Desde mañana aumentan 4,3% los colectivos, subtes y peajes en CABA y 14,8% los colectivos en la Provincia

(Luciano González)

Desde mañana, lunes 1 de diciembre, regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas des colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre (el último conocido más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios.

En la provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8 por ciento.

En CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. De este modo, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las tarifas de los de jurisdicción ya habían aumentado hace dos semanas y en ellos el boleto mínimo cuesta desde entonces 494,83 pesos.

En CABA también aumentará el subte: desde mañana costará $1.206 pesos por viaje. Por su parte, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. La fundamentación de la suba de peajes es un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.

Subsidios y atraso tarifario

Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.

En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024 el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.

La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, CABA apunta una “migración” hacia energías limpias, en base a incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. La propia Ciudad ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además por el color amarillo se distinguen por su andar completamente silencioso.

En el sector privado empezó a recoger el desafío de las “energías limpias”: la empresa Metropol anunció la compra de 150 unidades a gas para las líneas que recorren la Ciudad. Además, desde 2027 será obligatorio, cuando se retire una unidad a gasoil, reemplazarla con otra en base a “energías limpias”, a gas o eléctrica. Ya en 2026, sin embargo, no menos de 15% de la flota debería ser de unidades eléctricas o a gas, proporción que se duplicaría el año siguiente.

El subte y el Premetro funcionarán según el horario de feriados (Télam)

El costo del viaje en subte se va a $1.206 y para morigerar el impacto el gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE. Y se incorporaron pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.

Según Emova, ese tipo de pagos ya llega al 30% de las transacciones y confirma que muchos usuarios achican costos usando promociones bancarias y de billeteras virtuales, con descuentos y reintegros sustanciales. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que abonando con el mismo medio de pago reciben descuentos cuando superan el viaje número veinte. De 21 a 30 viajes, el costo del pasaje baja a $964,80, de 31 a 40, a$ 844,20 pesos y desde el viaje 41 se abonan $723,60 pesos. Además, el Premetro cuesta 422,10 pesos.

Los aumentos en la Provincia

En el caso de la provincia, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.

Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.

La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. La resolución 342, publicada el viernes previo a la implementación del nuevo tarifario, marca el inicio formal de estos aumentos. El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideró “acertada” la medida del gobierno bonaerense de desacoplarse de las tarifas nacionales y de CABA. “Con el anuncio de este aumento de tarifa para las líneas provinciales, junto con el próximo desacople de los cálculos de subsidios por parte de la Provincia (quién asumirá, según nos informa, las plenas competencias en la materia de cálculos y determinación desde enero) se abre un nuevo escenario, que entendemos ofrece mejores garantías ante la vocación de diálogo que percibimos), para asegurar la continuidad de los servicios”. AAETA dijo ser consciente de la “incomodidad” de la medida del gobierno bonaerense, pero un “servicio esencial” -concluyó- “requiere este tipo de decisiones.

El costo por trayecto

El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.

Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

La tarifa de los colectivos que circulan tanto por CABA como por la provincia de Buenos Aires aumentó hace más de 10 días un 10% (NA)

En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.

Preocupación sindical

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, expresó preocupación respecto a la situación del sector, en simultáneo con la entrada en vigor de la nueva tarifa. El sindicato llamó la atención sobre la posibilidad de dificultades en el pago de salarios y del Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre. UTA responsabilizó tanto al Estado nacional como a las cámaras empresarias del AMBA por la decisión de pagar los haberes de noviembre en dos tramos y fraccionar el aguinaldo en seis cuotas.

En palabras difundidas por la UTA, la entidad advirtió: “El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias”. El gremio anticipó que si las liquidaciones no se efectúan en tiempo y forma, la posibilidad de medidas de fuerza no está descartada.

El nuevo cuadro bonaerense deja en evidencia una brecha de valores respecto a tarifas de otras jurisdicciones. El Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) resaltó que, pese a las subas, el conurbano bonaerense y el AMBA sostienen los boletos más bajos del país. Tarifas de ciudades del interior superan el umbral de los $1.500 por viaje: en Bariloche, un boleto cuesta $1.895, en Córdoba se ubica en $1.720 y en Rosario alcanza los $1.580.

Mientras, los valores para los colectivos que circulan solo en CABA siguen una lógica propia. En esos servicios urbanos, el pasaje para tramos de hasta tres kilómetros asciende a $568,82 con SUBE registrada, y escala a $731,34 para trayectos largos (12 a 27 kilómetros). Para los servicios nacionales del área metropolitana, que integran el recorrido por CABA y la provincia, la tarifa inicial subió recientemente cerca de un 10%. Ahora parte desde $494,83 y trepa hasta $678,42 para más de 27 kilómetros.

