Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos: “Para nosotros es un fracaso despedir”

La industria metalúrgica atraviesa una situación compleja, reflejada en una caída persistente de la actividad y del empleo, según resaltó Elio del Re, titular de Adimra. “Para nosotros es un fracaso despedir”, afirmó, y remarcó la necesidad de una política industrial que permita al país alinearse con las estrategias que están adoptando las principales economías del mundo.

Del Re detalló, en diálogo con AM 750, que el sector experimentó un descenso promedio del 4,7% interanual al comparar los datos de octubre con el mismo mes del año anterior, aunque aclaró que este porcentaje esconde realidades dispares entre los distintos rubros.

Mientras que segmentos vinculados a acoplados y remolques lograron mostrar cierto crecimiento, la mayoría de las ramas industriales sufrieron retrocesos. Las actividades más afectadas fueron las de laminación, forja y fundición, que registraron una baja cercana al 15% respecto al año pasado.

Del Re subrayó que este deterioro se suma a un contexto ya adverso: “El año 2024 fue un año malo en términos de actividad”.

De esta manera, el primer año de la actual política económica de Javier Milei implicó para la industria metalúrgica una contracción del 15%, y sobre esa base, en 2025 se suma un nuevo retroceso del 4,7% en promedio.

El titular de Adimra reconoció que hubo una recuperación al inicio del año, pero esta tendencia se revirtió con los últimos relevamientos, profundizando el escenario negativo.

Actividad esencialmente urbana

La situación es especialmente grave en los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor parte de la actividad. En la provincia de Buenos Aires, que reúne cerca del 60% de la industria metalúrgica, la caída alcanza aproximadamente el 7,7%.

La magnitud del sector queda reflejada en la cantidad de empresas y trabajadores involucrados. Según Del Re, Adimra representa a más de 20.000 empresas y el sector emplea de manera directa a 300.000 trabajadores, cifra que se incrementa si se consideran los empleos indirectos.

En cuanto al empleo, el relevamiento de la entidad indica que en los últimos 20 meses se perdieron casi 15.000 puestos de trabajo metalúrgicos.

No obstante, Del Re señaló que la reducción de empleo no es proporcional a la caída de la actividad.

En muchas localidades del interior, una sola fábrica puede ser el principal sostén económico, lo que condiciona las decisiones empresariales sobre despidos. “Para nosotros es un fracaso despedir. Cuando nos va bien tomamos gente, no despedimos cuando nos va bien”, sostuvo Del Re.

El dirigente también destacó el carácter optimista que, según él, debe tener el empresario para sostenerse en el contexto actual, aunque reconoció que las condiciones son especialmente complejas. Uno de los factores que más preocupa al sector es el aumento de las importaciones.

Salto importador

“En el mismo estudio medimos el nivel de importaciones, y cuando medimos octubre contra octubre en el interanual nos está dando un aumento del 70% de las importaciones metalúrgicas”, precisó Del Re.

Finalmente, el titular de Adimra planteó la necesidad de un abordaje integral para enfrentar la crisis y reclamó políticas que permitan equilibrar la competencia internacional.

A su juicio, los países desarrollados no prescinden de su industria y adoptan medidas para protegerla, especialmente frente a economías que subsidian sus exportaciones.

“El mundo está trabajando en busca de nuevos equilibrios dentro de sus economías. Los países desarrollados no están prescindiendo de su industria —y no hablo solo de la metalúrgica—. Por el contrario, están adoptando medidas para protegerla y fortalecerla. Es muy difícil que podamos competir con economías que subsidian sus exportaciones y que aplican políticas que distorsionan los mercados. Frente a ese escenario, resulta imprescindible que nosotros también revisemos nuestras herramientas", dijo el empresario.

En la misma línea, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, dijo durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) que “tenemos que volver a hacer política industrial, ver cómo Argentina se inserta en este nuevo mundo”.

“Es probable que haya sectores que no tengan función estratégica, pero eso es lo que hacen todos los países: identificar cuáles son los sectores clave y apoyarlos”, añadió.

Casos recientes

Mientras tanto, en las últimas semanas cinco empresas cerraron a despidieron a más de 400 empleados, algunas de ellas directamente vinculadas a insumos metalúrgicos, como Whirlpool, que cerró su fábrica de lavarropas en el Parque Industrial de Fátima, Pilar. La empresa mantendrá su oficina comercial y de distribución en Argentina, con entre 100 y 120 empleados, enfocándose en actividades comerciales y de servicio. En tanto la fábrica de ollas de Essen, en Venado Tuerto, Santa Fe, realizó un ajuste de personal significativo que incluyó más de 30 despidos, reducción de turnos y cambios en líneas de producción, debido a la caída sostenida del consumo y la mayor entrada de productos importados.