Economía

Mercados: con leve alza la Bolsa porteña vuelve a superar la marca de los 3.000.000 puntos

El feriado en los EEUU acota la operatoria local, que igualmente mantiene un sesgo positivo de 0,7% en el índice S&P Merval, que opera cerca de su máximo nominal

Los negocios financieros de Argentina se movían con signos de tranquilidad este jueves, en medio de una menor liquidez producto de un feriado en Estados Unidos, un día después que el Tesoro nacional absorbiera una importante masa de dinero en la última licitación mensual de bonos en pesos de corto plazo.

Las plazas estadounidenses permanecían inactivas por la celebración de “Acción de Gracias”, lo que quitaba circulante por la falta de referencias desde Wall Street.

A las 11:30 horas, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 0,7%, en los 3.001.000 puntos. El panel de acciones líderes quedó próximo al récord nominal intradiario de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares son negociados casi neutros, a falta de referencia de los mercados del exterior, con un riesgo país de JP Morgan estabilizado en los 653 puntos básicos para la Argentina.

Analistas consultados por Reuters prevén que el Gobierno podrá retornar a los mercados internacionales de crédito cuando el riesgo país baje de los 500 puntos básicos, frente a la franja de entre 600 y 650 en la que se mueve actualmente.

A lo largo del mes el mercado bursátil doméstico viene de una depuración de precios luego que el mercado trepara hasta un 80% en pesos desde inicio de octubre al consolidarse la base política del Gobierno libertario en las elecciones de medio término.

“La actividad económica arrojó datos positivos en septiembre, subiendo 5% interanual y 0,5% mensual, superando las expectativas. Esto indica que la economía arribó mejor a las elecciones de lo que se esperaba. Sin embargo, la recuperación es heterogénea, dado que la industria manufacturera registra un retroceso de 1% interanual. El sector de comercio mayorista y minorista, así como construcción, exhibieron tasas de crecimiento superiores a favorables”, puntualizaron desde Rava Bursátil.

El dólar mayorista exhibía una baja marginal, en la zona de los 1.450 pesos, en una plaza mayorista sin presión de intervenciones desde el Banco Central, dentro de las bandas de libre flotación establecidas en abril.

“El dólar oficial acumuló en apenas unas ruedas un salto cercano a los 60 pesos y dio vuelta la baja que había registrado durante noviembre en el mercado mayorista, en un contexto marcado por nuevas reducciones de tasas y crecientes tensiones financieras”, reportó Wise Capital.

El Tesoro argentino adjudicó el miércoles títulos por 13,99 billones de pesos en efectivo (equivalentes a USD 9.634 millones) en una licitación de deuda para cubrir vencimientos, con una renovación (rollover) que alcanzó al 96,48%. La operatoria consistió en la colocación de ocho títulos en pesos y dos ajustados por tipo de cambio (dólar link).

“El Tesoro no libera liquidez a la plaza, en un contexto donde el tipo de cambio spot avanzó 3,3% desde el jueves, día en el cual el BCRA decidió reducir la tasa a la cual toma pesos en la rueda de simultáneas (del 22% al 20%)”, evaluaron los expertos de Cocos Capital.

“El mes de diciembre, en principio, luce como un mes desafiante para el Tesoro en materia de vencimientos de deuda en pesos: debería rollear aproximadamente $40 billones compuestos por TZXD5, T15D5, TZVD5 y M15D5. Dicha cifra, sin embargo, corresponde a los vencimientos consolidados del Tesoro. Si descontamos los vencimientos con organismos públicos, obtenemos el monto de vencimientos con privados, que refleja de manera más fiel el nivel de dificultad que tendrá la Secretaría de Finanzas para rollear su deuda”, detallaron desde Cocos.

“La demanda de cobertura, sea inflación o dólar, recibió poco interés; en línea con lo esperado”, sintetizó Eric Ritondale, economista de la correduría Puente.

El presidente Javier Milei está comprometido a desregular la economía, con proyectos legislativos que abarcan lo laboral y lo tributario, entre otras medidas. Además, el Gobierno mantuvo en los últimos dos años el objetivo de superávit fiscal y comercial, los llamados superávit gemelos.

