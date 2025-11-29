Economía

Cuenta DNI: todos los descuentos de noviembre 2025

Banco Provincia confirmó una serie de promociones para usuarios de su billetera digital, con rebajas en alimentos, farmacias, librerías y cuotas sin recargo en comercios, vigentes durante todo el mes

Guardar
En noviembre, Cuenta DNI presenta
En noviembre, Cuenta DNI presenta una serie de beneficios para los clientes de Banco Provincia

Noviembre presenta una amplia variedad de descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. La entidad pública bonaerense confirmó beneficios para todos los días del mes, tanto en alimentación como en otros rubros esenciales y fechas puntuales. Estas promociones impactan en comercios de cercanía, ferias, librerías, farmacias y gastronomía. Los incentivos buscan potenciar el ahorro y facilitar el acceso de miles de bonaerenses a bienes y servicios en distintos puntos del territorio provincial.

El cronograma de beneficios de Cuenta DNI se diseñó para responder a las necesidades de consumo diario y a los eventos destacados del mes. Banco Provincia confirmó las condiciones de cada promoción, los topes de reintegro y los montos máximos para aprovechar las ofertas en noviembre 2025. Asimismo, la entidad destacó la vigencia de promociones históricas como los descuentos en ferias bonaerenses y la posibilidad de abonar en cuotas sin interés en comercios participantes.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI de lunes a viernes en noviembre 2025

Cuenta DNI ofrece descuentos de
Cuenta DNI ofrece descuentos de hasta 40% en ferias, mercados y universidades bonaerenses durante noviembre 2025

Durante la semana,Cuenta DNI incluye ofertas relevantes en comercios esenciales. La promoción principal permite acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía cada viernes, con un tope de reintegro de $4.000 por persona en el día. Dicho tope se cumple con $20.000 en consumos.

Según lo detallado por el banco,las ferias y mercados bonaerenses participan con un 40% de descuento todos los días, hasta $6.000 de tope semanal por persona. Esto equivale a compras de hasta $15.000 en alimentos frescos y productos regionales.

En comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses se activa también un 40% de descuento, con idéntico tope semanal de $6.000. Esta propuesta beneficia tanto a estudiantes como a personal universitario que emplea la billetera digital en librerías, comedores y otros puntos habilitados.

Los lunes y martes, el banco ofrece un 10% de descuento en librerías de toda la provincia, sin límite de reintegro. De este modo, los usuarios pueden acceder a materiales escolares y libros sin restricción de importe.

Los miércoles y jueves corresponde un 10% de descuento en farmacias y perfumerías pertenecientes a la red adherida, también sin límite de devolución. Así, quienes utilizan Cuenta DNI disfrutan de una ayuda en la compra de medicamentos y artículos de higiene personal. Estos beneficios se suman a las cuotas sin interés en rubros seleccionados.

Los descuentos de Cuenta DNI los sábados y domingos

Cuenta DNI ofrece beneficios los
Cuenta DNI ofrece beneficios los fines de semana

Durante los fines de semana, Cuenta DNI presenta ofertas específicas que complementan la oferta semanal. El cronograma de noviembre incluye una acción especial en carnicerías (sábado 8 de noviembre), granjas y pescaderías el sábado. Ese día se aplica un 35% de descuento en las compras, con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con consumos de $17.000.

Según datos del banco, estas jornadas buscan aliviar el costo de los alimentos frescos y acompañar las celebraciones familiares.

Otros descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

El esquema de beneficios para noviembre se completa con opciones para ahorrar en diferentes rubros de consumo cotidiano. Todos los días, los comercios de cercanía que no pertenecen al sector alimentos permiten abonar en tres cuotas sin interés a través de tarjetas Visa y Mastercard asociadas a la aplicación.

Según Banco Provincia, estas alternativas amplían la utilidad de la billetera digital, ya que permiten adquirir desde indumentaria hasta electrodomésticos en pagos financiados, favoreciendo a quienes organizan sus gastos mensuales.

Las ferias y mercados regionales, universidades, farmacias y comercios de libros forman parte de un universo amplio de promociones, que se mantendrán a lo largo de todo el mes de noviembre. Esto garantiza un abanico variado de oportunidades de ahorro para los usuarios.

Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI

Los usuarios pueden planificar compras
Los usuarios pueden planificar compras y maximizar el ahorro según los días y los rubros disponibles

Pueden utilizar Cuenta DNI todas las personas mayores de edad que cuenten con un documento nacional de identidad vigente y residan en la provincia de Buenos Aires. El proceso de alta en la billetera digital es gratuito y requiere la descarga de la aplicación oficial de Banco Provincia en dispositivos móviles compatibles.

De acuerdo a lo informado por Banco Provincia, es posible asociar cuentas, tarjetas y gestionar pagos tanto en comercios físicos como digitales. El banco remarcó la inclusión de promociones específicas para jóvenes y adultos mayores, en tanto que los comercios pueden adherirse a las campañas para ofrecer beneficios y ampliar su clientela.

Los interesados hallarán información actualizada sobre las promociones y los requisitos de adhesión en los canales oficiales del banco y en la página web de Cuenta DNI.

Cuenta DNI representa una de las principales plataformas digitales de pago en la provincia y su uso continúa creciendo como herramienta de gestión financiera cotidiana y acceso a descuentos exclusivos.

Temas Relacionados

Cuenta DNIBanco ProvinciaDescuentosÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Según un informe privado, el Gobierno dio cobertura cambiaria por USD 22.000 millones antes de las elecciones

La abultada cifra surge de la suma de intervenciones del BCRA, el Tesoro nacional y el norteamericano, así como la venta de contratos de futuros

Según un informe privado, el

¿Vaca Muerta y nada más?: qué pasa con las demás cuencas de petróleo y gas de la Argentina

La formación con epicentro en Neuquén tiene un peso casi excluyente en producción, reservas e inversión. Expertos advierten riesgos de ese nivel de dependencia. La relevancia en la región

¿Vaca Muerta y nada más?:

Semana financiera: las acciones y los bonos consolidaron una histórica recuperación después de las elecciones

El S&P Merval marcó un récord en los 3 millones de puntos y en dólares alcanzó sus mejores precios desde mayo. Los ADR saltaron hasta 87%. Los bonos en dólares escalaron 30% y el riesgo país cedió debajo de los 700 puntos

Semana financiera: las acciones y

El tipo de cambio real: 23 años de datos revelan el verdadero impacto sobre el flujo de divisas y la pobreza

Un análisis exclusivo de Infobae revela la incidencia de la cotización del dólar en las exportaciones, importaciones, el saldo de la cuenta servicios de la balanza de pagos y en el índice de pobreza

El tipo de cambio real:

Cómo se prepara Caputo para la próxima misión del FMI: reservas, swap con Estados Unidos y las señales del dólar

En febrero, el ministro de Economía tendrá que reunirse con Kristalina Georgieva para ver cómo sigue el acuerdo. El swap con Estados Unidos, el supuesto piso al dólar y las dos metas que ya no preocupan

Cómo se prepara Caputo para
DEPORTES
Quiénes son las 15 promesas

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Ortega fabricó

El régimen de Ortega fabricó un culpable para encubrir el brutal asesinato de un bebé: “Un paramilitar le disparó a mi hijo”

El escándalo del té escocés: cómo un “experto” convirtió a la infusión en un engaño millonario

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

Mark Carney dijo que se disculpó con Donald Trump luego de la polémica campaña de Ontario: “Se sintió ofendido”

Tragedia en Vietnam: las inundaciones récord dejaron un saldo de al menos 13 muertos, 11 desaparecidos y miles de desplazados