Este entramado tarifario deja delineado el esquema regulatorio posajuste, donde cada jurisdicción define de manera autónoma los precios según la circulación de los ramales. En el caso bonaerense, el nuevo cuadro ya se encuentra en vigencia para las líneas afectadas, que incluyen aquellas numeradas del 200 en adelante y que no ingresan en la capital nacional.

La estructura tarifaria mantuvo diferencias para quienes utilicen SUBE sin nominalizar, estableciendo precios más elevados que quienes cuentan con una tarjeta asociada a un nombre y DNI. De este modo, el incentivo para asignar una tarjeta personalizada se refuerza con una diferencia de varios cientos de pesos por tramo y con topes que pueden superar los mil cuatrocientos pesos, dependiendo el trayecto.

La Secretaría de Transporte bonaerense fundamentó el incremento en la necesidad de acompasar la evolución de los costos y asegurar la continuidad de las operaciones. El comunicado oficial argumentó que “el esquema vigente no logró equilibrar los costos operativos del sector”. En ese documento, el gobierno provincial enumeró como elementos determinantes la cotización del dólar oficial, el precio en los surtidores y la tendencia alcista de los repuestos y servicios de taller.

Sobre la marcha, el aumento de diciembre concreta las expectativas del sector empresario que venía insistiendo en la urgencia de una recomposición de ingresos, frente a márgenes que describían como insuficientes para sostener niveles aceptables de prestación en el conurbano.

La resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense formalizó los incrementos, tras una consulta pública que se realizó los días 19 y 20 de noviembre. El documento precisó el porcentaje de ajuste, definió la tabla de valores vigentes desde diciembre y confirmó el carácter acumulativo del mecanismo inflacionario que desde marzo cada mes revisa los boletos en función del índice de precios al consumidor difundido por el INDEC, sumando dos puntos adicionales.

El nuevo esquema tarifario establece así, para cada segmento, los siguientes valores:

Gran Buenos Aires (tarifa plena con SUBE registrada):

0-3 km: $658,44

3-6 km: $733,50

6-12 km: $790,00

12-27 km: $846,57

Más de 27 km: $902,73

Gran Buenos Aires (SUBE sin nominalizar):

0-3 km: $1.046,92

3-6 km: $1.166,27

6-12 km: $1.256,11

12-27 km: $1.346,04

Más de 27 km: $1.435,34

Atributo Social:

0-3 km: $296,30

3-6 km: $330,08

6-12 km: $355,50

12-27 km: $380,96

Más de 27 km: $406,23

Interurbanos de media distancia (tarifa plena):

Terminal: $219,05

Base pasajero/km: $33,46

Boleto mínimo: $866,28

Interurbanos de media distancia (SUBE sin nominalizar):

Terminal: $348,29

Base pasajero/km: $53,20

Boleto mínimo: $1.377,39

La nueva política tarifaria que aplica la provincia de Buenos Aires no modifica el cuadro de tarifas de otros servicios urbanos o metropolitanos ni afecta los valores a cargo de otras jurisdicciones. El aumento impacta exclusivamente en recorridos que se desarrollan íntegramente en territorio bonaerense y que se identifican por sus números superiores al 200. El resto de los servicios quedó sujeto a sus propias mesas de negociación y a las políticas tarifarias definidas por las autoridades específicas de CABA y el gobierno nacional.

Qué dicen las empresas

Las entidades empresarias que agrupan a los operadores de colectivos urbanos en la provincia de Buenos Aires manifestaron que la suba del boleto anunciada por el gobierno bonaerense constituye “una medida acertada en medio de la problemática del transporte”. Consideran que la actualización de los valores tarifarios resulta necesaria para ayudar a normalizar el sistema y sostener los servicios, en un contexto económico desafiante.

Las cámaras destacaron que, aun con este incremento, las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires se mantienen entre las más bajas del país y recalcaron que los subsidios actuales sólo cubren una parte de los costos reales de operación. Señalaron que el 63% de los ingresos de las empresas provienen de compensaciones tarifarias aportadas por la provincia, mientras que la Nación financia los beneficios sociales. Sin embargo, advirtieron sobre la desactualización de los cálculos de subsidios, ya que no contemplan la inflación ni los aumentos salariales recientes, lo que aumenta el riesgo de dificultades para cumplir con las obligaciones con el personal.

Las cámaras empresarias recibieron con expectativa la próxima asunción plena de competencias por parte de la provincia para definir subsidios y estructura de costos a partir de enero. Consideran que este cambio podría mejorar la previsibilidad y garantizar recursos para asegurar la continuidad de los servicios. Valoraron el gesto oficial y expresaron que ajustes tarifarios resultan incómodos, aunque indispensables para garantizar este servicio esencial y restaurar condiciones de inversión y frecuencias.