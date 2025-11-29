Balance cambiario: cuáles fueron los sectores que demandaron más dólares en octubre

Los argentinos compraron en octubre dólares por USD 4.669 millones, acumulando así casi USD 20.000 millones netos desde la apertura parcial del cepo cambiario. Y si se suman las compras de billetes por parte de las empresas, el monto total neto escala a más de USD 29.000 millones en lo que va de 2025.

Otro aspecto son los pagos de importaciones por sector a través del mercado cambiario, que sumó USD 6.067 millones, 9% por sobre octubre de 2024, y algo menor a las importaciones FOB que sumaron USD 6.755 millones (la diferencia se explica porque los importadores pueden también pagar vía mercados de cambio alternativos y con Bopreales).

El informe precisa que siete de los ocho sectores de actividad tuvieron aumentos interanuales en sus pagos de importaciones, con la sola excepción del sector “Oleaginosos y Cerealeros”.

El sector que por lejos demandó más dólares para pagar importaciones fue el automotor, con USD 1.479 millones, 2% más que en octubre del año pasado y casi el doble que el segundo sector que más divisas demandó: industria química, cauchos y plásticos, con USD 868 millones, un 6% más en la comparación interanual. El sector que porcentualmente más aumentó su pedido de divisas para cubrir importaciones fue el de “Comercio”, un 28%, a USD 672 millones, en tanto que -como ya se dijo- el de Oleaginosas y Cereales lo redujo un 22%, a USD 383 millones.

En tanto la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 1008 millones. El Banco Central estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de USD 831 millones, explicados por gastos por tarjetas de USD 592 millones, otros USD 131 millones asociados a servicios de transporte y USD 108 millones a giros al exterior de operadores turísticos. Por su parte, los argentinos pagaron USD 169 millones en servicios digitales por medio de tarjetas. Y la entidad monetaria estimó que 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera.

Dólar, incertidumbre y reservas

En una entrevista radial este sábado Martín Redrado, expresidente del BCRA, vinculó el déficit cambiario a la incertidumbre del período preelectoral que -afirmó- “marcó el mayor grado de dolarización de los argentinos en un período preelectoral”. Al respecto, señaló que entre septiembre y octubre el 40% de los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista que tenían los argentinos se pasó de pesos y dólares. Ese proceso, aseguró, “sin duda se va a revertir a partir de noviembre, pero la clave es lograr previsibilidad en materia cambiaria y de política monetaria, en que ha habido muchos vaivenes”.

Sobre la decisión del gobierno de que el Banco Central no compre reservas a menos que haya un aumento de la “demanda de pesos”, Redrado señaló la importancia de acumular reservas al menos con el superávit fiscal del Tesoro. “Hoy el BCRA tiene reservas netas negativas por USD 16.000 millones”.

La Argentina, resaltó, tiene reservas brutas equivalentes a apenas 6,5% del PBI contra un promedio del 14% de los países de América Latina y de 30% en el caso del Perú, modelo que algunos economistas ponderan por su estabilidad en el marco de un sistema “bimonetario”.

Entrevistado en radio Mitre, Redrado explicó que comprar reservas “es inflacionario si no hay demanda de pesos” y que la situación se puede revertir “si se da un horizonte de tranquilidad a los sectores productivos”.

“Hoy el dólar está cerca del techo de la banda. Tenemos el apoyo del Tesoro de EEUU pero la intervención del Tesoro de EEUU se dio en período de tensión y no va a continuar hacia adelante”, afirmó, y dijo que su aseveración era “en parte análisis y en parte información”.

“No veo al Tesoro de EEUU interviniendo nuevamente”, insistió.

Sobre el panorama inmediato en materia de demanda de divisas el extitular del Central distinguió dos períodos. Uno inicial, de aumento de la demanda de pesos por parte de las empresas para el pago de sueldos y aguinaldo. “Pero desde el 15 de enero el proceso eso se revierte -alertó- la gente sale al exterior y eso coincide con el pago a acreedores privados de USD 4.500 millones. Hay que clarificar cómo se va a pagar y cuánto el BCRA va a comprar de reservas, qué política monetaria va a tener”, concluyó.