresos mensuales potenciales de los ahorristas.

Un ejemplo concreto surge al comparar el rendimiento de Banco de la Nación Argentina. Su tasa anual pasó de 39,5% a 27%. Un plazo fijo de $1 millón a 30 días arrojó $22.192 en noviembre, cuando en octubre esa misma inversión entregó $32.466. El recorte representó una diferencia de $10.274 menos en apenas un mes. Banco Santander Argentina Sociedad Anónima también redujo su tasa, que pasó de 32% a 25%, lo que implicó que el rendimiento cayó de $26.301 a $20.548 para el mismo monto y período.

En línea con estas entidades, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. estableció en noviembre una tasa anual de 22%, que resultó sustancialmente menor respecto al 31% de octubre. Este cambio redujo el interés mensual de $25.479 a $18.082, una caída de $7.397. Dentro del mismo grupo de entidades de primera línea, Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció una tasa de 26%, que era de 34% en octubre, mostrando un recorte de 8 puntos porcentuales y un descenso en la renta de $27.945 a $21.370.

La tendencia se extendió hacia los bancos privados internacionales. Banco BBVA Argentina S.A. ajustó del 32% anual que ofrecía en octubre al 26% observado en noviembre, con una diferencia mensual de $4.931 por cada millón invertido. Por otro lado, Banco Macro S.A. también recortó su tasa, pasando de 34% a 29%, lo que implicó un rendimiento de $23.836 frente a los $27.945 del mes previo.

Las entidades medianas y regionales no quedaron al margen de la baja. Banco Credicoop Cooperativo Limitado también hizo un ajuste, bajando la tasa de 33% a 28% anual, lo que redujo su pago mensual de $27.123 a $23.014. En el caso de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., el interés anual descendió de 35,3% a 28%, llevando el rendimiento de $29.014 a $23.014 para un millón de pesos.

Se percibe una tendencia general hacia tasas menores en bancos con fuerte presencia nacional y en jugadores digitales o regionales. Banco de la Ciudad de Buenos Aires bajó su tasa de 32% a 24% y su rendimiento mensual cayó de $26.301 a $19.726. El caso de Banco Bica Sociedad Anónima se destacó por haber presentado uno de los mayores recortes: en octubre estuvo entre las entidades con mayores tasas, al registrar un 50% anual y un rendimiento de $41.096. En noviembre, su tasa marcó 31%, lo que devolvió solo $25.479 en un mes sobre $1 millón invertido. La baja representó una diferencia de $15.617 en ese período.

Banco CMF S.A. también bajó su tasa de forma significativa, de 50% a 30%, por lo que el rendimiento cayó de $41.096 a $24.658. El ajuste ubicó a este banco en línea con otros regionales y digitales. Banco Comafi Sociedad Anónima pasó de ofrecer una tasa inusualmente elevada, de 35,5%, a solo 26,5%, lo que se tradujo en una caída del ingreso mensual de $29.178 a $21.781 por millón depositado.

Las entidades provinciales modificaron sus políticas de tasas. Banco de Comercio S.A. recortó en 17 puntos su tasa, pasando de 44% en octubre a 27%. El interés generado se achicó de $36.164 a $22.192, lo que determinó uno de los recortes más grandes del cuadro. Banco de Corrientes S.A. descendió del 40% al 29%, con un pago mensual que bajó de $32.877 a $23.836. Banco de Formosa S.A. entregó un interés menor, al pasar de 30% a 23% ($24.658 a $18.904 respectivamente). Banco de la Provincia de Córdoba S.A. recortó de 40% a 30,5%, lo que redujo el rendimiento de $32.877 a $25.068.

Entre las entidades que participaron en la baja de tasas también se encuentran Banco del Chubut S.A., que ajustó de 40% a 28% y pagó $9.863 menos por cada millón. También Banco del Sol S.A. presentó un importante ajuste de 48% a 30% anual, generando una caída mensual de $14.794 sobre depósitos de $1 millón.

Banco Dino S.A. y Banco Hipotecario S.A. bajaron sus tasas de 38% a 29% y de 34% a 28,5% respectivamente. En ambos bancos se observaron recortes en los intereses pagados de entre $4.500 y $7.400. Banco Julio Sociedad Anónima pasó de 37% a 28%, por lo que el rendimiento se achicó de $30.411 a $23.014. Banco Mariva S.A. recortó de 38% a 30% y Banco Masventas S.A. de 35% a 30% respectivamente.

La brecha en el rendimiento mensual entre bancos grandes y pequeños se achicó tras la baja de tasas en todo el sector (Reuters)

En el segmento de entidades no bancarias o compañías financieras, los movimientos también fueron notorios. Banco Meridian S.A. y Banco Voii S.A. ajustaron de 50% a 31,5%, lo que implicó una retracción del rendimiento mensual de $41.096 a $25.890. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. acompañó el mismo recorte y Reba Compañía Financiera S.A. disminuyó de 48% a 30%, lo que resultó en una diferencia negativa de $14.794 para quienes eligieron su plazo fijo.

En el caso de Banco Provincia de Tierra del Fuego la tasa se recortó de 41% a 30%, con una pérdida mensual de $9.041, y Bibank S.A. bajó de 40% a 30%. Los ahorristas que decidieron renovar su colocación en noviembre ingresaron menos dinero en todos los bancos, independientemente del tamaño de la entidad o su penetración regional.

La dispersión de tasas e intereses entre bancos grandes y pequeños se achicó en estos treinta días. En octubre, existían diferencias de hasta $20.000 entre bancos con respecto al interés mensual. Tras la baja generalizada, en noviembre la brecha máxima se ubicó debajo de $7.900, situando los valores de rendimiento entre $18.000 y poco más de $25.800 para todos los bancos y financieras del país.

Ninguna entidad registró un movimiento contrario, de aumento, ni siquiera entre bancos digitales o regionales que en otros ciclos optaron por tasas agresivas. El recorte fue la norma, y el incentivo a invertir en plazos fijos estándar perdió atractivo frente a otras opciones como bonos, fondos comunes de inversión o cuentas remuneradas. Tampoco se observaron diferencias marcadas entre bancos públicos y privados.

La reducción de tasas en todos los segmentos generó un escenario donde ningún banco superó los $26.000 de rendimiento mensual para $1 millón depositado. Antes de noviembre existían hasta seis entidades con pagos por encima de $30.000 al mes.

Las cifras de noviembre confirmaron que las tasas altas que caracterizaron al final de octubre desaparecieron rápidamente. A fines del mes pasado, los bancos con mayor pago ofrecieron ingresos de $24.658 a $25.890, mientras que el grueso osciló en torno a $22.000 mensuales. El recorte de tasas, generalizado y homogéneo, se extendió a todos los segmentos y dejó un escenario de rendimientos compactos, a tono con la política impulsada por las principales entidades del sistema.